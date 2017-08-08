06:18 08 августа

США планируют начать военную операцию на Филиппинах

Согласно информации РИА Новости, телеканал NBC, ссылаясь на двоих чиновников в Пентагоне, сообщил о планах США начать на союзных им Филиппинах операцию ВВС с целью борьбы с боевиками ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ).



В настоящее время данный вопрос рассматривается в американском военном ведомстве. Окончательное решение может быть анонсировано 8 августа. По всей видимости, в операции будут задействованы ударные беспилотники.


Как заявил пресс-секретарь минобороны Джефф Дэвис, Вашингтон делится разведданными с Манилой в течение 15 лет. На текущий момент на Филиппинах дислоцируется небольшое число американских военных, которые, как утверждается, предоставляют поддержку в борьбе с боевиками.

Ранее сообщалось, что в рамках военно-технического сотрудничества с островным государством США передали два одномоторных самолета Cessna 208B, оснащенных оборудованием для наблюдения, стоимостью свыше 30 млн. долл. Кроме того были поставлены 992 ракеты, 1040 ракетных двигателей. Предполагается отгрузка 250 ракетных гранатометов и тысячи гранатометов.

На Филиппинах с мая введено военное положение в южной провинции Минданао, вызванное столкновениями армии с поддерживающей ИГИЛ (запрещено в РФ) группировкой. Основной горячей точкой сейчас является город Марави, в боях по захвату которого участвовали примерно 500 боевиков.

США планируют начать военную операцию на Филиппинах

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. игорка357 Сегодня, 04:12
    Да уж,американцы лезут вообще везде.И ведь хватает сил..станок печатает фантики.
    игорка357
    1. oldseaman1957 Сегодня, 04:28
      "Помогут" как в Ракке - чуть ли не ковровыми бомбардировками. Ну, если филиппинцам нужны слоны в посудной лавке - Welcome!!!
      oldseaman1957
      1. dik-nsk Сегодня, 05:39
        сначала создают проблему (ИГИЛ), а потом героически помогают с ней бороться, не за бесплатно конечно, в этом вся суть этой фашистской демократии
        dik-nsk
    2. Skif83 Сегодня, 05:51
      Да сил-то как раз не хватает! В Сирии облажались, в Ираке облажались. Заикнулись о Северной Корее и Иране, но в ответ никто на колени не упал. И те и другие сказали, что их мстя будет жестокой.
      Поэтому нужна маленькая и 100% победоносная война. 500 боевиков в Марави - это ли не достойная цель для такой "великой" армии?
      Skif83
  2. изя топ Сегодня, 04:29
    если филиппки янкесов об этом просили,то флаг им в руки.а китайцы одним глазом присмотрят,чтоб за рамки не выходили
    изя топ
    1. Fei_Wong Сегодня, 05:19
      Да в том-то и дело, что не просили. Не так давно мелькала новость, что о прибытии американского контингента и его непрошенной "поддержке" сам Дутерте не был в курсе.
      Как всегда самовольничают.
      Fei_Wong
  3. Hoc vince Сегодня, 04:56
    «Мы должны обладать самыми мощными вооружёнными силами в мире и периодически выкручивать руки странам, не желающим делать то, что нам от них нужно» - заявил Барак Обама. Он пояснил, что Вашингтон активно использует «различные экономические, дипломатические, а в некоторых случаях и военные рычаги» для достижения своих целей.
    Понятно, что это всё от «американского бескорыстия», для демократии и укрепления американских ценностей и т.д. и т.п.
    Hoc vince
  4. savage1976 Сегодня, 05:14
    Видимо будут Дутерте свергать, сильно он наркоторговцам хвосты придал и на дядю сэма маиерился. Все как обычно, будут по ошибке наносить удары по госпиталям, школам и армии Филиппин. Эх, держитесь филиппинцы.
    savage1976
  5. nikolaev Сегодня, 05:16
    как только Дутерте выступил не в американскую тему, так сразу появились незваные гости на Филиппинах, на плечах которых придут еще более незваные и американская тема вновь заиграет всеми цветами радуги
    nikolaev
  6. anjey Сегодня, 06:00
    Сначала сша сами расплодят террористов, потом начинают боротся-если нет проблем то их нужно создать....
    anjey
  7. лысова Сегодня, 06:09
    Придётся мирному населению готовить для себя гробы. Для " миротворцев " они все террористы. И опять напряг в регионе, цель ясна, им до лампочки ИГ.
    лысова
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