Мадуро прокомментировал американские санкции против Венесуэлы
Соединённые Штаты, приняв новые санкции против России и Ирана, протолкнувшие через ООН санкции против КНДР, заявляющие о необходимости отката к санкциям против Кубы, расширяющие санкционные меры против Сирии, теперь объявляют о санкциях в отношении Венесуэлы. Информационная служба Reuters со ссылкой на источники в американской администрации сообщает о том, что санкции станут вторым «венесуэльским пакетом» и будут введены в отношении очередной группы венесуэльских официальных лиц.
Обращает на себя внимание трактовка "необходимости" введения санкций. Звучит она следующим образом:
Несколько дней назад Вашингтон ввёл порцию санкций в отношении венесуэльского президента Николаса Мадуро и представителей верхушки правительства. В частности, заявлено о запрете для Мадуро на въезд в США и о заморозке его активов в американских банках. Николас Мадуро прокомментировал эти санкции, заявив, что у него не было и нет никаких активов в американских банках, и что США являются той страной, куда бы он меньше всего хотел поехать.
Санкции США решили распространить на вице-президентов венесуэльских нефтяных компаний. В этой связи Венесуэла рассматривает вопрос углубления сотрудничества в нефтегазовой отрасли с российскими компаниями, которые ранее тоже оказались в американском санкционном списке.
Напомним, что санкции США продолжают действовать в отношении ряда чиновников (бывших и нынешних) Республики Беларусь, представителей политического поля Украины (в основном, речь об окружении Януковича), Боливии, Сербии. Ранее санкции вводились в отношении ряда африканских стран, экономическое положение дел в которых было и без того бедственным (как пример, Зимбабве). Складывается впечатление, что экономические санкции превратились для США в подобие таблетки, после приёма которой Вашингтон всё больше верит в свою непогрешимость и исключительность.
Обращает на себя внимание трактовка "необходимости" введения санкций. Звучит она следующим образом:
За подрыв демократии в Венесуэле.
Несколько дней назад Вашингтон ввёл порцию санкций в отношении венесуэльского президента Николаса Мадуро и представителей верхушки правительства. В частности, заявлено о запрете для Мадуро на въезд в США и о заморозке его активов в американских банках. Николас Мадуро прокомментировал эти санкции, заявив, что у него не было и нет никаких активов в американских банках, и что США являются той страной, куда бы он меньше всего хотел поехать.
Санкции США решили распространить на вице-президентов венесуэльских нефтяных компаний. В этой связи Венесуэла рассматривает вопрос углубления сотрудничества в нефтегазовой отрасли с российскими компаниями, которые ранее тоже оказались в американском санкционном списке.
Напомним, что санкции США продолжают действовать в отношении ряда чиновников (бывших и нынешних) Республики Беларусь, представителей политического поля Украины (в основном, речь об окружении Януковича), Боливии, Сербии. Ранее санкции вводились в отношении ряда африканских стран, экономическое положение дел в которых было и без того бедственным (как пример, Зимбабве). Складывается впечатление, что экономические санкции превратились для США в подобие таблетки, после приёма которой Вашингтон всё больше верит в свою непогрешимость и исключительность.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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