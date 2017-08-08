09:58 08 августа

Видео с фронта: Ополченцы уничтожили блиндаж «правосеков»

Боевик запрещенного в РФ «Правого сектора» Елена Билозерская опубликовала съемку ночного боя, в ходе которого в результате ответного огня ополченцев был подожжен блиндаж на позициях «правосеков». Украинские националисты пытались потушить пламя землей, однако это не помогло. Затем кто-то предложил сбить огонь, бросив туда гранату. Но и этот вариант не загасил пожар.




1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 2

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. garx Сегодня, 09:24
    Романтики блин!
    garx
  2. Mik13 Сегодня, 09:32
    Хмм... А заметно, что украинский им не родной. Исключительно для видео разговаривают.
    Вот интересно, а как нужно постороить блиндаж, чтобы его можно было поджечь огнем из стрелкового оружия? Из чего? Я как-то себе такой блиндаж не могу представить...
    Mik13
Картина дня