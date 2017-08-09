Ситуация с Рогозиным хуже закона о новых санкциях США

До сих пор в диалоге с Кишиневом Москва соблюдала политес, не упоминая вслух, что этой республикой де-факто руководит олигарх Влад Плахотнюк. Теперь маски сброшены – вице-премьер Рогозин заявил, что молдаванами рулит «мафиозный» клан, после чего Молдавия объявила его персоной нон грата. Дмитрий Песков уже назвал ситуацию «абсолютно неприемлемой». Во что она обойдется Молдавии?До сих пор в диалоге с Кишиневом Москва соблюдала политес, не упоминая вслух, что этой республикой де-факто руководит олигарх Влад Плахотнюк. Теперь маски сброшены – вице-премьер Рогозин заявил, что молдаванами рулит «мафиозный» клан, после чего Молдавия объявила его персоной нон грата. Дмитрий Песков уже назвал ситуацию «абсолютно неприемлемой». Во что она обойдется Молдавии?Правительство Молдавии в среду объявило российского вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон грата. Решение принято с подачи министра иностранных дел Андрея Галбура. Рогозину запрещен на три года не только въезд, но даже транзит через республику.Судя по видеозаписи заседания, глава правительства Павел Филип даже не поставил вопрос на голосование, заявив, что обсуждать «здесь нечего». Власти страны, сказал он, должны «защитить честь и достоинство молдавского народа», цитирует его «Коммерсант».Однако в состав правительства по должности входит и глава Гагаузской автономии Ирина Влах, которая вскоре после заседания обнародовала заявление, в котором резко осудила решение своих коллег по кабинету, выразив надежду, что «ответные меры не коснутся граждан Республики Молдова, временно или постоянно пребывающих в РФ», цитирует ее портал Eurasia Daily. После этого стало ясно, что Филип нарочно не стал ставить вопрос на голосование.Как отмечается в решении кабинета министров, ранее в МИД был приглашен посол России Фарит Мухаметшин. «В частности, было обращено внимание российского посла на интервью Рогозина телеканалу «Россия-24», в котором он допустил целый ряд оскорбительных высказываний в адрес Молдавии и ее граждан. Российский вице-премьер также допустил оскорбительные оценки в адрес властей страны», – отмечается в документе, в котором эти выпады расцениваются как «порочащие» и «лживые».«Мы хотели сделать очень многое для Молдовы», – посетовал в ответ сам Рогозин, добавив, что молдавская сторона потеряла десятки, а может быть, сотни миллионов долларов «одним таким хамским жестом».В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сложившаяся ситуация абсолютно неприемлема. Более того, она хуже, чем та, что сложилась в связи с подписанием президентом США Дональдом Трампом закона о новых санкциях против РФ.Как известно, еще полгода назад Рогозин спокойно посещал Кишинев – с ним беседовали тогда и президент Игорь Додон, и глава правительства Павел Филип. Кроме того, Рогозин принимал у себя в Москве делегацию, возглавлял которую вице-премьер Октавиан Калмык.Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу румынские власти не пропустили в свое воздушное пространство самолет с «санкционной персоной» на борту, которым из Москвы в Кишинев летела российская делегация, в том числе и Рогозин, в целом 165 пассажиров, включая 11 детей. Через Кишинев он собирался проехать в Тирасполь, чтобы принять участие в 25-летии начала миротворческой операции на Днестре.Решение внести Рогозина в черные списки в среду прокомментировал спикер парламента Андриан Канду.– оправдывался Канду. При этом спикер попытался объяснить, что выпад лично против Рогозина не означает выпад против России. «Это ни в коем случае не направлено против России и не преследует цели ухудшения отношений между нашими странами», – цитировал Канду «Интерфакс».«Провозглашение российского вице-премьера персоной нон грата у нас – это акт великой политической глупости», – заочно возразил ему президент Игорь Додон в Facebook. «Я не знаю, делают ли они это самостоятельно или нет, они ведут себя как заграничные куклы», – заметил президент по поводу членов правительства.Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин напомнил, что это уже не первое провокационное действие Молдавии. «За короткий период они натворили дел», – подчеркнул он газете ВЗГЛЯД, напомнив про высылку дипломатов, запреты на въезд для российских артистов, призывы к выводу российских миротворцев и открытие с Украиной совместного КПП на границе с Приднестровьем. Собеседник пригрозил, что принимающие такие решения политики напрасно рассчитывают на свою безнаказанность.Он подчеркнул, что власти Молдавии хотят использовать момент и «выслужиться» перед Западом. Кроме того, по словам депутата, Кишинев пытается «раздуть потухший было вулкан Приднестровского конфликта». «Родство душ правящих кругов Молдовы с руководством Украины породило иллюзии, что теперь вопрос Приднестровья решится сам собой в результате нажима и давления», – отметил собеседник. «Люди в Молдове, находящиеся у власти, были как внутри-, так и внешнеполитически мотивированы, чтобы идти на обострение наших отношений», – добавил он.Есть в этом и персональный аспект, считает Затулин.– указал собеседник. «Думаю, что в этом отношении существует консенсус между Кишиневом, Бухарестом и штаб-квартирой НАТО в Брюсселе», – добавил он. По его мнению, это уже не первая попытка «внутренней селекции здесь, в России», чтобы неудобных для Молдавии людей не назначали на кураторство приднестровским урегулированием.Напомним, что в интервью телеканалу «Россия-24» в минувшие выходные Рогозин предположил, что за срывом его визита стоял лидер правящей в Молдавии Демократической партии олигарх Влад Плахотнюк. По словам вице-премьера, молдавское руководство «находится на контроле у одной конкретной мафиозной группы». Плахотнюка Рогозин назвал «главным кукловодом» республики. Возмутило вице-премьера и то, что Плахотнюк «набрался наглости» и на съезде Социнтерна, который проходил в Соединенных Штатах, специально по-русски призвал убрать из Приднестровья российскую миротворческую миссию.Вспомнил Рогозин и о том, как принимал полгода назад молдавскую делегацию: «Ну, какая-то цыганщина просто была откровенная. Выцыганивали для себя всякие мелочи. Вот и в вопросах транзита их транспортных средств, и в вопросах поставки яблок и вина и так далее», – перечислил вице-премьер.Затулин не склонен связывать решение запретить Рогозину въезд с личными выпадами в адрес Плахотнюка. В то же время депутат признал, что Плахотнюк действительно имеет большое влияние даже на тех, кто публично выставляет себя как его противника. «Это всем известный делатель королей в последнее время в Молдове», – указал собеседник. «Это одного типа политики с Порошенко, которые рассуждают крайне примитивно. И Порошенко, и Плахотнюк готовы в данный момент для Запада делать все, что угодно», – добавил он.«Отношения сильно усложнены, они могут спуститься на другой уровень», – указал Затулин. «Ничего хорошего в этом случае для Молдовы я не предвижу. Они сжигают мосты», – заявил депутат.Кстати, не исключено, что ответ Москвы на действия как Бухареста, не пропустившего самолет с Рогозиным, так и Кишинева окажется асимметричным. Так, в среду вечером Россельхознадзор запретил ввоз в Россию из Румынии живых свиней и свиноводческой продукции.Тем временем уже объявлено, что Додон и Рогозин через три дня все же встретятся, но только не в Молдавии, а в Иране.