США нанесли удар по иракскому ополчению
Как сообщает интернет-издание «Известия», США нанесли массированный артиллерийский удар по находящимся на территории Ирака в районе сирийской границы подразделениям шиитского ополчения Ирака «Катаиб Сайид аш-Шухада», входящим в состав проправительственных военизированных отрядов «Аль-Хашд аш-Шааби».
В связи с инцидентом ополченцы обратились к правительству Ирака с призывом провести расследование происшествия, жертвами которого стало большое число бойцов.
По другим сведениям, в ударе по колонне войск «Аль-Хашд аш-Шааби» была задействована боевая авиация США. Как утверждается, в результате погибло 40 бойцов шиитского ополчения, еще 30 получили ранения. Заявляется, что налет был произведен в преддверии масштабной атаки боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) на позиции иракских проправительственных отрядов.
В связи с инцидентом ополченцы обратились к правительству Ирака с призывом провести расследование происшествия, жертвами которого стало большое число бойцов.
По другим сведениям, в ударе по колонне войск «Аль-Хашд аш-Шааби» была задействована боевая авиация США. Как утверждается, в результате погибло 40 бойцов шиитского ополчения, еще 30 получили ранения. Заявляется, что налет был произведен в преддверии масштабной атаки боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) на позиции иракских проправительственных отрядов.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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