Пхеньян пригрозил ответить на санкции «физическими действиями»
Руководство КНДР в ответ на новые санкции СБ ООН пригрозило предпринять «физические действия», передает ТАСС правительственное заявление, опубликованное агентством ЦТАК.
Само принятие Совбезом ООН резолюции в отношении КНДР в заявлении названо «террористическим актом».
Напомним, 5 августа СБ ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции в отношении Северной Кореи. Документом введен запрет на экспорт из этой страны целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. Кроме того, резолюция запрещает создание совместных предприятий с КНДР и дополнительное инвестирование уже существующих.
Предусмотрены также адресные меры в отношении 13-ти физических и юридических лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна. По подсчетам американских чиновников, полное соблюдение новых ограничений позволит сократить на треть (около $ 1 млрд.) ежегодные валютные доходы КНДР.
Враги не должны забывать, что мы готовы предпринять беспощадные стратегические меры, включая физические действия, полностью мобилизовав нашу национальную мощь,подчеркивается в заявлении.
Само принятие Совбезом ООН резолюции в отношении КНДР в заявлении названо «террористическим актом».
Напомним, 5 августа СБ ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции в отношении Северной Кореи. Документом введен запрет на экспорт из этой страны целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. Кроме того, резолюция запрещает создание совместных предприятий с КНДР и дополнительное инвестирование уже существующих.
Предусмотрены также адресные меры в отношении 13-ти физических и юридических лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна. По подсчетам американских чиновников, полное соблюдение новых ограничений позволит сократить на треть (около $ 1 млрд.) ежегодные валютные доходы КНДР.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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