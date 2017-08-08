Видео с фронта: Ополченцы уничтожили блиндаж «правосеков»

Боевик запрещенного в РФ «Правого сектора» Елена Билозерская опубликовала съемку ночного боя, в ходе которого в результате ответного огня ополченцев был подожжен блиндаж на позициях «правосеков». Украинские националисты пытались потушить пламя землей, однако это не помогло. Затем кто-то предложил сбить огонь, бросив туда гранату. Но и этот вариант не загасил пожар.