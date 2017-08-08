Со дня агрессии Грузии против Южной Осетии - 9 лет

Дорогие братья и сёстры, наша жизнь сложилась таким образом, что мы будем каждый год в ночь с 7 на 8 августа собираться здесь и выражать друг другу слова соболезнования, выражать соболезнования семьям, потерявшим своих близких. Этот вечер связан с защитой Республики Южная Осетия и его народа (...)Тогда началась война, которую мы всегда будем вспоминать. Эта война бы не закончилась, или закончилась уничтожением осетинского народа. Но, как и прежде, Россия протянула нам руку помощи.

Сегодня 9 лет исполняется со дня агрессии руководства Грузии во главе с Михаилом Саакашвили против российского миротворческого контингента и народа Южной Осетии. 8 августа 2008 в года – в день открытия Олимпийских игр в Пекине грузинские «Грады» атаковали Южную Осетию, пытаясь открыть новую страницу кровопролития хаоса на Кавказе. Благодаря российской армии Грузию достаточно быстро принудили к миру, а менее чем через месяц Москва признала независимость как РЮО, так и Абхазии.Сегодня в России, Южной Осетии, Абхазии проводятся акции в память о погибших в результате агрессии грузинских войск. В столице РЮО – городе Цхинвал в ночь на 8 августа прошла акция «Болью пропитана память».Из заявления президента РЮО Анатолия Бибилова:В российском сегменте соцсетей проводятся акции в память о погибших и о том, как российская армия остановила агрессию Тбилиси, поддержанную Вашингтоном.Фото брошенных грузинами воинских знамён: 1-я пехотная бригада, 21-й пехотный батальон, 11-й Телавский пехбат.