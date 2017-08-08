09:58 08 августа

Мадуро прокомментировал американские санкции против Венесуэлы

Соединённые Штаты, приняв новые санкции против России и Ирана, протолкнувшие через ООН санкции против КНДР, заявляющие о необходимости отката к санкциям против Кубы, расширяющие санкционные меры против Сирии, теперь объявляют о санкциях в отношении Венесуэлы. Информационная служба Reuters со ссылкой на источники в американской администрации сообщает о том, что санкции станут вторым «венесуэльским пакетом» и будут введены в отношении очередной группы венесуэльских официальных лиц.

Обращает на себя внимание трактовка "необходимости" введения санкций. Звучит она следующим образом:
За подрыв демократии в Венесуэле.


Несколько дней назад Вашингтон ввёл порцию санкций в отношении венесуэльского президента Николаса Мадуро и представителей верхушки правительства. В частности, заявлено о запрете для Мадуро на въезд в США и о заморозке его активов в американских банках. Николас Мадуро прокомментировал эти санкции, заявив, что у него не было и нет никаких активов в американских банках, и что США являются той страной, куда бы он меньше всего хотел поехать.


Мадуро прокомментировал американские санкции против Венесуэлы


Санкции США решили распространить на вице-президентов венесуэльских нефтяных компаний. В этой связи Венесуэла рассматривает вопрос углубления сотрудничества в нефтегазовой отрасли с российскими компаниями, которые ранее тоже оказались в американском санкционном списке.

Напомним, что санкции США продолжают действовать в отношении ряда чиновников (бывших и нынешних) Республики Беларусь, представителей политического поля Украины (в основном, речь об окружении Януковича), Боливии, Сербии. Ранее санкции вводились в отношении ряда африканских стран, экономическое положение дел в которых было и без того бедственным (как пример, Зимбабве). Складывается впечатление, что экономические санкции превратились для США в подобие таблетки, после приёма которой Вашингтон всё больше верит в свою непогрешимость и исключительность.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 8

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  1. Anarchist Сегодня, 08:49
    [/quote]рассматривает вопрос углубления сотрудничества в нефтегазовой отрасли с российскими компаниями, которые ранее тоже оказались в американском санкционном списке.
    Напомним, что [quote]

    Пусть большее количество стран включают, мы будем в '' шоколаде ''!
    Anarchist
  2. Николай Петров Сегодня, 08:51
    Судя по последним событиям - Венесуэла очередная жертва в списке "исключительных". А Венесуэла сегодня к сожалению не КНР образца 1989 года.
    Николай Петров
  3. кедр Сегодня, 09:00
    "...Складывается впечатление, что экономические санкции превратились для США в подобие таблетки, после приёма которой Вашингтон всё больше верит в свою непогрешимость и исключительность."

    Впечатление обманчивое... Своими санкциями они (Сионистские Штаты Америки) ведут мировую экономическую войну, масштаб которой увеличивается день ото дня. Цель - достижение глобального контроля и победы Однополярного мира на пике волны управляемого хаоса, который они сеют по всему Миру и которому противостоит Многополярный мир во главе с Россией.
    кедр
    1. Masya Masya Сегодня, 09:34
      Цитата: кедр
      санкции превратились для США в подобие таблетки, после приёма которой Вашингтон всё больше верит в свою непогрешимость и исключительность."

      плацебо...
      Masya Masya
  4. rotmistr60 Сегодня, 09:08
    санкции превратились для США в подобие таблетки, после приёма которой Вашингтон всё больше верит в свою непогрешимость и исключительность.

    Вот только перебор с "таблетками" может в лучшем случае привести в реанимацию. А для данной страны лучше сразу в гроб, т.к. достали уже множество стран (за исключением вечных холуев и профессиональных шестерок). Но у этих без Сша век не долог.
    rotmistr60
  5. KondratKo Сегодня, 09:22
    Санкционные Штаты Америки...
    Политика правильная - раздавать "санкции" всем, кто является конкурентом в торговле, да политике, а нищих "демократизировать", дабы никогда с колен не поднялись и были вечными, "свободными" (от прошлого и мозгов) нерабами. Желают остаться в своей крысиной норе в окружении им подобных. Крысы.
    KondratKo
  6. лысова Сегодня, 09:47
    А не пора ли создать "общество" санкционеров, объединиться и тогда с высокой башни, на их санкции. Собственно санкций и не станет, вести обычную торговлю во всех сферах, ну а тех кто проголосовал за - сами себя наказали.
    лысова
  7. pvv113 Сегодня, 09:54
    экономические санкции превратились для США в подобие таблетки, после приёма которой Вашингтон всё больше верит в свою непогрешимость и исключительность

    Если бы санкции добавляли ума, то в США жили бы одни академики
    pvv113
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