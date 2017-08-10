С неба на землю и в бой! Послесловие к празднику в свете посещения армейского «Рембата»

Сегодня я занят больше армейскими играми. Два дня наблюдаю за «Рембатом». Встречаюсь с людьми. Смотрю на работу участников соревнований. Среди этих встреч есть и такие, которые стали продолжением Дня ВДВ. Некоторых из побратимов встретил уже там, на «Рембате». Одни командуют бойцами-диверсантами, которые строят козни для участников на дистанции, другие приехали с внуками посмотреть боевую технику, третьи ... Короче, нашего брата оказалось достаточно, чтобы посидеть, поговорить о жизни, о впечатлениях, о перспективах. Особенно на фоне десантной техники всех поколений, которая выставлена на всеобщее обозрение. Раздолье для детей...Кстати, организаторы в этом году учли интерес публики к играм и довольно значительно увеличили число выставленных образцов. Даже китайская делегация отметилась своим танком. Правда, на фоне Т-80, Т-72 Б3, Т-90 китайский танк смотрелся как-то совсем "старичком".Особенно порадовало то, что в показе стали участвовать и местные "оборонщики". Правда, "Буратино" и "Солнцепёк" не привезли, а вот продукцию двойного назначения выставили. Самые последние образцы, которые уже выпускаются серийно. Об этом напишу чуть позже. Столько интересного вокруг, столько встреч и разговоров, столько информации...Но вернемся к началу статьи. После окончания первого дня соревнований, сидя за шашлыком в "полевом кафе", мы разговорились о вооружении ВДВ сегодня и завтра. Начали, как это часто происходит, с того, что "годичник" не может стать по-настоящему подготовленным десантником, а закончили полностью противоположным выводом. Бывает и такое.Сегодня на вооружении ВДВ есть не только специально созданная под боевые задачи десанта техника, но и обычная, общевойсковая. Увы, время "огромных кулаков" и "личных встреч с противником" проходит. Крылатая пехота для выполнения задач требует вооружения, соизмеримого с вооружением противника. Простая логика. Обороняющиеся имеют преимущество. Они в подготовленной обороне. А наступающие в "чистом поле".Почему сегодня такое внимание уделяется именно технической оснащенности ВДВ? Ответ кроется в изменении самой концепции применения десанта. Это касается не только ВДВ, но морской пехоты. Первоначально десант предназначался для захвата и удержания определенного объекта или района до подхода основных сил. Проще говоря, самостоятельно решать какие-то задачи он не мог. Именно потому некоторые операции с применением десанта в Отечественной войне окончились трагически. Десантники задачу выполнили, а вот общевойсковые армии "застряли"...В новой концепции применения десант уже самостоятельная мобильная армия. Со всеми положенными общевойсковым подразделениям атрибутами. От беспилотников для разведки до собственных средств ПВО и РЭБ. Скоро даже атаку танков десантники не просто отразят, "закидают гранатами", а уничтожат собственной артиллерией!..Писать про БТРы, минометы, различные стоящие на вооружении ВДВ противотанковые комплексы я сегодня не буду. Сегодня о том, во что превратятся ВДВ очень скоро. Не в следующим веке, даже не через десятилетия. Скоро — это скоро!Помните парад Победы? Там впервые показывали достаточно много образцов техники. В том числе и для ВДВ. И как-то так получилось, что самый живой интерес у нас вызвали новинки танкостроения и авиации. Понятно, что "Армата" и её производные стоят того. А "Садовница"*? А "Ракушка"?А ведь эти машины уже с прошлого года поступают в войска. Через пару лет их количество достигнет 300 единиц, а к 2025 году они полностью заменят БМД-2 и БТР-Д! А автомобиль "Тайфун" с ПТРК?На «Рембате» была представлена БМД-4М. Машина мощная. Хорошо вооруженная. А главное способная "прыгать с парашютом". Пока что в ВДВ только два батальона оснащены такими машинами. К осени их получит ещё один батальон. Но дело-то идет!Ну, и прыгать для БМД-4М пока рано. В экспериментальном порядке, на экспериментальной системе. Я пишу о новой парашютной системе "Бахча-УПДС". Она создана и успешно проходит испытания. Через два года "четверка" и новая пушка "Спрут-СД" "встанут на крыло. О "Спруте " мы писали достаточно подробно. Кстати, командующий ВДВ недавно сказал, что те танковые роты, которые созданы в ВДВ, будут оснащены именно этим вооружением. Более того, роты планируется развернуть до полноценных танковых батальонов.Теперь о том, как современные десантники будут отражать атаки с воздуха. Долгое время защита с этого направления была тоже в руках солдата. В руках в прямом смысле этого слова. ПЗРК. Конкретно сегодня можно уже говорить о полном обеспечении ПЗРК "Верба" всех десантных дивизий. Поставки идут уже в отдельные ДШБ. Комплекс хорош. Беспилотники, вертолеты, самолеты тактической авиации. Но... человек не машина. Часто "не срабатывает".Для этого и создан "Птицелов". ЗРК малой дальности на базе БМД-4М. Следовательно, машина десантируемая. Об этом комплексе мы тоже писали.А вот про новый комплекс РЭБ для ВДВ не писали. Через два года на вооружение начнет поступать система РЭБ "Лорандит-АД". Опять же на базе БМД-4М. Система будет выполнять все задачи для комплексов такого типа. Это малогабаритный комплекс радиоконтроля, пеленгования и подавления, созданный для определения местоположения и радиоподавления средств УКВ связи.В целом же в ходе беседы с действующими офицерами ВДВ из 242 учебного центра мнение о современных десантниках у нас действительно изменилось. Просто изменилось время. И сегодня уже необходима не только сила, ловкость, но и голова и руки. Управлять сложной техникой нужно уметь. Наступило время, когда в десанте все больше заметно разделение по специальностям. Разведчики, операторы, саперы, наводчики... Практически весь спектр военных специальностей.Потому и мальчишки -дембеля сегодня уже не такие грозные. А может и правда, в наше время всё было лучше? Но события последних лет доказали неоднократно старую истину, высказанную ещё Маргеловым. Пока есть ВДВ нет невыполнимых задач. Есть сложные, но невыполнимых нет. И мальчишки все-таки такие же, как и ветераны в прошлом. С таким же задором и чувством патриотизма...Сегодня очередной этап «Рембата». И очередные встречи. Теперь уже с людьми, непосредственно связанными с производством грозной военной техники. Но, как я писал выше, это уже тема для других статей...