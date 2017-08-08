09:59 08 августа

День ВКС РФ отметят военно-воздушным фестивалем

Стало известно, что 105-летие создания военной авиации России будет отмечено воздушным фестивалем. При этом мероприятия фестиваля будут проходить в несколько этапов. По данным газеты «Известия», основные мероприятия будут проведены 12 августа – в День ВКС РФ, другие этапы пройдут на базе парка «Патриот» с 22 по 27 августа.

В общей сложности в программе фестиваля будут задействованы 105 летательных аппаратов – по числу лет российской военной авиации. В небо поднимется новейшая военная техника, включая прототипы самолёта Су-57, который в скором времени выйдет на этап предсерийного производства. Своё мастерство покажут экипажи самолётов Су-30, Су-34, Су-35, другой техники.

В рамках фестиваля зрители смогут увидеть в небе и военно-техническую историю страны. Речь идёт о таких самолётах как Ил-2, По-2, С-47, а также УТ-2, известный тем, что именно им в своё время управлял легендарный Валерий Чкалов.


Сообщается, что пока в военном ведомстве не определились, где именно пройдёт основная часть военно-воздушного фестиваля. Однако предпочтение отдаётся аэродрому в подмосковной Кубинке.

День ВКС РФ отметят военно-воздушным фестивалем


В программе мероприятий – выступление пилотажных групп «Стрижи», «Русские витязи», «Соколы России» и «Беркуты».

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. 210окв Сегодня, 06:37
    Ну,вроде как рановато,но все равно..С Праздникам Вас,Соколы...Пусть количество взлетов равняется количеству посадок.. drinks hi
    210окв
    1. askort154 Сегодня, 06:52
      210окв.........Пусть количество взлетов равняется количеству посадок.


      Пусть количество посадок - равняется количеству взлётов. good drinks
      askort154
      1. 210окв Сегодня, 06:59
        Спасибо за поправку!Мозги уже с утра плавятся...Который день у нас жара под 40..В тени.На Кубани..
        Цитата: askort154
        210окв.........Пусть количество взлетов равняется количеству посадок.


        Пусть количество посадок - равняется количеству взлётов. good drinks
        210окв
        1. Алексей7777777 Сегодня, 07:04
          Присоединяюсь к поздравлениям! drinks ВКС-реально боеспособный род войск у нас на сегодня.
          Алексей7777777
  2. Александр 3 Сегодня, 06:48
    Будем ждать и готовить поляну.
    Александр 3
  3. лысова Сегодня, 06:57
    Время будет - поеду в ЧВАКУШ, там похоже керосина пожгут !
    лысова
    1. bober1982 Сегодня, 07:23
      в ЧВВАКУШе, 05.08.2017г. праздновали, пожгли керосин.
      bober1982
      1. лысова Сегодня, 07:29
        Заработался - прозевал, как там было то? Самолёты летали, так привыкли все - постоянно летают.
        лысова
        1. bober1982 Сегодня, 07:37
          Весь август праздновать будем, впереди 12 августа,официальный праздник, затем самый главный праздник - 18 августа, ну и третье воскресенье августа. Всё только начинается.
          bober1982
          1. лысова Сегодня, 07:40
            Сегодня тихо не летают, пускай отдыхают.
            лысова
    2. pvv113 Сегодня, 08:30
      Стесняюсь поправить - ЧВВАКУШ hi
      pvv113
      1. лысова Сегодня, 08:35
        Да привык так писать, как вслух произносить - всё правильно (ВЫСШЕЕ ВОЕННОЕ). Спасибо, чисто на автомате.
        лысова
        1. pvv113 Сегодня, 08:37
          У нас в полку все штурманы были из ЧВВАКУШ, поэтому сразу в глаза бросилось wink
          С наступающими! Удачи! hi
          pvv113
          1. лысова Сегодня, 09:07
            Огромное спасибо! С наступающим,Вас! А случайно не знакома такая фамилия Алексеев? Закончил ЧВВАКУШ с золотой медалью, погиб возвращаясь со службы , или на неё, в автомобильной катастрофе. Ладно, что о грустном - я два раза на них рычал (летунов с училища). Рыбачил метров 300-та от главного входа в училище, клевал хорошо карась. И вот взлетает (честно, не знаю марку самолёта) под углом, примерно 60 градусов, этакое громоподобное существо и всё - клёву, как серпом по одному месту! А другой случай, сидели на льду водохранилища. Ну и кто то, при взлёте, преодолел звуковой барьер - все как один ( а там не одна сотня рыбаков сидела) полетели со стульчиков на лёд и лёд сдвинулся сантиметров на 20-ть. Ух и хохот потом стоял на озере!!!
            лысова
            1. bober1982 Сегодня, 09:20
              Цитата: лысова
              кто то, при взлёте, преодолел звуковой барьер

              Это на предельно малой Су-24 прошёл, над вашими головами, но на дозвуке конечно,выглядит очень эффектно,как вы это оценили. С Днём ВВС,ВКС,Воздушного Флота!
              bober1982
            2. pvv113 Сегодня, 09:50
              К сожалению штурмана Алексеева не помню, по-моему, у нас такого не было. А в каком гарнизоне он служил?
              pvv113
  4. Masya Masya Сегодня, 07:17
    Наши " партнёры" военно-морской парад посмотрели, на прости господи изошли... пусть теперь военно-воздушный фестиваль посмотрят, вообще диарея откроется...
    Masya Masya
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