США планируют начать военную операцию на Филиппинах
Согласно информации РИА Новости, телеканал NBC, ссылаясь на двоих чиновников в Пентагоне, сообщил о планах США начать на союзных им Филиппинах операцию ВВС с целью борьбы с боевиками ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ).
В настоящее время данный вопрос рассматривается в американском военном ведомстве. Окончательное решение может быть анонсировано 8 августа. По всей видимости, в операции будут задействованы ударные беспилотники.
Как заявил пресс-секретарь минобороны Джефф Дэвис, Вашингтон делится разведданными с Манилой в течение 15 лет. На текущий момент на Филиппинах дислоцируется небольшое число американских военных, которые, как утверждается, предоставляют поддержку в борьбе с боевиками.
Ранее сообщалось, что в рамках военно-технического сотрудничества с островным государством США передали два одномоторных самолета Cessna 208B, оснащенных оборудованием для наблюдения, стоимостью свыше 30 млн. долл. Кроме того были поставлены 992 ракеты, 1040 ракетных двигателей. Предполагается отгрузка 250 ракетных гранатометов и тысячи гранатометов.
На Филиппинах с мая введено военное положение в южной провинции Минданао, вызванное столкновениями армии с поддерживающей ИГИЛ (запрещено в РФ) группировкой. Основной горячей точкой сейчас является город Марави, в боях по захвату которого участвовали примерно 500 боевиков.
В настоящее время данный вопрос рассматривается в американском военном ведомстве. Окончательное решение может быть анонсировано 8 августа. По всей видимости, в операции будут задействованы ударные беспилотники.
Как заявил пресс-секретарь минобороны Джефф Дэвис, Вашингтон делится разведданными с Манилой в течение 15 лет. На текущий момент на Филиппинах дислоцируется небольшое число американских военных, которые, как утверждается, предоставляют поддержку в борьбе с боевиками.
Ранее сообщалось, что в рамках военно-технического сотрудничества с островным государством США передали два одномоторных самолета Cessna 208B, оснащенных оборудованием для наблюдения, стоимостью свыше 30 млн. долл. Кроме того были поставлены 992 ракеты, 1040 ракетных двигателей. Предполагается отгрузка 250 ракетных гранатометов и тысячи гранатометов.
На Филиппинах с мая введено военное положение в южной провинции Минданао, вызванное столкновениями армии с поддерживающей ИГИЛ (запрещено в РФ) группировкой. Основной горячей точкой сейчас является город Марави, в боях по захвату которого участвовали примерно 500 боевиков.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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