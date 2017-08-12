Максим-паровоз

31 июля 1894 года состоялись испытания парового аэроплана, спроектированного знаменитым изобрететелем пулемета Хайрамом Максимом, который в начале последнего десятилетмя позапрошлого века увлекся идеей создания машины для передвижения по воздуху и вложил в нее большие деньги. На них он по собственному проекту построил аппарат внушительных размеров, весивший три с половиной тонны. Этот аэроплан, по замыслу его создателя, должен был поднимать в воздух пилота и двоих пассажировНо оружейная механика и аэродинамика - дисципланы совершенно разные. И будучи мировым корифеем в одной из них, можно совершенно не разбираться в другой. Несмотря на то, что аэроплан Максима был оснащен двумя очень легкими и мощными двухцилиндровыми паровыми машинами, развивавшими в совокупности 180 лошадиных сил, крайне неудачная форма и профиль крыла (а точнее - его отсутствие) не позволили ему поднятся в воздух.Солидной мощности силовой установки хватило лишь на то, чтобы частично компенсировать вес аппарата. Это было заметно по глубине борозд, оставленных в грунте боковыми колесами шасси при разбеге. Центральные колеса при этом катились по рельсам.В дальнейшем Максим неоднократно переделывал машину, добавляя и меняя местами дополнительные несущие поверхности. Один из вариантов имел их целых шесть штук. Но лучший итог, которого удалось достичь, представлял собой подскок примерно на 30 сантиметров в высоту и около 60 метров в длину. При этом, едва оторвавшись от рельсов, самолет оказался неуправляемым. Его сразу развернуло вбок, он чиркнул одним из винтов по земле и замер поперек рельсовой дорожки, сломав шасси и нижнюю плоскость.К тому моменту Максим уже потратил на постройку и доработки машины более 200 тысяч долларов. Даже при его богатстве это было весьма серьезно, причем расходы явно не соответствовали полученным результатам. Так и не догадавшись, что надо сделать, чтобы добиться устойчивого и управляемого полета, Максим забросил увлечение авиацией, оставшись в истории "отцом" пулемета, но не аэроплана.На заставке - летательный аппарат Максима в его первоначальном виде перед первой попыткой взлететь.Хайрам Максим держит в руках спроектированную им для аэроплана паровую машину, демонстрируя ее легкость, а заодно и свою физическую силу.Аэроплан Максима, переделанный в биплан.Аппарат после очередной переделки. Теперь второе крыло установлено на уровне пола фюзеляжной гондолы, а к концам верхнего крыла прикреплены дополнительные наклонные поверхности. Деревянные полозья на стойках, размещенные по обе стороны рельсовой колеи служат ограничителями, не позволяющими самолету взлететь на высоту более полуметра. Таким способом Максим решил обезопасить машину от слишком резкого подъема и последующего падения. Но эти ограничители оказались излишними.Максим и его помощники на фоне поврежденного аэроплана.