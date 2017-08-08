09:59 08 августа

Пхеньян пригрозил ответить на санкции «физическими действиями»

Руководство КНДР в ответ на новые санкции СБ ООН пригрозило предпринять «физические действия», передает ТАСС правительственное заявление, опубликованное агентством ЦТАК.



Враги не должны забывать, что мы готовы предпринять беспощадные стратегические меры, включая физические действия, полностью мобилизовав нашу национальную мощь,
подчеркивается в заявлении.


Само принятие Совбезом ООН резолюции в отношении КНДР в заявлении названо «террористическим актом».

Напомним, 5 августа СБ ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции в отношении Северной Кореи. Документом введен запрет на экспорт из этой страны целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. Кроме того, резолюция запрещает создание совместных предприятий с КНДР и дополнительное инвестирование уже существующих.

Предусмотрены также адресные меры в отношении 13-ти физических и юридических лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна. По подсчетам американских чиновников, полное соблюдение новых ограничений позволит сократить на треть (около $ 1 млрд.) ежегодные валютные доходы КНДР.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. Подрезчик Сегодня, 09:20
    Хочется надеяться, что здравый смысл возобладает, но эти ребята бучу могут начать, и вполне серьезную...
    Подрезчик
    1. Владимир16 Сегодня, 09:23
      Я тоже за здравый смысл. зачем загонять корейцев в угол?
      По сути ведь геноцид это. Целый народ угнетают. Постоянные угрозы со стороны матрасов и японцев. Наращивание военной мощи у границ. Судя по резолюциям ООН весь мир ополчился вокруг корейцев.
      И если КНДР пойдет на поводу у ООН, то результат будет такой же как и у Югославии, Ирака, Ливии, Украины.

      Это только русские могут объединять народы. Привет немцам hi Победить в войне фашистов и поверить, что их внуки будут дружить с нами. Широкая русская душа! А внуки фашисто-нацистов оттяпали часть русских земель в благодарность.

      И как быть корейцам? Они не слепые!!!
      Владимир16
      1. Чёрный Сегодня, 09:24
        Последнее корейское предупреждение laughing
        Чёрный
        1. Чёрный Сегодня, 09:28
          По сути ведь геноцид это. Целый народ угнетают.
          Больше чем династия Кимов , корейцев не угнетает никто.
          Судя по резолюциям ООН весь мир ополчился вокруг корейцев.
          Ну, раз ВЕСЬ - значит есть за что....Поймите, только "благодаря" кимам, американцы нашли повод наращивать военное присутствие на корейском полуострове.Вольно или невольно Ын действует так, как выгодно именно США. США глубоко фиолетово КНДР - их задача разместить свои базы,у самой границы Китая и российского Дальнего Востока.
          Чёрный
          1. Владимир16 Сегодня, 09:34
            Вы сами-то верите себе?
            Американцы рванули две ядерные бомбы. Развязали войну во Вьетнаме. Разделили Корею пополам. А виноваты в дестабилизации в этом регионе Кимы?
            Нужно было пол века назад отдать Корею американцам? Ахиджакова уже просит прощения у корейцев за действия русских?
            Владимир16
            1. Чёрный Сегодня, 09:35
              Цитата: Владимир16
              Разделили Корею пополам. А виноваты в дестабилизации в этом регионе Кимы?

              Почитайте историю корейской войны и вы поймёте кто там что разделил....Ни Китай, ни СССР (РФ) не допустили бы новой войны на полуострове....но нет...кимы начали создавать ЯО, что развязало американцам руки.......Просто подумайте, что будет, если предположим одна из стран США или КНДР нанесут ядерный удар ?...Пострадают ли США? Может быть , но не факт.( У КНДР нет современных средств доставки ЯО)..Пострадает ли КНДР? Однозначно...плюс часть КНР и РФ....
              Чёрный
              1. Владимир16 Сегодня, 09:44
                Все, что Вы сказали я слышу больше года из каждого радиоприемника.
                Одни и те же аргументы, что Кимы не правы. Что будет если....
                А что будет если Пакистан рванет? Что там с ЯО в Израиле. А в Югославии было ЯО? Помогло им это?
                Почитать мне советуете? Аргумент! Теорию относительности знаете в общих чертах? Почитайте. После этого Вы будете уверены, что я знаком с работами Эйнштейна? Я думаю, что такое "почитай" скажет вам об обратном, о том, что я ни чего не понимаю.
                Владимир16
                1. Чёрный Сегодня, 09:52
                  Цитата: Владимир16
                  Одни и те же аргументы, что Кимы не правы. Что будет если..

                  Хорошо...Кимы правы...Неправы мы и китайцы... laughing
                  А что будет если Пакистан рванет?
                  Обязательно рванёт....это лишний раз говорит о том, что что неадекватом ЯО противопоказано.
                  А в Югославии было ЯО? Помогло им это?
                  Ну давайте поставим ЯО всем странам , которым угоржают США...в ответ США - сделают тоже самое...и вуаля... laughing
                  Чёрный
            2. Чёрный Сегодня, 09:45
              И если КНДР пойдет на поводу у ООН
              Не задумывались почему ООН приняла резолюцию по КНДР ЕДИНОГЛАСНО!!! Т.е. и РФ и КНР проголосовали ЗА!!!
              Ахиджакова уже просит прощения у корейцев за действия русских?
              А к чему тут Ахеджакову вспоминать? Она голосовала в ООН от имени РФ? laughing
              Чёрный
            3. tamnun Сегодня, 09:52
              Цитата: Владимир16
              Разделили Корею пополам. А виноваты в дестабилизации в этом регионе Кимы?

              США не делили Корею.
              Назвать Ю.Корею дестабилизирующим фактором в регионе ?
              Абсурд.
              tamnun
          2. Семёныч Сегодня, 09:53
            Янки искали повод поплавать около Кореи? Да вы шутник.
            Семёныч
      2. Dashout Сегодня, 09:48
        Цитата: Владимир16
        Я тоже за здравый смысл. зачем загонять корейцев в угол?
        По сути ведь геноцид это. Целый народ угнетают. Постоянные угрозы со стороны матрасов и японцев. Наращивание военной мощи у границ. Судя по резолюциям ООН весь мир ополчился вокруг корейцев.
        И если КНДР пойдет на поводу у ООН, то результат будет такой же как и у Югославии, Ирака, Ливии, Украины.

        Ну все правильно! Но теперь скажите, зачем Лавров-то подписал санкции? Заигрался в дипломатию.... В отставку!
        Dashout
      3. tamnun Сегодня, 09:51
        Цитата: Владимир16
        Я тоже за здравый смысл. зачем загонять корейцев в угол?

        они сами себя загоняют и назвать здравым смыслом политику Ына , может только оторванный от реалий человек.
        Само принятие Совбезом ООН резолюции в отношении КНДР в заявлении названо «террористическим актом».

        Ну вот , весь Сов.без в террористы записали
        Цитата: Владимир16
        И если КНДР пойдет на поводу у ООН, то результат будет такой же как и у Югославии, Ирака, Ливии, Украины.

        На поводу и России в том числе ?
        Цитата: Владимир16
        Это только русские могут объединять народ

        Спорное заявление
        Цитата: Владимир16
        И как быть корейцам? Они не слепые!!!

        Северные - не слепые , слепые южные.
        tamnun
    2. cniza Сегодня, 09:24
      Александр доброго времени! hi , нет там здравого смысла , идет торговля политическая и игра нервов.
      cniza
      1. Подрезчик Сегодня, 09:33
        Приветствую, Виктор! hi Политическая игра-да, и мне кажется матрасные боятся развязывать конфликт, помятуя о прошлой корейской войне, да и Китай с Россией не "мальчики" посторонние, наблюдающие за дракой. Пукают матрасные!
        Подрезчик
    3. сибиралт Сегодня, 09:35
      Ыну в одиночку с мировым хулиганом не справиться. Но и будоражить нацию на войну с США - дело не пристойное Великих Кимов. Сгонял бы на личном бронепоезде в Москву, уладил бы терки с Китаем. Война с КНДР никому не нужна.
      сибиралт
      1. SVD Сегодня, 09:47
        Нет Киму смысла ехать в Москву после того, как она вместе с Пекином под США прогнулась. Ранее наши заявляли что санкции это плохо, но против другой страны - вроде и не очень плохо оказывается.
        SVD
        1. Dashout Сегодня, 09:52
          Позорное поведение!!! Что-то вроде времен Югославии...
          Dashout
  2. Чёрный Полковник Сегодня, 09:22
    Враги не должны забывать, что мы готовы предпринять беспощадные стратегические меры, включая физические действия, полностью мобилизовав нашу национальную мощь
    Лучше б в КНДР строили больше свинарников, чтобы не зависеть от продовольственных подачек извне.
    Чёрный Полковник
    1. Владимир16 Сегодня, 09:37
      В СССР было много свинарников, в Российской империи еще больше. И?
      Дело не в свинарниках и не в жвачке и кока-коле. Дело в идеологии.
      Россия по приказу матрасов живет без идеологии. Конституцией запрещено объеденять людей общими идеями, своими взглядами на жизнь. Не положено!!! Нет идеологии - нет общества. Нет общества - есть стадо. Стаду необходим пастух. А пастух - матрасня.

      Кимы с этим не согласны.
      Владимир16
    2. BlackMokona Сегодня, 09:38
      Да вроде с дворцами у Кима проблем нет, а подачки всё равно нужны, или свинарники недостаточно роскошные?
      BlackMokona
    3. Комментарий был удален.
    4. Николай Петров Сегодня, 09:44
      По поводу свинарников. Как-то один человек сказал: А ведь вместо ядерного оружия Ким Чен Ын мог бы раздать пенсии, построить школы, больницы, как это сделали Хуссейн и Каддафи.
      Николай Петров
      1. Семёныч Сегодня, 09:59
        И Хуссейн и Каддафи ............теперь уже в прошлом. Наверное жалеют, находясь там, в райских кущах, что не переняли опыт корейцев.
        Семёныч
  3. DenZ Сегодня, 09:24
    Со всем миром воевать собираются? Это уже не серьезно.
    DenZ
  4. Николай Петров Сегодня, 09:37
    "Исключительные" уже помешались на своих "демократиях". Не понимаю, где им КНДР дорогу перешла (кроме Корейской войны). Живут они сами по себе со своими идеями чучхе, ни к кому не лезут. А то что ракеты штампуют, причём всё успешнее, так "исключительные" сами их к этому толкают. Не будь у Кимов ядерной бомбы и ракет, давно бы уже их "демократизировали" в каменный век. А так, боязно.
    Николай Петров
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