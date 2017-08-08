Запуск межконтинентальной ракеты США попал на видео Сегодня, 08:15 В сети появилось видео запуска МБР Minuteman III с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Пуск состоялся 2 августа и стал четвертым испытанием Minuteman III в 2017 году. Ракета не несла боевого заряда. 0 Бронетанковая техника Германии во Второй мировой войне. Штурмовое орудие Stug "Царь-ракета" Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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