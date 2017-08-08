13:13 08 августа

Со дня агрессии Грузии против Южной Осетии - 9 лет

Сегодня 9 лет исполняется со дня агрессии руководства Грузии во главе с Михаилом Саакашвили против российского миротворческого контингента и народа Южной Осетии. 8 августа 2008 в года – в день открытия Олимпийских игр в Пекине грузинские «Грады» атаковали Южную Осетию, пытаясь открыть новую страницу кровопролития хаоса на Кавказе. Благодаря российской армии Грузию достаточно быстро принудили к миру, а менее чем через месяц Москва признала независимость как РЮО, так и Абхазии.

Сегодня в России, Южной Осетии, Абхазии проводятся акции в память о погибших в результате агрессии грузинских войск. В столице РЮО – городе Цхинвал в ночь на 8 августа прошла акция «Болью пропитана память».

Из заявления президента РЮО Анатолия Бибилова:
Дорогие братья и сёстры, наша жизнь сложилась таким образом, что мы будем каждый год в ночь с 7 на 8 августа собираться здесь и выражать друг другу слова соболезнования, выражать соболезнования семьям, потерявшим своих близких. Этот вечер связан с защитой Республики Южная Осетия и его народа (...)Тогда началась война, которую мы всегда будем вспоминать. Эта война бы не закончилась, или закончилась уничтожением осетинского народа. Но, как и прежде, Россия протянула нам руку помощи.



Со дня агрессии Грузии против Южной Осетии - 9 лет


В российском сегменте соцсетей проводятся акции в память о погибших и о том, как российская армия остановила агрессию Тбилиси, поддержанную Вашингтоном.

Фото брошенных грузинами воинских знамён: 1-я пехотная бригада, 21-й пехотный батальон, 11-й Телавский пехбат.


Использованы фотографии: http://presidentruo.org, Твиттер
18

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 35

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Чёрный Сегодня, 10:42
    Сегодня очередная годовщина одого из самых трагических событий в истории моего народа.....трудно себе представить, что бы было с Южной Осетией , если бы не помощь России....Нверное не было бы уже ничего...смерть...
    Чёрный
    1. Anarchist Сегодня, 10:49
      Мышь из Польши бы ещё выкурить, да галстуков побольше купить. Пусть жрёт или повесится!
      Anarchist
    2. макс702 Сегодня, 11:02
      Именно в 2008 пришло осознание все глубины развала в Армии, тогда облажались абсолютно все и высокие штабы и цепочка принятия решений, организация связи, логистика и многое другое.. НО как всегда с наилучшей стороны проявил себя обыкновенный ПЕХОТНЫЙ ВАНЯ нивелировав своим героизмом чей-то уже привычный идиотизм..
      рс: И грузинам все это непотребство очень легко сошло с рук.. По уму надо было отлавливать и вешать Сааку с ближниками, а участников вторжения за шиворот и на стройки всего порушенного причем стройки вести за счет Грузии.. И лет так через 5 отпустить на родину .. Вот тогда бы толк был , и возможно не было бы сегодняшней украины , молдавии да и грузия бы ти о сидела и не отсвечивала , как и великая пшекия с прибалтийскими вымиратами..
      А что сделали мы? погрозили пальчиком, все восстановили за свой счет, и открыли РЫНОК России для грузинского вина и боржоми.. И кто нас после этого уважать то будет?
      макс702
      1. Венд Сегодня, 11:06
        Цитата: макс702
        Именно в 2008 пришло осознание все глубины развала в Армии, тогда облажались абсолютно все и высокие штабы и цепочка принятия решений, организация связи, логистика и многое другое.. НО как всегда с наилучшей стороны проявил себя обыкновенный ПЕХОТНЫЙ ВАНЯ нивелировав своим героизмом чей-то уже привычный идиотизм..

        Да ладно ерунду нести.
        Венд
        1. Алексей7777777 Сегодня, 11:17
          Ерунда,это о комментарии макса 702?
          " ..развала в Армии, тогда облажались абсолютно все и высокие штабы и цепочка принятия решений, организация связи, логистика и многое другое.."
          Ну почему же ...-
          «Юра Снегирев, спец.корр «Известий» рассказал, как подстрелили Александра Коца (журналиста «Комсомолки», который был ранен вместе с генералом Хрулевым):
          «Санька ехал в машине командующего 58 армией — делал интервью, утром надо было передавать материал. Колонна попала в засаду. Водителя убили. Лежал в кювете вместе с генералом, генерал отстреливался из табельного».
          Командующий армией, бегущий в одиночку, без сопровождения, как простой солдат, грузинский спецназовец, выскакивающий (откуда?) ему навстречу, колонна, которая под огнем стала «разъезжаться в разные стороны», бросив своего командующего, генерал-лейтенанта, одного на поле боя, фактически на верную смерть или плен, лежащий в кювете раненый генерал, в одиночку отстреливающийся из пистолета, — на простом русском языке это именуется «разгром».Конец цитаты.
          Алексей7777777
          1. Венд Сегодня, 11:27
            Цитата: Алексей7777777
            Ерунда,это о комментарии макса 702?
            " ..развала в Армии, тогда облажались абсолютно все и высокие штабы и цепочка принятия решений, организация связи, логистика и многое другое.."
            Ну почему же ...-
            «Юра Снегирев, спец.корр «Известий» рассказал, как подстрелили Александра Коца (журналиста «Комсомолки», который был ранен вместе с генералом Хрулевым):
            «Санька ехал в машине командующего 58 армией — делал интервью, утром надо было передавать материал. Колонна попала в засаду. Водителя убили. Лежал в кювете вместе с генералом, генерал отстреливался из табельного».
            Командующий армией, бегущий в одиночку, без сопровождения, как простой солдат, грузинский спецназовец, выскакивающий (откуда?) ему навстречу, колонна, которая под огнем стала «разъезжаться в разные стороны», бросив своего командующего, генерал-лейтенанта, одного на поле боя, фактически на верную смерть или плен, лежащий в кювете раненый генерал, в одиночку отстреливающийся из пистолета, — на простом русском языке это именуется «разгром».Конец цитаты.

            Развал армии осознали еще в Чечне. И если бы развал армии присутствовал в Осетии, то в одиночку с пулеметом бы не встал бы перед колонной, да и колонна бы не повернула. А по поводу приведенного вами факта, так это была засада. И этим все сказано.
            Венд
          2. Чёрный Сегодня, 11:39
            «Юра Снегирев, спец.корр «Известий» рассказал
            ,Юра Снегирёв видимо забыл, что в итогом этой засады стало ПОЛНОЕ уничтожение грузинских спецназовсцев , её устоивших... hi
            Чёрный
          3. Комментарий был удален.
        2. Смог Сегодня, 11:17
          Осознание развала было ранее. После Чечни. Вот тогда- да, именно пехотный Ваня.
          Смог
  2. Zibelew Сегодня, 10:45
    Медведев эту войну чуть не проиграл, все выжидал, боялся реакции своих партнеров. Пока премьер не прилетел и пинка не дал. С Рокским перевалом счет шел уже на часы.
    Zibelew
    1. Чёрный Сегодня, 10:52
      Цитата: Zibelew
      С Рокским перевалом счет шел уже на часы.

      Нормально всё там было с Рокским перевалом... wink
      Пока премьер не прилетел и пинка не дал.
      Премьер был ещё в Пекине, когда первые части прошли через тоннель... smile
      Чёрный
      1. Соломон Кейн Сегодня, 11:02
        Светлая Память жителям Цхинвала и Российским воинам-миротворцам, погибшим в те дни...
        (Ребята, без лайков - просто помянем)
        Соломон Кейн
      2. антивирус Сегодня, 13:03
        ДАМ не принимал один решение.
        ВВП захотел узнать мнение "друга Буша"( это время и есть трусость ДАМа), потом дал отмашку в Москву.
        А вот если бы Буш рыкнул, то ВВП порекомендовал ДАМу начать переговоры " о гумунистических аспектах национальных .... итд и тп"( на 2 стр текста).

        Но Вам всем виднее , кто куда звонить стал или оперу где слушал.
        Сейчас Бурджанадзе заявила "виноват САакашвилли" ,а другие в груз правительстве? а МО Грузии? МВД? что училки первоклассникам говорят щас?
        много раб мест займет Грузия на стройке шоссе Магадан -Якутск
        антивирус
    2. Serg65 Сегодня, 12:51
      Цитата: Zibelew
      Медведев эту войну чуть не проиграл, все выжидал, боялся реакции своих партнеров

      Оперативные пакеты в частях 58-й армии были вскрыты уже в 00. 03 часа, а в 00.07 пришло подтверждение из штаба округа!
      А если вам так неймётся быть в тренде и поливать бывшего на тот момент президентом России Д.А. Медведева, то найдите в себе храбрости и дайте в морду вашему дерзкому соседу и тогда в полной мере ощутите всю прелесть от своего принятия решений!
      Цитата: Zibelew
      С Рокским перевалом счет шел уже на часы.

      Из воспоминаний Хрулёва..
      Перед началом выдвижения БТГр я поставил командирам задачу: как можно быстрее прорываться к Цхинвали, не давая грузинам перекрыть дорогу и закрепиться на позициях. Все заставы и блокпосты сбивать, а главное — захватить стратегический Гуфтинский мост, отбросить от него грузин как можно дальше, после чего одной БТГр идти в сторону Тамарашени, а второй — по Зарской дороге, к миротворцам, на деблокирование и усиление.

      И чтобы вы поняли уровень обученности людей, я вам докладываю, что первая БТГр уже в час сорок ночи (01 ч.40 мин. 08.08.08) прошла Рокский тоннель и ускоренным маршем с выделением боевого разведывательного дозора пошла вниз, а вторая БТГр входила в тоннель!

      Они вышли к Гуфтинскому мосту в 4 часа 40 минут — как раз в тот момент, когда с той стороны моста к нему подошли грузины. И грузины нас просто тут не ждали. Они и предположить не могли, что через четыре часа после объявления войны русские войска окажутся почти под Тамарашени. Грузины вышли на мост и начали его перекрывать. Командир полка полковник Андрей Казаченко доложил, что вышел к мосту и наблюдает на нём грузин. Я поставил ему задачу — танковым взводом с ходу захватить мост, сбить грузин и отбросить от моста. И командир задачу выполнил. Он буквально смёл грузин огнём с моста и вынудил их начать отход. В этом бою мы потеряли БМП, которая шла в передовом дозоре. Грузины, пытаясь организовать оборону, её подбили, и она, потеряв управление, упала с моста.

      bully Удачи трольным силам!!!
      Serg65
      1. антивирус Сегодня, 13:08
        всегда так будет-- надо как то заявить о себе , а виноват всегда кто то другой
        антивирус
        1. Serg65 Сегодня, 13:12
          Цитата: антивирус
          всегда так будет-- надо как то заявить о себе , а виноват всегда кто то другой

          В чём вина генерала Хрулёва?
          Serg65
  3. anjey Сегодня, 11:14
    да ,день скорби и памяти о мирных осетинах и наших Российских миротворцах,растреляных грузинскими киборгами,мы не забыли ,жаль не дожали тогда наши "верхи" саакашвильскую банду,почему наш СК не требует выдачи этого упыря...
    anjey
    1. Чёрный Сегодня, 11:18
      Цитата: anjey
      жаль не дожали тогда наши "верхи" саакашвильскую банду..

      да уж...оставалось каких то 15 км...Мишка уже и галстук сожрал, что бы его на нём не повсесили....а тут СТОП! sad
      Чёрный
      1. fzr1000 Сегодня, 11:41
        Меньше. Спецы были в резиденции Сааки. Даже "трофеи" оттуда забрали для доказательства. Успел ноги сделать крысеныш.
        fzr1000
        1. Чёрный Сегодня, 11:49
          Меньше
          Не no
          Цитата: fzr1000
          . Спецы были в резиденции Сааки. Даже "трофеи" оттуда забрали для доказательства. Успел ноги сделать крысеныш.

          Побывали...ток эта резиденция не возле Тбилиси была...под Зугдиди.... smile
          Чёрный
  4. мичман Сегодня, 11:26
    А помните как Начальник Оперативного управления Генштаба был отозван из отставки? Цифровые карты зоны боевых действий подвезли позже. Многое развалили в Армии к тому периоду. И только благодаря В.В. Пунину начали быстро исправлять положение. А как хохлы передали установки ПВО грузинам, помните?. Как без РЭП начали полеты наши летчики, отозванные из Владимировки. помните?. Вот был итог реформ. Но Россия справилась. Поклон всем кто отстоял от грузин этот народ и страну. Вечная память нашим миротворцам и погибшим бойцам. Честь имею.
    мичман
  5. Altona Сегодня, 11:32
    Цитата: мичман
    Как без РЭП начали полеты наши летчики, отозванные из Владимировки. помните?. Вот был итог реформ. Но Россия справилась.

    -----------------------------
    Мне кажется, что даже при наличии всего необходимого было бы не сильно лучше. Армия впервые входила в противостояние с регулярной армией другого государства, а не полупартизанскими военизированными формированиями как в Чечне. Это сейчас уже сформировались устойчивые представления как намерен воевать наш противник и какими средствами он пользуется.
    P.S. То есть все ошибки, которые могли быть совершены, они все равно совершились бы. Это не оправдание кого то или чего то.Это просто такое философское осмысление произошедшего.
    P.P.S. И тем не менее, то ли за счет инерции, но мне кажется, что это был последний бой уходящей уже Советской армии (по организации, по навыкам, по обучению) и она его всё равно выиграла.
    Altona
  6. Прогрессор Сегодня, 11:36
    Норм тогда наподдали ам и их прихвостям! -)
    Прогрессор
  7. Lester7777 Сегодня, 11:43
    От души наваляли горе-воякам. Девять лет очухаться не могут.
    Lester7777
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 11:48
    Вечная память, отдавшим свои жизни за жизнь будующих поколений!
    a.s.zzz888
  9. mahoney Сегодня, 11:54
    Слишком хорошо начали жить братья грузины, пришлось гасить...другого смысла в этой войне не вижу.
    mahoney
    1. Zibelew Сегодня, 12:21
      Причем тут БРАТЬЯ? Грузия напала на крошечный народ Южной Осетии, а когда Россия впряглась, то начали орать, дескать Большая Россия напала на маленькую Грузию. И стоит отметить, что судя по видеозаписям грузинские солдаты с БОЛЬШИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ расстреливали дома мирняка катаясь по улицам, видеозаписей предостаточно. Так что Саакашвили лишь открыл дверь для выхода душка межнациональной грузинской любви.
      Zibelew
    2. neri73-r Сегодня, 12:25
      Цитата: mahoney
      Слишком хорошо начали жить братья грузины, пришлось гасить...другого смысла в этой войне не вижу.

      Приведите пример хорошей жизни простых грузин? Нищета, причём полная!
      neri73-r
  10. Altona Сегодня, 11:54

    Один российский солдат против автоколонны грузинской армии. Бато Дашидоржиев.
    Altona
  11. Комментарий был удален.
  12. Masya Masya Сегодня, 12:06
    Не забудем мы расстрелянный Цхинвал,
    Как людей грузины танками давили,
    Помним тех, кто мирных граждан убивал
    По приказу упыря Саакашвили.

    По Цхинвалу били установки "Град",
    Над развалинами бушевало пламя -
    Мирный город превращён в кромешный ад
    И разрушен был грузинскими войсками.

    Постучалась к осетинам в дом беда,
    Очень многих мирных жителей убили;
    Только страны блока НАТО, как всегда,
    Были все на стороне Саакашвили!

    Лишь Россия осетинам помогла
    Отразить грузинской армии вторженье
    И агрессорам кровавым нанесла
    В той войне короткой страшной пораженье!

    Кровь и боль Цхинвала помнить мы должны.
    Быть чрезмерно благодушными опасно,
    Чтобы вновь у поджигателей войны
    Не возникло взять у нас реванш соблазна.
    Masya Masya
  13. pvv113 Сегодня, 12:07
    Благодаря российской армии Грузию достаточно быстро принудили к миру

    Куда потом весь героизм сдуло
    pvv113
  14. кедр Сегодня, 12:18
    Полностью подконтрольная сионизму мировые СМИ взахлёб кричали об агрессии России, напавшей на Грузию, однако это было совсем не так...

    "...Надо заметить, что во время грузинских агрессий 1991 и 2008 года в Цхинвале сильно пострадал и был фактически почти полностью разрушен Еврейский квартал, расположенный в южной части города. Во время войны 2008 года грузинская армия обстреливала Цхинвал и его Еврейский квартал из многоствольных реактивных установок LAR-160 — аналогов советских «Катюш» и российских «Градов».

    Грузинская армия долго, почти семь лет готовилась к нападению на Южную Осетию, и значительную роль в этом сыграли израильские военные и израильская военная промышленность. На американские деньги, полученные Грузией от США, в Израиле закупались системы связи и системы прослушивания, системы управления огнём, системы обнаружения сигналов мобильных телефонов, стрелковое и артиллерийское оружие, в том числе неконвенциальное, мины, снаряды, автоматы Tavor, боеприпасы, военная электроника, отделяющиеся топливные баки для самолётов, ракеты-обманки для самолётов против средств ПВО, 30 реактивных систем залпового огня LAR-160 (израильских «Катюш»), системы залпового огня Lynx, ещё 11 самоходных гаубиц, 7 боевых штурмовиков Су-25 Scorpion, ещё 12 модернизированных в Израиле штурмовиков, 12 (или 20) боевых вертолётов, 15 учебно-тренировочных самолётов L-29 и L-39, которые могут использоваться в качестве лёгких штурмовиков, танки «Меркава» (хотя сделка сорвалась, хорошо известно, что некоторое число танков Грузия получила), 58 беспилотных летательных аппаратов (дронов) Hermes и др., 100 переносных зарядов разминирования, 50 переносных зарядов разминирования, ракеты-обманки для самолётов против средств ПВО, 500 комплектов маскировочных сетей, и т.д.

    В Грузии до 2008 года работало около 1 000 израильских военных советников, направленных туда с санкции израильского правительства двумя частными военными фирмами — «Глобал Си-Эс-Ти» бригадного генерала (генерал-майора) запаса Исраэля Зива и «Дифенсив шилд» полковника (на генеральской должности) в отставке Галя Гирша, прославившегося ранее в Ливанской войне, по итогам которой он был отправлен в отставку. Также активно работала в Грузии фирма бывшего израильского министра Рони Мило. Среди членов грузинского правительства 2008 года два ключевых министра — министр обороны Давид Кезерашвили и министр «по урегулированию конфликтов» (то есть фактический координатор подготовки нападения на Южную Осетию) Темур Якобашвили были гражданами также и Израиля.

    Причём государство Израиль до самого последнего момента не свёртывало сотрудничество с Грузией. Израильские военные советники работали до последнего и улетели из Грузии примерно 2-3 августа..."
    http://www.iarex.ru/articles/28222.html

    Зрим в корень. Грузины, осетины и евреи Цхинвала были, как им и уготовано их хозяевами сионистами, всего лишь пушечным мясом в большой "шахматной" игре...
    кедр
    1. ПАша Сегодня, 12:56
      8.08.2008 находился в украинском Крыму, помню прекрасно газетные заголовки и передачи по ТВ.
      обидно когда обвиняют, очень хотелось по зубам навернуть....
      ПАша
  15. Ретвизан 8 Сегодня, 12:51
    Нужно чтобы Саакашвили ответил за эту бойню!
    Но пока он по миру катается и живет в свое удовольствие...
    Ретвизан 8
  16. ПАша Сегодня, 12:55
    Мишико, виновен в развязывании войны- однозначно,
    но по прошествии 9 лет, видно кто конкретно его поддерживал....
    ...США, Европа во главе с Германией, Израилль,украинские нацики и олигарх...
    На его примере видна частота витка, от поддержки до слива... 2004- 2016= 12 лет.
    Более того, теперь по нашим "союзничкам" можно сделать выводы.
    ПАша
  17. Ретвизан 8 Сегодня, 13:07
    Грузины и до конфликта 08.08.08 Осетин гнобили, я еще в девяностые во Владикавказе историй наслушался о грузинском беспределе. Навряд -ли эти народы сейчас смогут в одном государстве жить.
    Ретвизан 8
Картина дня