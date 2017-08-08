Колёсная бронетехника времён Второй мировой. Часть 16. Бронеавтомобиль Bedford OXA

Bedford OXD

Bedford OXA

Источники информации:

http://zonwar.ru/bronetexnika/armored_IIMV/Bedford_OXA.html

http://www.aviarmor.net/tww2/armored_cars/greatbritain/ac_bedford.htm

http://amonov.livejournal.com/323369.html

Материалы из открытых источников

Если бы проводился конкурс на самый некрасивый бронеавтомобиль периода Второй мировой войны, то британский Bedford OXA определенно мог бы побороться в нем за первое место. Данная бронемашина, по сути, являлась импровизированным образцом бронетехники, который англичане создали не от хорошей жизни. Дюнкерская катастрофа, которая привела к потере огромного количества бронетехники, стала своеобразным толчком к созданию большого количества эрзац-машин. Бронеавтомобиль Bedford OXA, созданный в 1940 году на базе шасси обычного коммерческого грузовика Bedford OXD 1.5, стал одной из таких машин.Удивительно, но даже этот импровизированный бронеавтомобиль по количеству выпущенных экземпляров превосходил любой из серийных бронеавтомобилей Германии периода Второй мировой войны. Всего в Великобритании с 1940 по конец 1941 года было изготовлено 948 бронемашин Bedford OXA, так что бронеавтомобиль был выпущен довольно значительной серией. Такая бронетехника активно шла на вооружение частей ополчения LDV и территориальной обороны, также известных под прозвищем «Армия отцов». Возраст бойцов этих подразделений ополчения был весьма немолодым. И если армейские части британской армии старались вооружать полноценной бронетехникой, то ополченцам очень часто приходилось довольствоваться лишь импровизированными боевыми машинами.При этом иллюзий насчет боевых качеств подобной бронетехники никто в Англии не питал. У ополченцев были достаточно простые боевые задачи — обнаружение авиационных и морских десантов противника и их блокировка до подхода основных частей британской армии (армейских соединений). В рамках короткого времени задержать немецкие войска могли и эрзац-бронеавтомобили. Другой задачей, которую предстояло решать силам ополчения, было прикрытие британских аэродромов от возможных десантов противника. Стоит отметить, что к концу 1940-го года на этой почве у англичан развилась настоящая паранойя. Ничем другим нельзя было объяснить созданием многочисленных еще более примитивных бронемашин, чем Bedford OXA, построенных на базе коммерческого автомобиля Bedford MSC. На некоторых таких машинах, известных под названием Armadillo, британцы вообще не использовали никакой брони при изготовлении боевой рубки. К примеру, она могла быть прикрыта щитами из твердых пород дерева, между которыми засыпалась обычная галька — вот и вся бронезащита членов экипажа. Таких эрзац-бронемашин до 1942 года британцы наклепали аж 877 штук, что также представляется весьма значительным количеством.Выбор в качестве базы для бронеавтомобилей шасси коммерческих грузовиков компании Bedford объяснялся достаточно просто. По некоторым узлам и агрегатам конструкции они были унифицированы с армейскими грузовыми автомобилями этой же марки. Это в свою очередь было достаточно удобно и должно было упрощать процесс обслуживания подобной техники британскими военными.Корпус импровизированного бронеавтомобиля производился из листов котельного железа, обладающих толщиной 9 мм, эти листы приклепывались к каркасу, который был закреплен на раме. По периметру корпуса конструкторами машины были предусмотрены бойницы, которые в случае необходимости можно было прикрыть стальными заслонками. Для посадки и высадки из бронемашины в ее кормовой части располагалась дверь. В одной из бойниц передней стенки боевого отделения (открытого сверху) было установлено 13,97-мм противотанковое ружье Boys. В качестве дополнительного вооружения на бронемашине использовался 7,7-мм пулемет Bren, его можно было использовать и для борьбы с воздушными целями. В боевом отделении находилось до 6 солдат, которые могли также вести огонь из личного стрелкового оружия через бойницы, находившиеся в стенках рубки. В полностью бронированной кабине Bedford OXA находилось еще 2 члена экипажа: механик-водитель и командир боевой машины. Для наблюдения за местностью в лобовом листе, а также в боковых стенках кабины были расположены небольшие смотровые щели.В передней части бронемашины под бронированным капотом, а также дополнительной бронезащитой радиатора находился 6-цилиндровый рядный карбюраторный двигатель жидкостного охлаждения разработки компании Bedford рабочим объемом чуть более 3,5 литра. Он развивал максимальную мощность в 72 л.с. при 3500 оборотах в минуту. Данный двигатель позволял бронеавтомобилю массой порядка 6,5 тонн разгоняться по дорогам с твердым покрытием со скоростью до 64 км/ч, что было достаточно хорошим показателем. В качестве трансмиссии использовалась четырехскоростная коробка переключения передач, колеса бронемашины были оборудованы гидравлическими тормозами. Заднеприводная ходовая часть бронемашины, заимствованная от коммерческого грузовика, сохранила колесную формулу 4х2, в ней использовалась подвеска на полуэллиптических листовых рессорах, колеса бронеавтомобиля оснащались шинами размерности 10,50-16 дюймов.Бронированные грузовики «Бедфорд» использовались в качестве вооруженных бронетранспортеров, легких мобильных противотанковых средств и тягачей в частях территориальной обороны на протяжении двух лет, в основном до конца 1942 года. Чаще всего они использовались именно в качестве бронетранспортеров, хотя оснащение их 13,97-мм противотанковым ружьем и давало машине хоть какие-то шансы в борьбе с легкой бронетехникой противника, неслучайно у машины было даже официальное название Lorry 30cwt Anti-Tank. В экспериментальном порядке одна бронемашина Bedford OXA был оснащена пластмассовой броней. К концу войны все эти импровизированные образцы бронетехники были списаны. Ни один из них не принимал участие в реальных боевых действиях.Тактико-технические характеристики Bedford OXA:Габаритные размеры: длина корпуса — 4,68 м, ширина — 1,63 м, высота — 2,14 м.Боевая масса — 6,5 т.Бронирование — до 9 мм.Силовая установка — 6-цилиндровый, карбюраторный двигатель Bedford жидкостного охлаждения мощностью 72 л.с.Максимальная скорость — 64 км/ч.Запас хода — до 380 км.Вооружение — 13,97-мм противотанковое ружье Boys и 7,7-мм пулемет Bren.Колесная формула — 4х2.Экипаж — 2+6 человек.