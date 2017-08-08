Командование ДНР сообщает о переброске боевиков "Правого сектора" под Мариуполь

Около 19 часов в районе Марьинки отмечена колонна из пяти автобусов и пяти бронированных автомобилей "КрАЗ", а также в районе Краматорска колонна из 28 грузовых автомобилей с националистами "Правого сектора"(*). Вся техника двигалась в южном направлении в зону ответственности 59-й бригады.

Командование ДНР сообщает о том, что республиканская разведка выявила передвижение колонны боевиков «Правого сектора» (*запрещён в России) по направлению на юг Донбасса. Также заявлено, что в состояние повышенной боевой готовности переведены силы ВСУ в так называемом секторе «М» (район Мариуполя).Донецкое агентство новостей приводит заявление представителя оперативного командования ДНР:Командование ДНР заявляет о том, что ранее ВСУ нанесли удар из систем реактивной артиллерии по позициям правосеков в районе посёлка Пищевик. По всей вероятности, речь может идти о попытках на основе западной поддержки избавиться от «Правого сектора» (*) как существенной вооружённой силы на Украине. Правосеки своих позиций пока сдавать явно не намерены. Тем более что правосеки помимо обстрелов, расстрелов и провокаций за счёт олигархов ни чем иным заниматься явно не собираются.