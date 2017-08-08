09:58 08 августа

Маккейн "объяснил", почему Россия опаснее ИГ

Американский сенатор Джон Маккейн, перенесший операцию, снова упражняется в антироссийской риторике. Накануне в интервью региональному изданию The Arizona Republic сенатор объявил о том, что Россия «опаснее ИГ» (* террористическая группировка «Исламское государство, запрещённая в РФ). Маккейн даже принялся пояснять свою точку зрения.

Из заявления американского сенатора, закрывшего «больничный лист» (или не закрывшего...):
Такие террористические группы, как ИГ, конечно, представляют собой угрозу. Они будут продолжать осуществлять атаки. Но у ИГ нет ни возможностей, ни технологий, ни амбиций по управлению миром. А вот у России есть. Россию никак нельзя считать другом мира свободы и демократии.


Это заявление Маккейна больше напоминает сетование именно по поводу того, что у ИГ (*) нет достаточных вооружений и технологий. А если учесть, что в своё время г-н Маккейн фотографировался с лицами, которые впоследствии оказались в рядах ИГ (*), то можно предположить следующее: Маккейн продвигает идею не отказываться от вооружения и поддержки террористической группировки с целью её использования в интересах правящих элит США.


Кроме заявлений о том, что Россия для демократии "опаснее ИГ", Маккейн заявил, что нужно ужесточать давление на РФ в связи с "хакерскими атаками на выборы в США".

Маккейн "объяснил", почему Россия опаснее ИГ


В общем, операция сенатору на пользу не пошла.

Использованы фотографии: azcentral.com
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Комментарии 45

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  1. Алексей7777777 Сегодня, 08:22
    Автору статьи- good"В общем, операция сенатору на пользу не пошла."
    Алексей7777777
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:25
      Такие террористические группы, как ИГ, конечно, представляют собой угрозу. Они будут продолжать осуществлять атаки. Но у ИГ нет ни возможностей, ни технологий, ни амбиций по управлению миром. А вот у России есть. Россию никак нельзя считать другом мира свободы и демократии.

      Не надо Маккейну делать "химию", он после неё несёт всякую чушь! Впрочем, как и без неё.
      СРЦ П-15
      1. dorz Сегодня, 08:31
        ИГ, конечно, представляют собой угрозу

        Для Запада ИГ скорее друзья, чем враги, которые продают нефть в 5 раз дешевле.
        dorz
        1. Комментарий был удален.
      2. сибиралт Сегодня, 08:31
        Маккейн в плену у ИГ не был, а во Вьетнаме попал, когда был сбит советской ракетой. Это же элементрно, Ватсон-сенатор! bully
        сибиралт
        1. Чёрный Сегодня, 08:50
          Теперь Маккейн может нести всё , что угодно.Он стал безмозглым ОФИЦИАЛЬНО! wassat
          Чёрный
          1. Чёрный Сегодня, 09:08
            ...и вообще,пора уже дедушке Маккейну в скорбный дом, вьетнамцы были неправы, могли же матыгами от страданий избавить.. wassat
            Чёрный
      3. Anarchist Сегодня, 08:39
        Цитата: СРЦ П-15
        надо Маккейну делать "химию"

        В виде причёски. Тогда многое будет простительно...
        Anarchist
      4. vovanpain Сегодня, 08:51
        В общем, операция сенатору на пользу не пошла.

        Естественно не пошла,так как во время операции у пациента Маккейна удалили все остатки его мозга,теперь он начал заговариваться. bully
        vovanpain
    2. Altona Сегодня, 08:51
      "Так ненавижу Россию, что даже кушать не могу!-"такая простая мысль у этого штопанного дедушки. laughing
      Altona
    3. Skif83 Сегодня, 08:54
      Да он и так-то умом не страдал laughing
      Skif83
  2. Подрезчик Сегодня, 08:27
    После операции точно осталась одна извилина, отвечающая за русофобство! Робот какой-то! fool
    Подрезчик
    1. Tusv Сегодня, 09:45
      Цитата: Подрезчик
      После операции точно осталась одна извилина

      Гарный хлопиц? Похоже старинные анекдотылегенды не врут
      Tusv
  3. rotmistr60 Сегодня, 08:27
    Россию никак нельзя считать другом мира свободы и демократии.

    Я думаю, что на старого, а тем более больного маразматика и махрового русофоба пора прекратить обращать внимание (скоро приберется). Пора обратить взор на ту смену, которую он подготовил на своем паскудном поприще. Одним словом быть нам в конфронтации с этой созданной Лукавым страной до тех пор пока она (эта страна) не сгинет.
    rotmistr60
  4. Мар.Тира Сегодня, 08:28
    Цитата: СРЦ П-15
    Такие террористические группы, как ИГ, конечно, представляют собой угрозу. Они будут продолжать осуществлять атаки. Но у ИГ нет ни возможностей, ни технологий, ни амбиций по управлению миром. А вот у России есть. Россию никак нельзя считать другом мира свободы и демократии.

    Не надо Маккейну делать "химию", он после неё несёт всякую чушь! Впрочем, как и без неё.

    Бамбук у него торчит до сих пор в одном месте.Вот и не может забыть.А надо было вьетнамцам,ему в его рот его воткнуть.
    Мар.Тира
  5. Tarpon Сегодня, 08:28
    В общем, операция сенатору на пользу не пошла.

    На пользу Маккейну пойдет лишь ампутация головы.
    Tarpon
    1. Ныробский Сегодня, 09:15
      "Кавалергарда век не долог"...... Я не видел людей, которым 110-150 лет, так что скоро костлявая с косой постучится Маккейну в макушку.
      Ныробский
  6. japs Сегодня, 08:28
    Создается впечатление, что таким "овощам", даже лоботомия не помогает.
    Кардинальное средство - гильотина.
    japs
  7. 3officer Сегодня, 08:33
    Создается впечатление, что этот сэр уже чувствует запах серы и жар от сковородки am Но при этом не хочет отправляться туда в одиночку и целенаправленно пытается тащить за собой весь мир.
    3officer
  8. Valera Agarkov Сегодня, 08:34
    мозги совсем зашкалили,что яма вьетнамская с человеком сделала на всю жизнь шизом стал
    Valera Agarkov
  9. vlad.svargin Сегодня, 08:36
    Похоже очень рано закрыли ему "больничный лист" или уже лечение бесполезно...!
    vlad.svargin
  10. Евдоким Сегодня, 08:37
    Этому Маккейну не хило платят всякие корпорации из американского ВПК, заказами он их обеспечил на десятилетия. После его смерти ему еще памятник как нац. герою поставят, и сложат легенды как о великом борце с мировым злом. Не человек глыба - а из чего глыба каждый решит сам. hi
    Евдоким
  11. Topotun Сегодня, 08:37
    В общем-то весело могло бы быть... Но беда в том, что такие эксперты вполне могут решить попробовать повоевать с Россией. Руками Европы конечно. Но при полной поддержке штатами.... Объяснять почему ни в Европе, не в штатах после этого жить нельзя будет некому. Да и для нас это очень ХЛОПОТНО будет... Мда, политическая элита западников явно деградирует. И это тревожные звоночки.
    Topotun
  12. Masya Masya Сегодня, 08:45
    В общем, операция сенатору на пользу не пошла.

    Тольк усугубила... wink
    Masya Masya
  13. Балу Сегодня, 08:46
    ИГИЛ создано американами для уничтожения Сирии как суверенного государства и ее неоколониального передела. Латакия друзья, следите за новостями из Латакии в долгосрочной перспективе. Вот только творение рук и капитала США вышло из под контроля. Ждем-с новостей, в Нью Йорке есть еще здания выше близнецов. Маккейн отрабатывает фантики ВПК, зря что ли они его в Конгресс поместили.
    Трампампам может и хотел бы отозвать американские войска, но помнит историю Дж.Кеннеди. Тот тоже захотел отобрать станок у ФРС, но это не совпало с мнением Бернарда Баруха.
    Балу
  14. злой партизан Сегодня, 08:46
    Короче: хирурги так не смогли прооперировать мозг дедушки. Твёрдость мозга была выше, чем твёрдость режущего инструмента. sad
    злой партизан
  15. Million Сегодня, 08:47
    Воспринимаю Маккейна как Жириновского
    Million
    1. Му Дозвон Сегодня, 09:04
      Жирик прикалывается - он не озлоблен.
      А Маккейн реально свихнулся - после вьетнамских "приключений" видимо. wassat
      Му Дозвон
    2. mikh-korsakov Сегодня, 09:13
      Не согласен. Жириновский - умелый артист сатирик типа Задорнова, а Маккейн просто унылое г.овно по сравнению с ним
      mikh-korsakov
  16. Александр Абдрахманов Сегодня, 08:52
    Конечно - что Маккейну бояться ИГЛ , если он у них как отец родной . Он от них себе карманы набивал . От России у него не какой прибыли , он в них деньги влаживает , а Россия не законно уничтожает его братьев . Только из за этого он на Россию обиделся . Фото показывали , он у них в командировке не один месяц с ними жил .
    Александр Абдрахманов
  17. Altona Сегодня, 08:53
    Цитата: dorz
    Для Запада ИГ скорее друзья, чем враги

    ------------------------------
    ИГ-это Западом же в лице США и созданный инструмент давления на другие страны.Это их детище.
    Altona
  18. ded100 Сегодня, 08:55
    Последнюю извилину маккейнушке выпрямили видно в больничке! wassat
    ded100
  19. КОТ БАЮН Сегодня, 08:57
    Все таки надо было ему лоботомию сделать! Надо! Напрасно они отказались от этого....
    КОТ БАЮН
  20. Му Дозвон Сегодня, 09:00
    Мы уже и миром управляем laughing Дожили wassat А мужики то не знали drinks
    Вот же старый идиoт fool
    Му Дозвон
  21. Ванёк Сегодня, 09:00
    Ждону Маккейну посвящается.

    [media=http://https://youtu.be/9XewOH8co2o]
    Ванёк
  22. Altona Сегодня, 09:00
    Цитата: злой партизан
    Короче: хирурги так не смогли прооперировать мозг дедушки.

    ------------------------------
    Мозга уже не было, удалили опухоль и заштопали обратно. laughing
    Altona
  23. sgr291158 Сегодня, 09:02
    Видать то что находится у Маккейна вместо мозга лечению не поддается.
    sgr291158
  24. Чёрный Полковник Сегодня, 09:05
    Его, бедолагу, до сих пор мучают ночные кошмары с тех пор, как его сбили вьетнамцы советской (русской) ракетой. Потому и кричит на всех углах, что русские - это самая страшная угроза демократическому человечеству.
    Чёрный Полковник
  25. Slon_on Сегодня, 09:08
    Хех, Органчик снова заработал...
    Slon_on
  26. mikh-korsakov Сегодня, 09:09
    Наши либералы уныло трындят о том, что у РФ ничего нет, ни денег, ни технологий, ни специалистов. Но беда для них пришла, откуда не ждали. Самый матерый русофоб заявил, что оказывается у России все есть, и Россия главная угроза для демократии. Хорошо бы, но вряд ли. Мистер Маккейн, выражаясь интеллигентно, "выступать в сенате, не мешки таскать". Но ход ваших мыслей мне понравился.
    mikh-korsakov
  27. sabakina Сегодня, 09:11
    Американский сенатор Джон Маккейн, перенесший операцию, снова упражняется в антироссийской риторике.
    Может всё таки испражняется? Франкенштейн недоделанный.
    sabakina
  28. Kurou Сегодня, 09:12
    Эх... Надо было его наградить звездою "Героя СССР" за проявленый героизм, феноменальную живучесть и уничтоженые мат-средства противника.. Тогда бы с ним проблем значительно меньше было бы...

    Несколько десятков уничтоженых самолетов, развороченый более чем пол года авианосец, и неустановленное количество потерь и травм личного состава.... думаю оно того стоило бы..
    Kurou
  29. LeftPers Сегодня, 09:17
    Как может быть у маккейна рак мозга? если там нет мозга.
    LeftPers
  30. Тёплый Ватник Сегодня, 09:21
    сша своим существованием извратили всю демократию
    Тёплый Ватник
  31. Вал31rus Сегодня, 09:27
    сбитый лётчик, что тут поделаешь?
    Вал31rus
  32. pvv113 Сегодня, 09:46
    сенатор объявил о том, что Россия «опаснее ИГ»

    Тут все ясно - о России у него еще по Вьетнаму осталось море впечатлений, а вот с главарями ИГИЛ он давно в хороших отношениях
    pvv113
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