09:59 08 августа

"Нафтогаз": А не увеличить ли нам сумму иска к "Газпрому" ещё на $5 млрд?

Украинская компания «Нафтогаз», та самая, которая решила закупать газ через швейцарское представительство у британской и итальянской компаний, объявляет о готовности увеличить сумму исковых требований в отношении «Газпрома». Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью порошенковскому «5 каналу», заявил буквально следующее:
По транзитному контракту мы ждём решение по нашим искам. Наши исковые требования — более 13 миллиардов, которые мы уже выставили, а мы ещё выставим более чем на пять миллиардов долларов.


"Нафтогаз": А не увеличить ли нам сумму иска к "Газпрому" ещё на $5 млрд?


Таким образом, «Нафтогаз» собирается через Стокгольмский арбитраж взыскать с «Газпрома» сумму в размере до 19 млрд долларов.

В свою очередь «Газпром» ожидает от «Нафтогаза» погашения миллиардных долгов по совершённым ранее поставкам, а также за недобор газа по контракту от 2009 года.

Накануне стало известно, что тот же Витренко заявил о готовности в дальнейшем приобретать газ у российского поставщика. Заявлено, что приобретение газа у России будет осуществляться «только в критической ситуации». Можно подумать, что на Украине никто не понимает «нафтогазовской хитрой» схемы, при которой российский газ сначала идёт в ЕС, а затем оттуда поступает на Украину под видом европейского. Это лишний раз говорит о том, что Киев считает своих граждан за идиотов.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/NaftogazUA
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Комментарии 18

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  1. 210окв Сегодня, 07:59
    Слабо..А почему не на 500..?
    210окв
    1. Зяблицев Сегодня, 08:02
      "Это лишний раз говорит о том, что Киев считает своих граждан за идиотов." - совершенно справедливо считает... laughing А Газпрому давно пора сказать этим клоунам, что ГТС Украины, никому ненужная куча ржавого железа и прекратить ее использовать!
      Зяблицев
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:10
        Можно подумать, что на Украине никто не понимает «нафтогазовской хитрой» схемы, при которой российский газ сначала идёт в ЕС, а затем оттуда поступает на Украину под видом европейского.

        Мне кажется, что газ Украина отбирает прямо из трубы со своей территории, а деньги платит, той же Словакии например, как будто она им его поставила. Не может газопровод работать в обратную сторону! Я так думаю.
        СРЦ П-15
      2. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:10
        Зяблицев
        А Газпрому давно пора сказать этим клоунам, что ГТС Украины, никому ненужная куча ржавого железа и прекратить ее использовать!
        А в благородство или кошки мышки поиграть!? Это жеж метод России.Мы жеж суперпоследнии шансы полюбляем давать.Доводим ситуацию до абсурда.Там с нами воюют ,а мы всем своим видом показываем что нет.И продолжаем кредитовать,газ поставлять.Рабочих принимать.
        Наблюдатель2014
    2. сибиралт Сегодня, 08:07
      Сейчас модно все у себя "увеличивать"... Нафтагаз идет в ногу с этим "прогрессом". Выложит селфи, посмотрим, что получилосьlol
      сибиралт
      1. Подрезчик Сегодня, 08:16
        Как то поскромничали ребята! Чего сразу не обьявить Газпром украинским на основании какой-нибудь бредовой байки, и потребовать назад? Чердак точно сьезжает от "демократических" перемен... fool
        Подрезчик
    3. Topotun Сегодня, 08:44
      Чего мелочиться? Просить сразу триллион.... Дать не дадут, но всем весело....
      Topotun
    4. частное лицо Сегодня, 09:35
      Вот ни сколько не удивлюсь если этот суд нагнёт Газпром в данный момент встанет на сторону хохлов. Просто гейроппе выгоднее чтоб хохлов кормили кто нибудь но не они, а Россия затянет пояса и скрипя зубами (простых людей) будет содержать "братскую страну".
      частное лицо
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  3. Б.Т.В. Сегодня, 08:04
    " Аппетит приходит во время еды"!
    Б.Т.В.
  4. Алексей7777777 Сегодня, 08:09
    "По транзитному контракту мы ждём решение по нашим искам. Наши исковые требования — более 13 миллиардов, которые мы уже выставили, а мы ещё выставим более чем на пять миллиардов долларов..."
    А действительно-у москалей денег много!!!
    "Таким образом, «Нафтогаз» собирается через Стокгольмский арбитраж взыскать с «Газпрома» сумму в размере до 19 млрд долларов.."
    А почему не попробовать-гуляй,рванина fellow
    Алексей7777777
  5. Horst78 Сегодня, 08:19
    Это лишний раз говорит о том, что Киев считает своих граждан за идиотов.
    Не считает, а сделал. Т.к. попробуй вякни.
    Horst78
  6. лысова Сегодня, 08:30
    --- " "Нафтогаз": А не увеличить ли нам сумму иска" --- А не послать бы их подальше - не всё измеряется деньгами, а вот долг забрать не через суды, да с процентами.
    лысова
  7. rotmistr60 Сегодня, 08:33
    А не увеличить ли нам сумму иска к "Газпрому" ещё на $5 млрд?

    Может сначала рассчитаетесь по долгам и решениям судов в пользу "Газпрома"? Есть категория людей - сутяги. А тут целая "страна" сутяжничает уже столько лет и причем без последствий для нее, не получая от нас хорошей и жесткой ответки. Так безнаказанность и порождает халявные мечты.
    rotmistr60
  8. japs Сегодня, 08:39
    Мне весь этот цирк напоминает сказку о золотой рыбке.
    Удивляюсь долготерпению правительства РФ.
    Наверное, будь на месте РФ "демократичные" янки, ситуация выглядела бы совсем по другому.
    japs
  9. Horst78 Сегодня, 08:44
    По транзитному контракту мы ждём решение по нашим искам. Наши исковые требования — более 13 миллиардов, которые мы уже выставили, а мы ещё выставим более чем на пять миллиардов долларов.
    Дырку им от бублика и уши мертвого осла в придачу.
    Horst78
  10. Евгений Ануфриенко Сегодня, 09:03
    С каждым днём укропитекам не хватает всё больше денег...
    Евгений Ануфриенко
  11. sgr291158 Сегодня, 09:06
    И вот так постоянно, срубить бабала в легкую, при этом облив грязью.
    sgr291158
  12. К-50 Сегодня, 09:20
    «Нафтогаз» собирается через Стокгольмский арбитраж взыскать с «Газпрома» сумму в размере до 19 млрд долларов.

    В случае принятия подачи взыскания в Арбитраж, надо вообще прекратить перекачку газа через уркаину. Дескать в связи с необоснованными претензиями и аппетитом. Немцам газа хватит, остатки остальным потребителям. А кому не хватило, пусть у матрасников и Катара покупают в два раза дороже.
    Когда гейропейцы почуют новые расходы, да ещё в предверии зимы сами придут майданщиков вешать и всю толерантность забудут.
    Главное нам всех упырей отловить, что решения "недружественные" России принимали, допросить и тоже до ближайшего фонарного столба.
    Гниль нужно вырезать, чтобы остальные не заболели!!! am
    К-50
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