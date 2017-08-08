КНДР разместила на катере противокорабельные ракеты

Последние действия Пхеньяна указывают на вероятность ракетного испытания в предстоящие дни или могут быть защитной мерой, если ВМС США направят больше кораблей к Корейскому полуострову.

Согласно информации РИА Новости , телеканал Fox News , ссылаясь на источники в американской разведке, сообщил о размещении впервые с 2014 года на патрульном катере КНДР противокорабельных ракет.Как утверждается, две противокорабельные крылатые ракеты Stormpetrel ("Буревестник") были размещены на катере с управляемым ракетным вооружением в порту Тхэйдонг на восточном побережье, где располагается штаб западного флота КНДР. Об этом свидетельствуют сведения, полученные с американских спутников-шпионов.— полагает анонимный информатор телеканала.