09:58 08 августа

Запуск межконтинентальной ракеты США попал на видео

В сети появилось видео запуска МБР Minuteman III с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Пуск состоялся 2 августа и стал четвертым испытанием Minuteman III в 2017 году. Ракета не несла боевого заряда.




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Комментарии 1

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  1. andr327 Сегодня, 08:46
    Ушла штатно, где результаты доставки к цели?
    Старушка все-таки. надо продлевать срок эксплуатации. Все как всегда. Технология эксплуатации РВО.
    andr327
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