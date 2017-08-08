День ВКС РФ отметят военно-воздушным фестивалем
Стало известно, что 105-летие создания военной авиации России будет отмечено воздушным фестивалем. При этом мероприятия фестиваля будут проходить в несколько этапов. По данным газеты «Известия», основные мероприятия будут проведены 12 августа – в День ВКС РФ, другие этапы пройдут на базе парка «Патриот» с 22 по 27 августа.
В общей сложности в программе фестиваля будут задействованы 105 летательных аппаратов – по числу лет российской военной авиации. В небо поднимется новейшая военная техника, включая прототипы самолёта Су-57, который в скором времени выйдет на этап предсерийного производства. Своё мастерство покажут экипажи самолётов Су-30, Су-34, Су-35, другой техники.
В рамках фестиваля зрители смогут увидеть в небе и военно-техническую историю страны. Речь идёт о таких самолётах как Ил-2, По-2, С-47, а также УТ-2, известный тем, что именно им в своё время управлял легендарный Валерий Чкалов.
Сообщается, что пока в военном ведомстве не определились, где именно пройдёт основная часть военно-воздушного фестиваля. Однако предпочтение отдаётся аэродрому в подмосковной Кубинке.
В программе мероприятий – выступление пилотажных групп «Стрижи», «Русские витязи», «Соколы России» и «Беркуты».
В общей сложности в программе фестиваля будут задействованы 105 летательных аппаратов – по числу лет российской военной авиации. В небо поднимется новейшая военная техника, включая прототипы самолёта Су-57, который в скором времени выйдет на этап предсерийного производства. Своё мастерство покажут экипажи самолётов Су-30, Су-34, Су-35, другой техники.
В рамках фестиваля зрители смогут увидеть в небе и военно-техническую историю страны. Речь идёт о таких самолётах как Ил-2, По-2, С-47, а также УТ-2, известный тем, что именно им в своё время управлял легендарный Валерий Чкалов.
Сообщается, что пока в военном ведомстве не определились, где именно пройдёт основная часть военно-воздушного фестиваля. Однако предпочтение отдаётся аэродрому в подмосковной Кубинке.
В программе мероприятий – выступление пилотажных групп «Стрижи», «Русские витязи», «Соколы России» и «Беркуты».
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти