О любви к НАТО, или Истерика как норма жизни
Я люблю НАТО! И любовь эта не платоническая, а чисто в лечебных целях. От хандры и депрессии помогает. Настроение улучшает. Поднимает жизненный тонус. Почитаешь интервью с утра какого-нибудь эстонского генерала или польского фельдмаршала, и всё. Российские юмористы нервно курят в сторонке, нарушая собственные же тезисы о здоровом образе жизни.
А в особо тяжелых случаях можно и высказывания хозяев НАТО почитать. С кучей звезд на погонах. О российском оружии, которое никуда не годится по сравнению с американским. О планах нападения "вежливых людей" на какой-нибудь городишко в американской глубинке. Или наоборот (это в зависимости от времени года, чем ближе к принятию нового бюджета, тем чаще), о военной мощи России и слабости США и НАТО.
Чем ближе сентябрь, тем чаще в Европе и США появляются панические статьи о российско-белорусских учениях "Запад-2017". Если в первых материалах я писал об "ответах" НАТО на эти учения, сравнивал цели и задачи, то сегодня просто нарисую картину этого "вторжения" с точки зрения "фельдмаршалов".
Никто не догадался о целях учений. А белорусский президент Александр Лукашенко, наверное, просто и не знает о них. Хотя только я уже дважды приводил цитату из его выступления по поводу "Запада-2017". Спасибо полякам. Разведка этой страны все-таки узнала то, чего не знают президенты России и Белоруссии. Я уже не пишу о простых министрах обороны.
Итак, глава МИД Польши Витольд Ващиковский в своем интервью РИА "Новости" озвучил сценарий учений. Какое взаимодействие подразделений России и Белоруссии? Какое отражение атаки? Всё это для нас с вами и для "тупой" Европы. Поляк точно знает, что в ходе учений будет отрабатываться нанесение ядерного удара по восточно-европейской стране (понятно, что не по Эстонии или Латвии). А потом... Потом вторжение, захват и уничтожение демократии...
Вы думаете, автор смеется? Нет, напомню, это сказал глава МИД в официальном интервью! Более того, Ващиковский намерен поднять этот вопрос в ходе визита генсека НАТО Йенса Столтенберга. Глава польского МИДа озабочен не только судьбой Польши, но её соседей! Вот она, европейская солидарность в истинном понимании этого слова. Русские и белорусы в случае чего могут и не заметить европейских границ. А прибалтийские "охотники" не остановят ВКС...
И поднимет. Вопрос. Эти ребята стоят друг друга. Я уже не говорю о логике. Она схожа с американской. С кем поведешься, от того и наберешься. Помните введение санкций для улучшения отношений... Тут тот же случай.
Для Ващиковского размещение на территории Польши американского контингента не представляет угрозы России. И учения у границ России — всего лишь учения. Ведь американцы отражают нападение, а потом сами наступают не на Россию, а на абстрактную страну-агрессора!
А Столтенберг уже давно "юморит". Из последнего. Учения "Запад 2017" не представляют никакой угрозы для НАТО. Альянс сильнее всей российской армии. Но в то же время именно эти учения вынудили НАТО увеличить собственные вооруженные силы в восточноевропейских странах... Более того, по его же словам, это самый серьезный ответ НАТО со времен "холодной войны"!
Странно, но мы почему-то не заметили "грозного предупреждения" США и НАТО. Точнее, заметили, но как-то не по европейски отреагировали. Я имею в виду маневры, которые прошли в прошлом месяце. "Saber Guardian-2017". Там же американцы "растоптали" русских и шли в контрнаступление неоднократно. Именно русских! А в разведывательных подразделениях большинство офицеров были со знанием русского языка. Как языка вероятного противника...
Правда, для польского министра эти маневры скорее обида, чем победа. "Воевали"-то американцы в Болгарии, Венгрии и Румынии. Далеко... И "Абрамсы" форсировали не Вислу, а Дунай. Унизили и оскорбили вторую после Украины защитницу Европы от орды...
А ещё мне всегда нравится читать о планах НАТО. Но не так, как читает большинство. Нет, читать надо несколько по-другому. Надо просто заменять в статьях о планах слова Россия на НАТО, и наоборот...Только и всего.
Если смотреть с этой точки зрения, то какая опасность для НАТО самая страшная в связи с учениями? Просто для обоснования логичности моего "чтения статей". Самая страшная опасность заключается в том, что Россия... после учений оставит технику и вооружение в законсервированном виде на территории Белоруссии! В Европе! Оставит пару-тройку батальонов обслуживания и будет ждать...
Один из американских генералов высшего звена, командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес прямо так и заявил. Представляете, российское вооружение на территории Европы!!! Ну с географией у американцев всегда были проблемы. После захвата Лимпопо Айболитом и американского флота у берегов Белоруссии это стало ясно всем. Но, скажите, а кто разместил свои воинские подразделения в европейских странах у границ России?
А если серьезно, то нагнетание истерии в СМИ западных стран должно нас реально обеспокоить. Нет, воевать НАТО и США с нами не будут. Не то у них воспитание... Но создать проблемы могут. Руками неадекватов из Украины, Прибалтики и Польши. Тот самый вариант обезьяны с гранатой.
Я неоднократно писал о подразделениях НАТО в Восточной Европе. И объяснял возможности быстрого развертывания полноценных соединений на их базе. НАТО тихой сапой у наших границ разместило арсеналы и склады тяжелого вооружения. Так что для развертывания полноценных соединений потребуется быстро доставить солдат.
Мы часто думаем, что американские солдаты в какой-нибудь Германии необходимы для поддержания порядка именно в Германии. И часто поддерживали? А вот то, что в начальный период конфликта только США в Европе перебросят в Польшу, Прибалтику или ещё куда-то до 30 000 своих солдат из ...Европы — более реальный вариант. На первое время (пока будут доставлены войска из США) хватит. Вот вам и ответ на наши развернутые дивизии...
Как мне кажется, сегодня разыгрывается вариант той, вроде бы оконченной, "холодной войны". Нас опять хотят победить экономически. И не виртуально, а точно так же, как и раньше. Кстати, за победу в "холодной войне" американцы получили вполне осязаемые медали... Вот так. Истерия наших бывших друзей плюс постоянные претензии по любому поводу плюс украинская война плюс Сирия... Много ещё "плюс", которые должны нас заставить бросить все силы на вооружение. Должны подорвать нашу и так не самую сильную экономику...
А НАТО все равно люблю. Для здоровья полезно... И цирк люблю. И театр. И спорт...
А в особо тяжелых случаях можно и высказывания хозяев НАТО почитать. С кучей звезд на погонах. О российском оружии, которое никуда не годится по сравнению с американским. О планах нападения "вежливых людей" на какой-нибудь городишко в американской глубинке. Или наоборот (это в зависимости от времени года, чем ближе к принятию нового бюджета, тем чаще), о военной мощи России и слабости США и НАТО.
Чем ближе сентябрь, тем чаще в Европе и США появляются панические статьи о российско-белорусских учениях "Запад-2017". Если в первых материалах я писал об "ответах" НАТО на эти учения, сравнивал цели и задачи, то сегодня просто нарисую картину этого "вторжения" с точки зрения "фельдмаршалов".
Никто не догадался о целях учений. А белорусский президент Александр Лукашенко, наверное, просто и не знает о них. Хотя только я уже дважды приводил цитату из его выступления по поводу "Запада-2017". Спасибо полякам. Разведка этой страны все-таки узнала то, чего не знают президенты России и Белоруссии. Я уже не пишу о простых министрах обороны.
Итак, глава МИД Польши Витольд Ващиковский в своем интервью РИА "Новости" озвучил сценарий учений. Какое взаимодействие подразделений России и Белоруссии? Какое отражение атаки? Всё это для нас с вами и для "тупой" Европы. Поляк точно знает, что в ходе учений будет отрабатываться нанесение ядерного удара по восточно-европейской стране (понятно, что не по Эстонии или Латвии). А потом... Потом вторжение, захват и уничтожение демократии...
Вы думаете, автор смеется? Нет, напомню, это сказал глава МИД в официальном интервью! Более того, Ващиковский намерен поднять этот вопрос в ходе визита генсека НАТО Йенса Столтенберга. Глава польского МИДа озабочен не только судьбой Польши, но её соседей! Вот она, европейская солидарность в истинном понимании этого слова. Русские и белорусы в случае чего могут и не заметить европейских границ. А прибалтийские "охотники" не остановят ВКС...
И поднимет. Вопрос. Эти ребята стоят друг друга. Я уже не говорю о логике. Она схожа с американской. С кем поведешься, от того и наберешься. Помните введение санкций для улучшения отношений... Тут тот же случай.
Для Ващиковского размещение на территории Польши американского контингента не представляет угрозы России. И учения у границ России — всего лишь учения. Ведь американцы отражают нападение, а потом сами наступают не на Россию, а на абстрактную страну-агрессора!
А Столтенберг уже давно "юморит". Из последнего. Учения "Запад 2017" не представляют никакой угрозы для НАТО. Альянс сильнее всей российской армии. Но в то же время именно эти учения вынудили НАТО увеличить собственные вооруженные силы в восточноевропейских странах... Более того, по его же словам, это самый серьезный ответ НАТО со времен "холодной войны"!
Странно, но мы почему-то не заметили "грозного предупреждения" США и НАТО. Точнее, заметили, но как-то не по европейски отреагировали. Я имею в виду маневры, которые прошли в прошлом месяце. "Saber Guardian-2017". Там же американцы "растоптали" русских и шли в контрнаступление неоднократно. Именно русских! А в разведывательных подразделениях большинство офицеров были со знанием русского языка. Как языка вероятного противника...
Правда, для польского министра эти маневры скорее обида, чем победа. "Воевали"-то американцы в Болгарии, Венгрии и Румынии. Далеко... И "Абрамсы" форсировали не Вислу, а Дунай. Унизили и оскорбили вторую после Украины защитницу Европы от орды...
А ещё мне всегда нравится читать о планах НАТО. Но не так, как читает большинство. Нет, читать надо несколько по-другому. Надо просто заменять в статьях о планах слова Россия на НАТО, и наоборот...Только и всего.
Если смотреть с этой точки зрения, то какая опасность для НАТО самая страшная в связи с учениями? Просто для обоснования логичности моего "чтения статей". Самая страшная опасность заключается в том, что Россия... после учений оставит технику и вооружение в законсервированном виде на территории Белоруссии! В Европе! Оставит пару-тройку батальонов обслуживания и будет ждать...
Один из американских генералов высшего звена, командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес прямо так и заявил. Представляете, российское вооружение на территории Европы!!! Ну с географией у американцев всегда были проблемы. После захвата Лимпопо Айболитом и американского флота у берегов Белоруссии это стало ясно всем. Но, скажите, а кто разместил свои воинские подразделения в европейских странах у границ России?
А если серьезно, то нагнетание истерии в СМИ западных стран должно нас реально обеспокоить. Нет, воевать НАТО и США с нами не будут. Не то у них воспитание... Но создать проблемы могут. Руками неадекватов из Украины, Прибалтики и Польши. Тот самый вариант обезьяны с гранатой.
Я неоднократно писал о подразделениях НАТО в Восточной Европе. И объяснял возможности быстрого развертывания полноценных соединений на их базе. НАТО тихой сапой у наших границ разместило арсеналы и склады тяжелого вооружения. Так что для развертывания полноценных соединений потребуется быстро доставить солдат.
Мы часто думаем, что американские солдаты в какой-нибудь Германии необходимы для поддержания порядка именно в Германии. И часто поддерживали? А вот то, что в начальный период конфликта только США в Европе перебросят в Польшу, Прибалтику или ещё куда-то до 30 000 своих солдат из ...Европы — более реальный вариант. На первое время (пока будут доставлены войска из США) хватит. Вот вам и ответ на наши развернутые дивизии...
Как мне кажется, сегодня разыгрывается вариант той, вроде бы оконченной, "холодной войны". Нас опять хотят победить экономически. И не виртуально, а точно так же, как и раньше. Кстати, за победу в "холодной войне" американцы получили вполне осязаемые медали... Вот так. Истерия наших бывших друзей плюс постоянные претензии по любому поводу плюс украинская война плюс Сирия... Много ещё "плюс", которые должны нас заставить бросить все силы на вооружение. Должны подорвать нашу и так не самую сильную экономику...
А НАТО все равно люблю. Для здоровья полезно... И цирк люблю. И театр. И спорт...
Автор: Александр Ставер
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