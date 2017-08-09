Полномасштабная экономическая война России объявлена

Только что принятый в США закон об экономических санкциях против Российской Федерации заставляет нас ещё раз вернуться к вопросу о международных резервах. Сегодня даже отъявленным либералам становится понятно, что экономические санкции – надолго и всерьёз.На днях премьер-министр России Дмитрий Медведев написал на своей странице в Facebook, что новые санкции США в отношении РФ носят «всеобъемлющий характер» и будут сохраняться десятилетиями, причём они будут «жёстче закона Джексона – Вэника».Решение, принятое в Вашингтоне, правильнее назвать не ужесточением санкционного режима в отношении Москвы, а объявлением ей полномасштабной экономической войны. Даже более того: в новом американском законе Россия названа «врагом», поэтому удары по ней будут планироваться по всем направлениям. 2 августа 2017 года (дата подписания закона президентом Трампом) может считаться началом нового раунда холодной войны; предыдущий её раунд длился 45 лет – с 1946 по 1991 г.Возникшая ситуация резко актуализирует изучение опыта противодействия СССР, как и других стран, экономическим санкциям Запада. С моей точки зрения, в повестку дня встаёт радикальная перестройка управления экономикой, перевод страны на рельсы мобилизационной экономики. В сложившихся условиях сохранение либеральной экономики грозит стать путём к поражению.Тема перестройки экономики очень обширна, в этой статье остановлюсь лишь на одном её аспекте – международных резервах Российской Федерации (приводимые данные взяты из официальной статистики Банка России, Минфина РФ, МВФ, Всемирного совета по золоту, а также книги: В.Ю. Катасонов. Золото в экономике и политике России. – М.: Анкил, 2009).По состоянию на 1 июля 2017 года международные резервы РФ составили 412,24 млрд. долл.; в том числе валютные резервы – 343,47 млрд. долл. (все международные резервы за вычетом монетарного золота). Несмотря на экономические санкции, принятые Западом ранее, курс на наращивание международных резервов сохранялся; только за первую половину текущего года международные резервы России увеличились на 21,65 млрд. долл.Какую линию поведения следует выбрать в сложившейся ситуации?Прежде всего, следует исходить из того, что значительная часть международных резервов РФ находится под жёстким контролем со стороны США и их ближайших союзников. Основная часть приходится на иностранные ценные бумаги, преимущественно облигации казначейства США, а также казначейств других западных стран. По состоянию на 1 июля 2017 года резервы в ценных бумагах составили 254,77 млрд. долл. Другая крупная составляющая резервов – наличная валюта и остатки на счетах зарубежных банков и международных финансовых организаций – 77,64 млрд. долл. На обе составляющие приходится 96,5% международных валютных резервов и 80,3% всех международных резервов России.Если кто-то полагает, что облигации и другие долговые инструменты, составляющие международные резервы, хранятся в бумажном виде в подвалах Центробанка России и до них рука Вашингтона не дотянется, то это не так: они размещаются в электронном виде в специальных депозитариях. Доступ к бумагам осуществляется с помощью двух ключей – один находится у владельца бумаг (Банка России), другой – у владельца депозитария (хранилища). Об этих владельцах мы мало что знаем, но все они в конечном счете контролируются Вашингтоном. Есть сведения, что один из депозитариев, которым пользуется Банк России, находится в Бельгии.Ещё более трудная ситуация с теми российскими резервами, которые размещаются на счетах в иностранных банках. Они тем более контролируются Вашингтоном (механизм такого контроля – предмет отдельной статьи).Первое, что следует пытаться сделать, – вывести российские резервы из-под возможного удара Вашингтона. Вопрос «куда» и «как» очень непростой. Должен честно сказать, что это надо было делать вчера. Сегодня – крайне сложно. Надо быть готовыми к серьёзным потерям. Итак, вывести куда? Я бы даже сказал не «куда», а «во что».Выводить надо в золото – наиболее защищённый от санкций актив (если, конечно, не хранить его на территории США, как это делают десятки стран). Ещё в ХХ веке большая часть международных резервов большинства стран мира состояла из жёлтого металла, сохранялся золотой стандарт, золото было основой денежного обращения. Сегодня золото нужно как чрезвычайные деньги – на случай войны, краха резервных валют, в случае введения блокад и санкций и т.п. Это уже золото как стратегический резерв.Конечно, в этом отношении вне конкуренции Соединённые Штаты. Согласно данным американского казначейства, официальный запас монетарного золота США на протяжении нескольких десятилетий держится около планки 8100 тонн. Если пересчитать это золото в доллары по рыночным ценам, то получается, что на жёлтый металл приходилось от 95 до 99 процентов международных резервов США.В странах еврозоны также высок удельный вес золота в международных резервах, в последние годы он составлял в среднем около 50%. У таких стран, как Германия, Франция, Италия и Голландия, этот показатель находится на уровне 2/3. Если они и не накапливают монетарное золото в своих резервах, то по крайней мере его не транжирят, придерживая на уровне, который существовал в 70-е годы ХХ века.А вот развивающимся странам МВФ настоятельно рекомендовал и рекомендует накапливать бумажные доллары США, евро, фунты стерлингов, иены и т.д. Например, у Саудовской Аравии доля золота в международных резервах равна всего 2,6%, у Катара – 3,1%, у Кувейта – 8,8%, у ОАЭ – 0,3%. Другой пример: в странах БРИКС доля золота в международных резервах на начало 2017 года составляла (%): Китай – 2,4; Индия – 6,0; Бразилия – 0,6; ЮАР – 10,9. Очень скромные показатели на фоне большинства развитых стран. При этом ЮАР долгое время была первой в списке золотодобывающих стран. Правда, что касается Китая, то он, судя по всему, сильно занижает данные о своих золотых резервах (на сегодняшний день они, согласно официальной китайской статистике, равны 1.842,6 т); реально этих резервов, по моей оценке, больше как минимум в три раза. Однако даже в этом случае доля золота в международных резервах Китая остаётся скромной. Впрочем, золотой статистикой манипулирует не только Китай, но и многие другие страны. Один из популярных методов – распределение золотого запаса на две части – монетарное золото и немонетарное золото (первый вид металла – стандартные слитки определённого веса, определённой пробы с соответствующими клеймами; перевести золото из одной категории в другую технически несложно).Теперь о России. Она долго следовала курсом, который ей рекомендовал Вашингтон (через советников МВФ) и накапливала в международных резервах зелёную бумагу (доллары США), сохраняя долю золота на крайне низком уровне. В физическом выражении золотой резерв России в отдельные годы был следующим (тонн; на начало года): 1993 г. – 267,3; 1995 г. – 261,8; 2000 г. – 414,5; 2008 г. – 466,2. В последние десять лет обозначился достаточно быстрый рост официальных золотых резервов Российской Федерации (тонн; на начало года): 2010 г. – 649; 2012 г. – 883; 2014 г. – 1035; 2015 г. – 1208; 2016 г. – 1415; 2017 г. – 1615. На 1 июля 2017 года резервы достигли 1717 тонн. На сегодняшний день Россия занимает уже седьмое место в мире по золотым резервам (после США, Германии, МВФ, Италии, Франции и Китая).В 1993 году удельный вес золота в международных резервах России составлял 56,9%. Вот данные за последующие годы (%): 1995 г. – 38,8; 2000 г. – 32,1; 2005 г. – 3,0; 2008 г. – 2,5. Как видим, бумажные валюты неуклонно вытесняли жёлтый металл из международных резервов России. Затем тенденция изменилась, доля золота стала увеличиваться. Вот данные по годам (%; на начало года): 2009 г. – 3,4; 2010 г. – 5,2; 2011 г. – 7,5; 2012 г.- 9,0; 2013 г. – 9,5; 2014 г. – 7,9; 2015 г. – 12,0; 2016 г. – 13,2; 2017 г. – 15,9. На сегодняшний день по показателю доли золота в международных резервах Россия сопоставима с Испанией (17,6%) и Турцией (17,0%) и даже обошла Великобританию (8,4%).Отрадно, что сегодня большая часть добычи драгоценного металла уже не вывозится за пределы страны, а идет на формирование золотых резервов. Например, прирост золотых резервов за 2016 год составил 200 тонн, по отношению к добыче за тот же год (288,5 тонн) это почти 70%. А ведь были годы, когда в золотой резерв не поступало ни одной унции добытого металла.Вместе с тем в условиях осложнившейся геополитической ситуации достигнутые Россией успехи в накоплении золотых резервов недостаточны. Вспомним, что накануне Великой Отечественной войны в Советском Союзе был накоплен гигантский запас золота. Данные о нём до сих пор не рассекречены. Согласно экспертным оценкам, он был не менее 2 тысяч тонн – притом, что на протяжении более десятилетия до этого страна проводила индустриализацию и осуществляла на мировом рынке гигантские закупки машин и оборудования для строящихся заводов и фабрик (всего за период с конца 1929 года до начала войны было построено 9600 предприятий). В послевоенные годы (рассекреченные данные) максимальная величина золотого резерва СССР была достигнута к 1953 году – 2050 тонн.Что нужно для дальнейшего наращивания золотого стратегического резерва России?Во-первых, все 100 процентов внутренней добычи золота следует направлять на пополнение резервов. Китай, где годовая добыча находится на уровне 400 тонн, судя по косвенным данным, именно так и поступает. Потребности в золоте для производственных и технических нужд могут быть обеспечены ломом драгоценных металлов.Во-вторых, необходимо максимально конвертировать валютную составляющую российских международных резервов в драгоценный металл за счёт закупок золота на международном рынке. Китай и тут может служить примером. По некоторым данным, только через Гонконг он импортирует около 700 тонн металла в год (правда, конечные покупатели импортного металла неизвестны). СССР также присутствовал на мировом рынке золота – и как продавец, и как покупатель. Советский заграничный банк «Восход Хандельсбанк», зарегистрированный в 1966 году в Цюрихе, активно скупал золото в 70-е годы, когда произошла отмена золотого стандарта и на мировом рынке сложилась благоприятная ситуация для покупателей этого металла.В-третьих, необходимо изменить институциональную структуру золотого резерва России. Этот резерв в настоящее время принадлежит двум институтам денежной власти – Центробанку и Минфину. Официальных данных о распределении запаса между ними нет, но вот мои оценки доли Минфина России (Государственного фонда драгоценных металлов) в официальных золотых резервах России в отдельные годы (%): 1993 г. - 59,0; 2006 г. – 11,1; 2008 г. – 10,9; 2013 г. – 2,6; 2014 г. – 2,3. Правда, в Государственном фонде имеется запас немонетарного золота, не учитываемого в официальных резервах, но и при этом доля Минфина все равно оказывается меньше 10%. Целесообразность сохранения львиной доли золотого резерва России на балансе Банка России сомнительна. Если наличие значительной части валютных резервов России на балансе Центробанка обосновывается необходимостью проведения валютных интервенций (для стабилизации курса рубля), то золото в качестве инструмента интервенций использоваться не может. А если мы соглашаемся с тем, что золото сейчас начинает выступать в качестве стратегического резерва, то оно на все 100 процентов должно находиться на балансе Минфина России. Решения о его использовании должно приниматься исполнительной и законодательной властями государства. В советское время вопрос о распределении золотого резерва между Минфином СССР и Государственным банком СССР не был принципиальным, поскольку Госбанк входил в состав правительства, к тому же одно время фактически был подразделением Минфина.И последнее. Если золото – стратегический резерв, информация о его запасах должна быть засекречена. Эта аксиома, особенно во время ведения войны. Тут также есть чему поучиться у собственного прошлого: в СССР информация о международных резервах имела гриф «совершенно секретно»; часть этой информации не рассекречена до сих пор. Так же и в КНР: часть валютных и золотых резервов Китая не находят отражения в официальной статистике.Здесь я затронул лишь один из аспектов острейшего вопроса о том, как России реагировать на объявление ей Соединёнными Штатами экономической и холодной войны. В дальнейшем рассчитываю рассмотреть и другие жизненно важные аспекты.