13:12 08 августа

Начался суд над Улюкаевым

Сегодня (8 августа) начинается судебное заседание по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Предварительные слушания проводит судья Замоскворецкого суда Лариса Семёнова. Напомним, что экс-министр федерального правительства обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ – получение взятки должностными лицом в особо крупном размере. Максимальный срок по этой статье – 15 лет лишения свободы.

Следствие считает, что Алексей Улюкаев получил $2 млн за своеобразную протекцию сделки по приобретению «Роснефтью» компании «Башнефть». Президентом РФ Улюкаев был снят с должности после того, как оперативники зафиксировали факт передачи Улюкаеву в офисе «Роснефти» взятки со стороны заинтересованных лиц.

Начался суд над Улюкаевым



Улюкаев своей вины не признаёт.

Обращает на себя внимание тот факт, что судебные слушания по делу бывшего высокопоставленного российского чиновника будут проводиться в закрытом режиме. Представителей СМИ в зал судебных заседаний не допускают. Этот факт настораживает, особенно при учёте того, что государство заявляет о готовности к открытой и бескомпромиссной борьбы с коррупцией и организованной преступностью.

Эксперты прогнозируют, что суд на Улюкаевым может затянуться не на один месяц.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 55

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  1. kolkulon Сегодня, 10:09
    Ставлю на 3 года поселения.
    kolkulon
    1. Владимир16 Сегодня, 10:09
      Букмекеры ставки принимают? laughing
      Наш суд это игра! Причем азартная. Навальный тому пример, ну и Сердюкова помним. Видимо есть примечания к УК, написанные невидимыми чернилами (уроки Ленина), в которых написано то, что всем знать не суждено.
      Веселый русский народ! Судя по делам судебным у нас в стране живут пьяные пятилетние пацаны, бросающиеся под колеса благородных девиц, инвалиды рекетирующие спецназовцев, благородные министры оберегающие людей от грызных миллиардов, да помогающие им следаки, прячущие деньги от алчных банков. Ну и пенсионеры, которые позволяют себе жить после выхода на пенсию. А судьи видя весь этот беспредел гражданский гуляют под песню басковых и пляски арбокайтых.
      Нам ли быть в печали! wassat
      Владимир16
      1. dik-nsk Сегодня, 10:59
        ставлю на штраф и условное, а там амнистия ко дню победы
        dik-nsk
        1. Evgenijus Сегодня, 11:09
          dik-nsk :
          а там амнистия ко дню победы

          Про победу можно уточнить? На выборах эта победа будет, или где она прогнозируется? К примеру, над коррупцией? wink
          Evgenijus
          1. dik-nsk Сегодня, 11:12
            отвечаю-отвечаю, не надо дублировать))) на усмотрение суда конечно))) может и к выборной победе, а может и к 9 мая))
            dik-nsk
        2. Evgenijus Сегодня, 11:10
          dik-nsk :
          а там амнистия ко дню победы

          Про победу можно уточнить? На выборах эта победа будет, или где она прогнозируется? К примеру, над коррупцией? wink
          Evgenijus
        3. Serg65 Сегодня, 11:41
          Цитата: dik-nsk
          ставлю на штраф и условное, а там амнистия ко дню победы

          .......
          Цитата: Evgenijus
          Про победу можно уточнить? На выборах эта победа будет, или где она прогнозируется?

          laughing laughing crying Дружище, Evgenijus, ссылку потребуйте обязательно!!!
          Serg65
      2. Смог Сегодня, 11:39
        Ставлю на зеро
        Смог
    2. Чёрный Сегодня, 10:12
      "Вор должен сидеть в тюрьме"...я бы, чесно говоря, для казнокрадов и взяточников предложил формулу, когда срок начинает отсчитываться с момента полного возмещения ущерба....Поймали, закрыли и пусть сидит пока не возместит + 5 лет...возместит через месяц - будет сидеть 5лет и 1 месяц, через 10 лет - отсидит пятнашку...не возместит - пусть пожизнено сидит, тапочки шьёт.
      Чёрный
      1. oldseaman1957 Сегодня, 10:16
        Цитата: Чёрный
        Вор должен сидеть в тюрьме

        А почему Улюкаев ОДИН за весь "междусобойчик" отвечает????
        oldseaman1957
        1. Чёрный Сегодня, 10:17
          Цитата: oldseaman1957
          А почему Улюкаев ОДИН за весь "междусобойчик" отвечает?

          Извините, я не руководитель следственного комитета, к сожалению recourse ...вопрос ни ко мне smile
          Чёрный
      2. Комментарий был удален.
      3. Росомаха Сегодня, 13:08
        Вот он правильный ход мысли, поддерживаю, чиновники должны наказываться по максимуму. hi
        Росомаха
    3. Шурале Сегодня, 10:12
      С последующим назначением на высокую должность , где то рядом со своим сокурсником ...
      Шурале
    4. DMB_95 Сегодня, 10:14
      Цитата: kolkulon
      Ставлю на 3 года поселения.

      Условно .
      DMB_95
      1. KelWin Сегодня, 11:11
        Цитата: DMB_95
        Цитата: kolkulon
        Ставлю на 3 года поселения.

        Условно .

        Ограничится "отсиженным" домашним арестом как реальным и штрафик божеский.
        KelWin
      2. Ныробский Сегодня, 12:10
        Цитата: DMB_95
        Цитата: kolkulon
        Ставлю на 3 года поселения.

        Условно .

        Ага......И штраф 2 тыс.рублей, что бы впредь неповадно было крохоборничать. Он, можно сказать плюнул в лицо большинства кабинета министров, "попросив" 2 ляма зелени. Стыдобище. Там меньше сотки наверное никто не берёт. Интересно прочитать его характеристику с последнего места работы, истребованную для суда. Дмитрий Александрыч, как его непосредственный работодатель, наверное так и написал - " чиновник оный, что из казначейскаго приказу, в острог посажен по навету, хоть виду и приличного, но на деле лукав и вороват оказался бестия, ранее в мздоимстве и иных делах непотребных замечен не был, а по сему челом бьём и хадатайствуем, волосьев его пуховых с рыла не драть и рук блудливых не рубить, бо нет таких чиновников, что бы при казне государевой да без греха службу справляли"....
        Ныробский
    5. GELEZNII_KAPUT Сегодня, 10:16
      Читаю и понимаю, а могут же и отпустить! laughing

      наказываются штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового.
      GELEZNII_KAPUT
    6. Влад7461 Сегодня, 10:18
      Ставлю на то,что его по попке погладят и домой отпустят, и ещё потом на работе восстановят((
      Влад7461
      1. GELEZNII_KAPUT Сегодня, 10:21
        и наградят! laughing
        GELEZNII_KAPUT
      2. Чёрный Сегодня, 10:25
        Цитата: Влад7461
        Ставлю на то,что его по попке погладят и домой отпустят, и ещё потом на работе восстановят

        Эй, так не честно...это моя ставка.... wassat
        Чёрный
    7. APASUS Сегодня, 10:41
      Цитата: kolkulon
      Ставлю на 3 года поселения.

      Ставлю на спокойную старость и свой срок он уже отсидел под следствием,максимум 3 года условно.
      Все аргументируется просто,если Улюкаев откроет рот ,то сидеть придется многим!Эта система не дает сбоев,он молчит и получает свободу.
      APASUS
      1. KUOLEMA Сегодня, 10:50
        МЫ своих не бросаем
        KUOLEMA
    8. ZAVal Сегодня, 10:47
      Поднимаю ставку до 4 лет но условно, с браслетом на ноге.
      ZAVal
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 11:06
        Что ставить, найдут как всегда козла отпущения, какого нибудь зам замового зама его и будут судить. А улюк как и Сердюк окажутся "невинными овечками".
        DIVAN SOLDIER
    9. edmed Сегодня, 11:15
      kolkulon Сегодня, 10:09
      Ставлю на 3 года поселения "Никогда,вы слышите,не играйте с государством в азартные игры!" И тем более в нашей реальности wink
      edmed
    10. Балу Сегодня, 11:24
      Цитата: kolkulon
      Ставлю на 3 года поселения.

      Ставлю овсвободят , наградят, лимоны вернут lol
      Балу
  2. Алексей7777777 Сегодня, 10:10
    "Обращает на себя внимание тот факт, что судебные слушания по делу бывшего высокопоставленного российского чиновника будут проводиться в закрытом режиме. Представителей СМИ в зал судебных заседаний не допускают. Этот факт настораживает, особенно при учёте того, что государство заявляет о готовности к открытой и бескомпромиссной борьбы с коррупцией и организованной преступностью."

    Всё будет,как с Васильевой...
    Алексей7777777
    1. Anarchist Сегодня, 10:20
      Лёша, ты как всегда прав! Если суд будет открытым, то всплывёт много не нужных фактов.
      Условное, максимум!
      Ты, себя уважаешь. Все тебя уважают! hi
      Anarchist
      1. с-т Petrov Сегодня, 10:52
        Лёша, ты как всегда прав! Если суд будет открытым, то всплывёт много не нужных фактов.


        только в сказках с розовыми единорогами суд над министром проходит под вспышки объективов.

        Ну тут сказочников хватает, которые еще живут при социализме в параллельной реальности и у которых в РФ еще не наступил капитализм и им должны бесплатную медицину

        Может еще СНН с ББС позвать? Не? А шо?

        А шо так мало шуток про закрытый от журналистов суд?
        с-т Petrov
        1. dauria Сегодня, 11:34
          только в сказках с розовыми единорогами суд над министром проходит под вспышки объективов.


          Говорят , belay в Южной Корее против трех бывших президентов, когда они оставляли свой пост и лишались неприкосновенности, возбуждались уголовные дела. Было три уголовных преследования: это президенты Чон Ду Хван, Ро Дэ У и Но Му Хён. Чон Ду Хван и Ро Дэ У получили реальные уголовные сроки. Речь шла даже о смертной казни — там была не только коррупция.Далее заменили на пожизненное.
          Чудеса да и только. request последней президентше Пак Кын Хе в зависимости от решения суда, может грозить от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения и смертной казни.
          За что корейцы так не любят своих президентов ? what Может, у них своего Киселёв-ТВ нету ?
          dauria
          1. с-т Petrov Сегодня, 11:58
            ну корея то да. там секрет на секрете. англосаксам так интересен суд над президентом кореи обладающим доступом к самой секретной информации на свете

            я даже не знаю кого там больше, шпионов или фотографов.

            Не надо сравнивать Южную Корею (страну витрину, которой позволили таковой быть до определенного момента) с Россией.

            Даже не знаю название аналога нашего ФСБ. О Южно корейских шпигунах не слышал еще

            с-т Petrov
  3. KondratKo Сегодня, 10:16
    Напомним, что экс-министр федерального правительства обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ – получение взятки должностными лицом в особо крупном размере. Максимальный срок по этой статье – 15 лет лишения свободы.

    В УК по этой статье должно быть "Минимальный срок по этой статье 15 лет", возможно тогда репу начнут чесать, перед тем как бабосы в портфель складывать.
    KondratKo
  4. moskalik Сегодня, 10:16
    после выборов отпустят
    moskalik
    1. с-т Petrov Сегодня, 10:50
      а у вас давно министра под суд подводили? Или все прекрасно в вашем государстве?)

      не застали Вы тут время, когда клоуны писали что после выборов в 12 году, зарплаты военным обратно опустят

      мол Володя для рейтинга старается а потом мы столкнемся с реальностью. ага.

      "эксперты на диване" - новый проект от комментаторов ВО



      с-т Petrov
  5. Сан Саныч Сегодня, 10:20
    перед законом все равны, но есть более равные)))
    Сан Саныч
  6. Altona Сегодня, 10:20
    Классический отец Фёдор с его "Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены!" hi
    Altona
  7. лесовозник Сегодня, 10:20
    Затянут судебное разбирательство а потом а потом присудят по отсидке и выпустят - короче спортивная рыбалка - поймали , показали, отпустили
    лесовозник
  8. pvv113 Сегодня, 10:22
    Максимальный срок по этой статье – 15 лет лишения свободы

    Кто знает, Улюкаев из какого клана?
    pvv113
    1. с-т Petrov Сегодня, 10:54
      Кто знает, Улюкаев из какого клана?


      Серые Волки. Вы что не читали аналитику и расклады?
      с-т Petrov
      1. den3080 Сегодня, 11:18
        Клан "Рыжий Чуб" называется, по цвету хаера основателя клана.
        Члены этого клана не сидели реально никогда, максимум - домашний арест до приговора суда.
        А потом тёплые страны, белый песочек и лазурное море.
        den3080
  9. Masya Masya Сегодня, 10:22
    Максимальный срок по этой статье – 15 лет лишения свободы.

    15 лет домашнего ареста... recourse
    Masya Masya
    1. Чёрный Сегодня, 10:47
      Цитата: Masya Masya
      15 лет домашнего ареста

      На даче.. smile
      Чёрный
      1. Masya Masya Сегодня, 10:55
        Цитата: Чёрный
        На даче..

        Тоже вариант... good
        Masya Masya
        1. Смог Сегодня, 11:48
          Цитата: Masya Masya
          Цитата: Чёрный
          На даче..

          Тоже вариант... good

          А дача, как вариант, на Лазурном берегу. lol
          Смог
      2. aleks26 Сегодня, 12:08
        Цитата: Чёрный
        На даче..

        Какой? Той что на Канарах? Или в том "шалашеке" на Багамах?
        aleks26
  10. Му Дозвон Сегодня, 10:31
    Понять и простить! wassat
    Му Дозвон
  11. Николай Петров Сегодня, 10:33
    Ага, осудят, держите карман шире! Одну уже "осудили," в 13-комнатной квартирке песенки про тапочки пропела. Была информация (неподтверждённая), что и на пороге тюрьмы не побывала. Вроде как другая тётенька месяцок за неё посидела. Учитывая всесилие кланов, вполне возможно.
    Николай Петров
  12. mag nit Сегодня, 10:41
    Это халатность, не взятка.
    mag nit
  13. Mairos Сегодня, 11:04
    Будет вариант "Сердюков-2". Ибо вор это тот кто "с мешком через забор", а если машинами и поездами ворует - уважаемый человек. Сарказм, разумеется, но почему владельцы и директора разорившихся банков не сидят? Почему они не под конфискацией? Почему всё затихло про арестованных губеров? Про полковника и его подельников с кубометрами бабла в квартире? Пора создавать управление ФСБ по принудительному возврату "лондонских" и прочих мигрантов-финансистов.
    Mairos
    1. с-т Petrov Сегодня, 11:06
      Почему всё затихло про арестованных губеров? Про полковника и его подельников с кубометрами бабла в квартире?


      идите работать в МВД или в ФСБ - будете в курсе, если по службе столкнетесь с этим делом. С дивана тем более подробности не так сочны

      Да и кто Вам сказал, что это вообще Ваше дело? Про кубометры бабла и прочее?

      Может это у Вас украли кубометры? Или скучно и хочется посмаковать посадки и расстрелы?)

      Пора создавать управление ФСБ по принудительному возврату "лондонских" и прочих мигрантов-финансистов.


      даже не знаю как контора существовала без ваших советов таких емких и умных

      воистину на ВО кладезь народной мудрости. Любого министра надо сначала отправлять на ВО в комментарии, перед вступлением в должность. Тут он подчерпнет и силы и знаний

      с-т Petrov
      1. Mairos Сегодня, 11:13
        Я не сторонник Навального - это раз, я не смакую посадки - это два. Но когда в громких делах каждый раз "размах на рупь, а удар на копейку", то это как раз и есть литие воды на мельницу навальнят. Либо не фиг широко афишировать задержания, либо доводить дело до логического конца и вся страна должна знать, что не миллиарды, ни должности от воровства не защитят.
        Mairos
        1. с-т Petrov Сегодня, 11:14
          Либо не фиг широко афишировать задержания, либо доводить дело до логического конца и вся


          афишируют дурналисты. Кидают кости толпе. Без подробностей. А подробности уже придумывают на форумах.

          Дело о кубометрх денег вообще под грифом должно идти. Как я понимаю это, со слов дурналистов

          с-т Petrov
          1. Mairos Сегодня, 11:22
            Если бы вы знали как хочется верить, что всё не схлопнется. Только тем и успокаиваю себя, что в силу своей "отдалённости" чего-то не знаю. Но жизнь.. когда "иксперт" пишет, что в крови ребёнка, сбитого машиной, была смертельная доза алкоголя, а адвокат этой автодамы начинает блеять, что ребёнок сам упал под колёса из-за этого алкоголя. И после этого иксперд остаётся икспердом, а адвокат - адвокатом. Да много такого дурдома на слуху, а дыма без огня не бывает. Так что как-то так. Не всё, ой не всё ладно в "датском" королевстве.
            Mairos
  14. мичман Сегодня, 11:32
    Я тоже склоняюсь к мнению большинства. Итог как с васильевой будет. Условно и на работу возьмут. Мне один раз пришлось с этим типом встречаться. Был с Вольским А. , надо было решить один вопрос. Ничего не решили. Отвратительный тип. Честь имею
    мичман
  15. LUCKY777 Сегодня, 12:36
    Юлю-ю, у-ля-ля - невиновный я совсем... Мало украл, может и посадят на три года, условно. Ставлю на то, что тянуть процесс больше месяца не будут.
    LUCKY777
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