Маккейн "объяснил", почему Россия опаснее ИГ

Такие террористические группы, как ИГ, конечно, представляют собой угрозу. Они будут продолжать осуществлять атаки. Но у ИГ нет ни возможностей, ни технологий, ни амбиций по управлению миром. А вот у России есть. Россию никак нельзя считать другом мира свободы и демократии.

Американский сенатор Джон Маккейн, перенесший операцию, снова упражняется в антироссийской риторике. Накануне в интервью региональному изданиюсенатор объявил о том, что Россия «опаснее ИГ» (* террористическая группировка «Исламское государство, запрещённая в РФ). Маккейн даже принялся пояснять свою точку зрения.Из заявления американского сенатора, закрывшего «больничный лист» (или не закрывшего...):Это заявление Маккейна больше напоминает сетование именно по поводу того, что у ИГ (*) нет достаточных вооружений и технологий. А если учесть, что в своё время г-н Маккейн фотографировался с лицами, которые впоследствии оказались в рядах ИГ (*), то можно предположить следующее: Маккейн продвигает идею не отказываться от вооружения и поддержки террористической группировки с целью её использования в интересах правящих элит США.Кроме заявлений о том, что Россия для демократии "опаснее ИГ", Маккейн заявил, что нужно ужесточать давление на РФ в связи с "хакерскими атаками на выборы в США".В общем, операция сенатору на пользу не пошла.