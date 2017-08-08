Войска РХБЗ получат новых роботов и противогаз

До 2020 года планируется оснащение воинских частей чрезвычайного реагирования войск РХБ защиты, предназначенных для ликвидации последствий аварий на опасных объектах, робототехническими комплексами нового поколения.

Стоящие на снабжении Вооруженных сил России образцы в целом обеспечивают решение всего спектра задач, возложенных на войска РХБ защиты, однако не в полной мере соответствуют перспективному уровню требований, предъявляемых к робототехническим средствам.

В настоящее время завершается разработка нового общевойскового противогаза, созданного с использованием современных полимерных материалов. После принятия образца на снабжение в рамках ГОЗ и госпрограммы вооружений планируется его закупка и поставка в войска. В дальнейшем начнутся разработки принципиально нового комплексного средства РХБ защиты головы модульного типа, представляющего собой интегрированную систему защиты от химических и термических поражающих факторов. По существу противогаз будет совмещен с бронешлемом.