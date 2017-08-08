09:59 08 августа

Командование ДНР сообщает о переброске боевиков "Правого сектора" под Мариуполь

Командование ДНР сообщает о том, что республиканская разведка выявила передвижение колонны боевиков «Правого сектора» (*запрещён в России) по направлению на юг Донбасса. Также заявлено, что в состояние повышенной боевой готовности переведены силы ВСУ в так называемом секторе «М» (район Мариуполя).

Командование ДНР сообщает о переброске боевиков "Правого сектора" под Мариуполь


Донецкое агентство новостей приводит заявление представителя оперативного командования ДНР:
Около 19 часов в районе Марьинки отмечена колонна из пяти автобусов и пяти бронированных автомобилей "КрАЗ", а также в районе Краматорска колонна из 28 грузовых автомобилей с националистами "Правого сектора"(*). Вся техника двигалась в южном направлении в зону ответственности 59-й бригады.



Командование ДНР заявляет о том, что ранее ВСУ нанесли удар из систем реактивной артиллерии по позициям правосеков в районе посёлка Пищевик. По всей вероятности, речь может идти о попытках на основе западной поддержки избавиться от «Правого сектора» (*) как существенной вооружённой силы на Украине. Правосеки своих позиций пока сдавать явно не намерены. Тем более что правосеки помимо обстрелов, расстрелов и провокаций за счёт олигархов ни чем иным заниматься явно не собираются.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/ukraina.dron
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Комментарии 14

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  1. olhon Сегодня, 07:02
    Необходима боевая ничья, что б не осталось ни кого ни с одной ни с другой стороны.
    olhon
    1. сибиралт Сегодня, 07:19
      ВСУ устраивает блиндажи в огородах местных жителей, прекрасно понимая, что ДНР туда стрелять не будет. Плохо будет, если куевская хунта превратит Мариуполь в укрепрайон.
      сибиралт
      1. Ken71 Сегодня, 07:28
        ДНР не стреляет по огородам ... Зачем вы выдали военную тайну
        Ken71
    2. pvv113 Сегодня, 08:38
      Оптимальный счет - 0:0 wink
      pvv113
  2. 210окв Сегодня, 07:06
    Уходят от удара "Градами"..?!И тех и этих..Закопать!
    210окв
  3. Караул73 Сегодня, 07:09
    Не статья, а сплошная глупость. По заверениям всяких говорящих голов Захарченко скоро у всемогущего и ужасного Правого сектора дела идут вгору. Их и градами поливают и отстреливают, а они крепчают. Да нет. Просто кучка националистов, выбранная в виде пугала для населения
    Караул73
    1. Ныробский Сегодня, 09:06
      Цитата: Караул73
      Не статья, а сплошная глупость. По заверениям всяких говорящих голов Захарченко скоро у всемогущего и ужасного Правого сектора дела идут вгору. Их и градами поливают и отстреливают, а они крепчают. Да нет. Просто кучка националистов, выбранная в виде пугала для населения

      Это не статья, а подача информации от источника в ДНР. Наше дело принять к сведению, а то, на сколько она верная она, или не верная - покажет время.
      Ныробский
  4. Смог Сегодня, 07:14
    Че, битва скорпиона с тарантулом намечается? Или пошумят и разбредутся каждый по своим "угодьям"?
    Смог
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:19
    То, что лупцуют друг друга прекрасно. Неплохо было бы, чтобы почаще и поточнее.
    rotmistr60
  6. лысова Сегодня, 07:23
    Добавить бы чем, масла в огонь, так невзначай.
    лысова
  7. VadimSt Сегодня, 07:54
    Если все это.....не мероприятия по дезинформации диванных юмористов! Может оказаться и так, что идет перегруппировка и сосредоточение наиболее мотивированных подразделений на южном направлении, - до Новоазовска всего два десятка километров.
    VadimSt
    1. Horst78 Сегодня, 08:39
      Цитата: VadimSt
      до Новоазовска всего два десятка километров.

      На войне продвинуться на 200 метров и то проблема.
      Horst78
  8. нивасандер Сегодня, 09:29
    один в один Гражданская война в Испании 1936-39 там тоже 14-я пехотная дивизия регулярной армии укомплектованная пролетариями Сарагосы и Валенсии -командир ген-м О.Асканио(коммунист) больше воевала не с франкистами , а с соседями по фронту анархистами из бригады ПОУМ состоящей из деклассированных и уголовных элементов Мадрида
    нивасандер
  9. сирота 63 Сегодня, 09:30
    А меня другая новость настораживает - БОЛГАРСКИЕ «БРАТУШКИ» НАЧАЛИ МАССОВЫЕ ПОСТАВКИ ЛЕТАЛЬНОГО ОРУЖИЯ ПОРОШЕНКО
    Поставки летального оружия НАТО на Донбасс уже приняли массовый характер, сообщил в своем блоге военный корреспондент пресс-службы УНМ ДНР Михаил Андроник.
    http://mirtesen.ru/url?e=pad_click&p...id=434
    04854719
    http://patriot-su-rf.ru/blog/43404854719/Bolgarsk
    ie-%C2%ABbratushki%C2%BB-nachali-massovyie-postav
    ki-letalnogo-oruz
    сирота 63
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