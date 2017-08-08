Войска РХБЗ получат новых роботов и противогаз
Согласно информации ТАСС, начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-майор Игорь Кириллов сообщил о том, что подведомственные ему подразделения начнут получать роботов нового поколения до 2020 года.
Разработка соответствующих роботов началась после Чернобыльской катастрофы. Опыт, полученный при ликвидации её последствий, был реализован при создании проекта "Разнобой" (комплекс был принят на вооружение в 2002 году) и проекта "Берлога" (робот дистанционно управляемый РД-РХР, принят на вооружение в 2005 году).
Кроме того, с его слов, в настоящее время ведется разработка нового противогаза, поставки которого предполагается начать при выполнении новой госпрограммы вооружений.
До 2020 года планируется оснащение воинских частей чрезвычайного реагирования войск РХБ защиты, предназначенных для ликвидации последствий аварий на опасных объектах, робототехническими комплексами нового поколения.
Разработка соответствующих роботов началась после Чернобыльской катастрофы. Опыт, полученный при ликвидации её последствий, был реализован при создании проекта "Разнобой" (комплекс был принят на вооружение в 2002 году) и проекта "Берлога" (робот дистанционно управляемый РД-РХР, принят на вооружение в 2005 году).
Стоящие на снабжении Вооруженных сил России образцы в целом обеспечивают решение всего спектра задач, возложенных на войска РХБ защиты, однако не в полной мере соответствуют перспективному уровню требований, предъявляемых к робототехническим средствам.
Кроме того, с его слов, в настоящее время ведется разработка нового противогаза, поставки которого предполагается начать при выполнении новой госпрограммы вооружений.
В настоящее время завершается разработка нового общевойскового противогаза, созданного с использованием современных полимерных материалов. После принятия образца на снабжение в рамках ГОЗ и госпрограммы вооружений планируется его закупка и поставка в войска. В дальнейшем начнутся разработки принципиально нового комплексного средства РХБ защиты головы модульного типа, представляющего собой интегрированную систему защиты от химических и термических поражающих факторов. По существу противогаз будет совмещен с бронешлемом.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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