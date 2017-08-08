"Нафтогаз": А не увеличить ли нам сумму иска к "Газпрому" ещё на $5 млрд?

По транзитному контракту мы ждём решение по нашим искам. Наши исковые требования — более 13 миллиардов, которые мы уже выставили, а мы ещё выставим более чем на пять миллиардов долларов.

Украинская компания «Нафтогаз», та самая, которая решила закупать газ через швейцарское представительство у британской и итальянской компаний, объявляет о готовности увеличить сумму исковых требований в отношении «Газпрома». Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью порошенковскому «5 каналу», заявил буквально следующее:Таким образом, «Нафтогаз» собирается через Стокгольмский арбитраж взыскать с «Газпрома» сумму в размере до 19 млрд долларов.В свою очередь «Газпром» ожидает от «Нафтогаза» погашения миллиардных долгов по совершённым ранее поставкам, а также за недобор газа по контракту от 2009 года.Накануне стало известно, что тот же Витренко заявил о готовности в дальнейшем приобретать газ у российского поставщика. Заявлено, что приобретение газа у России будет осуществляться «только в критической ситуации». Можно подумать, что на Украине никто не понимает «нафтогазовской хитрой» схемы, при которой российский газ сначала идёт в ЕС, а затем оттуда поступает на Украину под видом европейского. Это лишний раз говорит о том, что Киев считает своих граждан за идиотов.