09:59 08 августа

КНДР разместила на катере противокорабельные ракеты

Согласно информации РИА Новости, телеканал Fox News, ссылаясь на источники в американской разведке, сообщил о размещении впервые с 2014 года на патрульном катере КНДР противокорабельных ракет.

Как утверждается, две противокорабельные крылатые ракеты Stormpetrel ("Буревестник") были размещены на катере с управляемым ракетным вооружением в порту Тхэйдонг на восточном побережье, где располагается штаб западного флота КНДР. Об этом свидетельствуют сведения, полученные с американских спутников-шпионов.

КНДР разместила на катере противокорабельные ракеты



Последние действия Пхеньяна указывают на вероятность ракетного испытания в предстоящие дни или могут быть защитной мерой, если ВМС США направят больше кораблей к Корейскому полуострову.

— полагает анонимный информатор телеканала.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 12

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 06:39
    Интересный у них корабль..Катамаран вроде.
    210окв
    1. Anarchist Сегодня, 07:10
      Цитата: 210окв
      Интересный у них корабль..Катамаран вроде.

      Лишь бы успел ракету по Амерам выпустить, пока не потопили...
      Anarchist
    2. DOCTOR ZLO Сегодня, 07:37
      Цитата: 210окв
      Интересный у них корабль..Катамаран вроде.

      Что удивительно сделан по технологии "стэлс" (малой радиоэлектронной заметностью), а говорят (Романов и израильские евреи), что у КНДР технологий нет современных, интересно насколько прекратится судоходство в Японском море после испытания КНА с катеров ракет с БЧ с ХО, пляжи Японии и ЮК надолго опустеют...
      Под видом морского оборонительного боя, я бы нанес с этих катеров ракетный удар по АЭС ЮК, славная была бы охота...
      DOCTOR ZLO
  2. rotmistr60 Сегодня, 07:15
    могут быть защитной мерой, если ВМС США направят больше кораблей к Корейскому полуострову

    И без анонимного информатора понятно, что корейцы не будут сидеть сложа руки и ждать начнут американцы или все таки одумаются.
    rotmistr60
  3. Masya Masya Сегодня, 07:33
    Об этом свидетельствуют сведения, полученные с американских спутников-шпионов.

    Значит, все- таки есть спутники- шпионы... а то я думала, они все разведданные из соцсетей берут, конечно если на ухо, какой- нибудь анонимный источник не нашепчет... wink
    Masya Masya
  4. Гюйс Сегодня, 08:08
    Ох уж эти шаловливые дети, так и норовят ослушаться дядю Сэма. Самая непослушная-КНДР. КНР и Россия огрызаются вдвоём, помогают маленькой раненой Сирии, которая видит в дяде Сэме, обидчика. Филлипины тоже не хотят слушаться, нужно отшлёпать сейчас, а то завтра будет поздно. Ещё на огород в Афганистан нужно успеть, мак прополоть, полить, подвязать. А тут ещё свои оглоеды, покормить Латвия, Литва, Эстония, Франция, Германия есть отказывается вместе со Швецией, тоже что то делать нужно. Ох уж и хлопот с этим мироустройством.
    Вы читали отрывок из повести "Будни дяди Сэма" laughing
    Гюйс
  5. Александр Абдрахманов Сегодня, 08:30
    Вот напугали КНДР . Они скоро разместят на всех рыбацких суденышках . Будут не далеко от Американских авианосцев рыбку ловить . Для них мелкая рыбка не нужна , будут стараться ловить крупную .
    Александр Абдрахманов
    1. Topotun Сегодня, 09:04
      Подвесят торпеды под рыболовецкие джонки? А что мысль. :-)
      Topotun
  6. Толстоевский Сегодня, 08:58
    Работайте, братья!
    Толстоевский
  7. Topotun Сегодня, 09:03
    Так что им смотреть как их раскатывать собираются? Они просили ГАРАНТИЙ у штатов о невмешательстве. Вот и приходится готовится. И правильно делают.
    Topotun
  8. san4es Сегодня, 09:25

    Первый раз ракетные стрельбы были проведены июне 2014 г. с ракетных катеров на воздушной подушке скегового типа.Ракетой турбореактивным двигателем, очень похожей на российскую 3М24 "Уран" (Х-35)
    ТТХ
    Дальность до 200 км
    Система наведения инерциальная + АРГСН
    Маршевый двиг. ТРД
    Стартовый РДТТ

    http://bastion-karpenko.ru/kn-09-kumsong-3/
    san4es
  9. УАЗ 452 Сегодня, 09:49
    Катерок гораздо меньше наших МРК, кстати. Скоро в рамках концепции сетецентрической войны ПРК начнут размещать на плотах, шаландах. И попробуй порази сотни обладающих практически нулевой радиолокационной заметностью объектов до массированного запуска ракет. Вот он - истинный "стелс"!
    УАЗ 452
Картина дня