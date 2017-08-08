Начался суд над Улюкаевым

Сегодня (8 августа) начинается судебное заседание по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Предварительные слушания проводит судья Замоскворецкого суда Лариса Семёнова. Напомним, что экс-министр федерального правительства обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ – получение взятки должностными лицом в особо крупном размере. Максимальный срок по этой статье – 15 лет лишения свободы.Следствие считает, что Алексей Улюкаев получил $2 млн за своеобразную протекцию сделки по приобретению «Роснефтью» компании «Башнефть». Президентом РФ Улюкаев был снят с должности после того, как оперативники зафиксировали факт передачи Улюкаеву в офисе «Роснефти» взятки со стороны заинтересованных лиц.Улюкаев своей вины не признаёт.Обращает на себя внимание тот факт, что судебные слушания по делу бывшего высокопоставленного российского чиновника будут проводиться в закрытом режиме. Представителей СМИ в зал судебных заседаний не допускают. Этот факт настораживает, особенно при учёте того, что государство заявляет о готовности к открытой и бескомпромиссной борьбы с коррупцией и организованной преступностью.Эксперты прогнозируют, что суд на Улюкаевым может затянуться не на один месяц.