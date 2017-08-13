Освобождение от нефти

1 августа 1943 года состоялась стратегическая бомбардировочная операция "Приливная волна" (Tidal Wave). С ливийских аэродромов в районе Бенгази стартовали 178 тяжелых бомбардировщиков "Либерейтор" (в переводе с английского - "Освободитель") из 9-й Воздушной армии США.Им предстояло пройти почти тысячу километров над Средиземным морем и столько же - над вражеской территорией, а затем - разбомбить румынские нефтеперерабатывающие заводы "Астра Романа", "Стяуа Романа", "Конкордия Вега", "Колумбия Аквила" и "Романа Американа" в районе Плоешти. Эти заводы производили более половины бензина и дизтоплива, используемого германской армией, авиацией и флотом.Рискованная попытка одним махом оставить третий рейх без "крови войны" не увенчалась успехом и обернулась огромными потерями. Американцы недооценили мощь противовоздушной обороны, прикрывавшей жизненно важные для Германии нефтяные объекты, отправив свои бомбардировщики днем и без истребительного эскорта. Впрочем, истребителей, способных сопровождать "Либерейторы" на всем маршруте до целей, у них все равно не было.И хотя 154 бомбардировщика достигли намеченных объектов, сбросив на них более 300 тонн бомб, 89 самолетов были сбиты и еще 55 получили повреждения. 440 американских летчиков погибли, 108 - попали в плен и 78 - были интернированы в Турции, где их поврежденные машины совершили вынужденные посадки. Четверых членов экипажа бомбардировщика, разбившегося в Югославии, спасли местные партизаны. Немцы и их союзники потеряли четыре истребителя и 16 военнослужащих, также погибло около 200 гражданских лиц.Разрушения на нефтеперегонных заводах поначалу казались очень серьезными. Сгорели десятки тысяч тонн нефтепродуктов, а сокращение объемов производства американцы оценили в 42%. Однако разрушенные заводы и топливохранилища были восстановлены всего за несколько недель. И уже в сентябре выпуск бензина, керосина, соляры и смазочных масел в Румынии вышел на прежний уровень, а затем даже возрос.Между тем, американское авиационное командование признало собственные потери абсолютно неприемлемыми, а потому о повторении операции не могло быть и речи. Взмаха волшебной палочки, остановившего гитлеровскую военную машину, не получилось. Румынское топливо продолжало поступать в Германию вплоть до сентября 1944 года, когда Румыния под ударами Красной армии вышла из войны и обратила оружие против бывшего союзника.Бомбардировщик B-24D "Либерейтор" с радиопозывным "Белоснежка", принимавший участие в операции "Приливная волна". Под ним во втором ряду - румынские истребители "Мессершмитт" Bf.109E и IAR-80, а в третьем - болгарские "Девуатин" D-520 и "Авиа" В-534, участвовавшие в отражении налета.Немецкий расчет малокалиберной автоматической зенитной пушки, прикрывающий одно из нефтехранилищ."Либерейторы" над горящими нефтеперегонными заводами Плоешти, подожженными предыдущей группой бомбардировщиков. В воздухе видны дымки разрывов зенитных снарядов.Некоторые экипажи для повышения точности бомбометания атаковали с предельно малых высот, хотя это делало их уязвимыми для МЗА.Одна из жертв "Приливной волны".