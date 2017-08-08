13:13 08 августа

США нанесли удар по иракскому ополчению

Как сообщает интернет-издание «Известия», США нанесли массированный артиллерийский удар по находящимся на территории Ирака в районе сирийской границы подразделениям шиитского ополчения Ирака «Катаиб Сайид аш-Шухада», входящим в состав проправительственных военизированных отрядов «Аль-Хашд аш-Шааби».

США нанесли удар по иракскому ополчению


В связи с инцидентом ополченцы обратились к правительству Ирака с призывом провести расследование происшествия, жертвами которого стало большое число бойцов.


По другим сведениям, в ударе по колонне войск «Аль-Хашд аш-Шааби» была задействована боевая авиация США. Как утверждается, в результате погибло 40 бойцов шиитского ополчения, еще 30 получили ранения. Заявляется, что налет был произведен в преддверии масштабной атаки боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) на позиции иракских проправительственных отрядов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 40

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  1. Чёрный Сегодня, 11:09
    налет был произведен в преддверии масштабной атаки боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) на позиции иракских проправительственных отрядов.
    Не ну а чё, поддержали своих игиловских братьев атакой с воздуха......паритет сил должен сохраняться, война должна длится как можно дольше. smile
    Чёрный
    1. cniza Сегодня, 11:32
      Они под видом "ошибок" , четко поддерживают баланс сил , для бесконечного конфликта.
      cniza
      1. dik-nsk Сегодня, 12:12
        ага, типа Акела промахнулся request
        dik-nsk
      2. Partyzan Сегодня, 12:24
        четко поддерживают баланс сил , для бесконечного конфликта
        то то иракцы в Россию зачастили, видать то же поняли laughing
        Partyzan
        1. cniza Сегодня, 12:27
          Они это поняли давно , но пока бессильны , уж больно плотно засели США в Ираке.
          cniza
          1. Partyzan Сегодня, 12:30
            но пока бессильны , уж больно плотно засели
            ну так пусть нефтью откупятся, сами же матрасов против саддама позвали hi
            Partyzan
            1. cniza Сегодня, 12:31
              Это уже не их нефть , ну как бы их , но не их... wassat
              cniza
              1. Partyzan Сегодня, 12:35
                ну и зачем тогда сам Ирак? что у них еще есть, кроме кучи голодных ртов, вот полосатые и сокращают издержки на пропитание laughing
                Partyzan
                1. cniza Сегодня, 12:38
                  Не все так просто , там есть и наши интересы , так что самое интересное впереди...
                  cniza
  2. К-50 Сегодня, 11:10
    налет был произведен в преддверии масштабной атаки боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) на позиции иракских проправительственных отрядов.

    Пин дос ники продолжают подигрывать вскормленным бармалеям. sad
    Всё на свете бумеранг, прилетит и им. yes angry
    К-50
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 11:12
      Да ничего США не будет. Кто может дать отпор США , того мы вместе с Китаем душим санкциями..
      DIVAN SOLDIER
      1. Серый брат Сегодня, 11:52
        Цитата: DIVAN SOLDIER
        Да ничего США не будет. Кто может дать отпор США

        Те, кого сами же США и вскармливают.
        Ведь, по сути, кого-то США поддерживают, а с кем-то воюют, но это всё неважно - Америку ненавидят и те, и другие.
        Причём для Ближнего Востока это особенно актуально.
        Серый брат
      2. igorj 51 Сегодня, 12:05
        Да ничего США не будет. Кто может дать отпор США , того мы вместе с Китаем душим санкциями..

        И таки да.. очень верно подмечено.. Да и сами Россия и Китай всё больше "отпор" США дают всё больше только на словах..
        igorj 51
        1. К-50 Сегодня, 13:10
          Цитата: igorj 51
          Да и сами Россия и Китай всё больше "отпор" США дают всё больше только на словах..

          Вы предлагаете развязать Третью Мировую? belay
          У вас наверное бункер готов и продуктов с водой на тыщу лет запасено?
          Худой мир лучше доброй ссоры. А помаленьку им гадить никто не запрещает. Для начала не покупайте американское (машины, продукты) не пользуйтесь американскими самолётами и прочее. fellow
          К-50
  3. Tamanskiy Сегодня, 11:11
    Какие же будут комментарии матрасников?
    1. Разведка налажала.
    2. Мы били по террористам.
    3. Асад должен уйти.
    4. Идите в ... куда хотим, туда бомбим!
    Tamanskiy
    1. Чёрный Сегодня, 11:20
      Судя по всему вариант № 4... smile
      Чёрный
    2. DIVAN SOLDIER Сегодня, 11:20
      Скорее всего 4 , и оправдываться не будут, сильные государства никогда ни перед кем не оправдываются.
      DIVAN SOLDIER
    3. Прогрессор Сегодня, 11:33
      Думаю, ответ будет такой:
      "Ошибся источник из Фейсбука" -)
      Прогрессор
      1. Azim77 Сегодня, 12:18
        Просто пока тщательно целились, планета Земля повернулась по оси. Она виновата.
        Azim77
    4. Fei_Wong Сегодня, 11:36
      Не забывай об украинском изобретении, пятом пункте:
      5. Они сами себя обстреляли.
      Fei_Wong
      1. Hoc vince Сегодня, 12:02
        6. Лунное затмение
        Hoc vince
  4. zivXP Сегодня, 11:32
    Вот это накосячили мастера великие.
    zivXP
  5. Прогрессор Сегодня, 11:32
    Кто бы сомневался...
    Прогрессор
  6. BillGejtz Сегодня, 11:33
    двоемыслие в действие, Оруэлл был пророком
    BillGejtz
  7. voyaka uh Сегодня, 11:34
    Эти шиитские ополченцы из Ирака и Афганистана, которых оплачивает и снаряжает Иранское
    (не Иракское!) правительство - отъявленные головорезы и отморозки, которые ничем не отличаются от ИГИЛ по идеологии и поведению. Такие же крайние исламистские фундаменталисты stop .
    Только они за пророка Али, а не Мухамеда.
    voyaka uh
    1. Geisenberg Сегодня, 11:55
      Цитата: voyaka uh
      Эти шиитские ополченцы из Ирака и Афганистана, которых оплачивает и снаряжает Иранское
      (не Иракское!) правительство - отъявленные головорезы и отморозки, которые ничем не отличаются от ИГИЛ по идеологии и поведению. Такие же крайние исламистские фундаменталисты stop .
      Только они за пророка Али, а не Мухамеда.


      Можно подумать ты лучше их. Сидишь тут сутками, врёшь и провоцируешь.

      Заканчивай уже новости сочинять и убийц оправдывать.
      Geisenberg
    2. igorj 51 Сегодня, 12:08
      Эти шиитские ополченцы из Ирака и Афганистана, которых оплачивает и снаряжает Иранское
      (не Иракское!) правительство - отъявленные головорезы и отморозки, которые ничем не отличаются от ИГИЛ по идеологии и поведению. Такие же крайние исламистские фундаменталисты

      А это Вам, наш дорогой израильский камрад, сами американские вояки поведали..? Или же Ваша "лучшая в мире разведка" Моссад поведала..?
      igorj 51
    3. donavi49 Сегодня, 12:59
      Ну если бы не шиитские ополчения - то в Багдаде были бы черные знамена, а Халифат бы цвел, в Ираке. Ибо в критические месяцы, только шиитские бригады спасли ситуацию. Когда был потерян Байджи, практически весь Анбар, а черные уже вышли к окраинам международного аэропорта Багдада, одновременно штурмуя еще и Самарру, взяв Тикрит. Именно тогда волна добровольцев (а в Самарре и не добровольцев тоже) из Ирана, а также наскоро сбитые местные шиитские милиции спасли ситуацию.
      donavi49
  8. 72jora72 Сегодня, 11:42
    Цитата: voyaka uh
    Эти шиитские ополченцы из Ирака и Афганистана, которых оплачивает и снаряжает Иранское
    (не Иракское!) правительство - отъявленные головорезы и отморозки, которые ничем не отличаются от ИГИЛ по идеологии и поведению. Такие же крайние исламистские фундаменталисты stop .
    Только они за пророка Али, а не Мухамеда.

    Отморозки и головорезы это ваше правительство и спецслужбы.....
    72jora72
  9. Романенко Сегодня, 11:46
    Ну как всегда пин-досы своим дорожку прокладывают... типа случайно
    Так посмотришь, вроде кричат, что у них армия самая крутая и спутники и дроны - ну все есть, а на деле постоянно мажут, причем то по сирийской армии, то по госпиталю, то свадьбу разбомбят, теперь вот иракцев грохнули....
    Это что, такое качество радаров и спутников, да уж больно много "случайностей" пора уже и к ответу призвать. Да только от этих свиней извинений не дождешься.
    Романенко
  10. Geisenberg Сегодня, 11:56
    А кто б сомневался, что террористы останутся без авиа поддержки от своих спонсоров.
    Geisenberg
  11. NordUral Сегодня, 12:03
    Только нашим прекраснодушным либерастам непонятно на чьей стороне воюют Штаты.
    NordUral
    1. Прогрессор Сегодня, 12:20
      Они сектанты, вы от них очень много хотите -)
      Прогрессор
  12. Love is Сегодня, 12:04
    Это от несогласованности или дезы. Во время ВОВ наши и немцы, тоже пуляли по своим. Война. Бывает. А погибшие мусульмане так вообще не должны быть в обиде.
    Ибо прямо к аллаху полетели. Аятолла помолится об их душах.
    Love is
  13. Berkut24 Сегодня, 12:09
    Сколько идиотов осталось в мире, которые считают что высокотехнологичная армия США со всеми ихними разведывательными дронами, самолетами, спутниками, навигацией и спецподразделениями только и делает, что ошибается и никак не могут попасть по тем, кого Госдеп называет своим врагом?
    Berkut24
  14. rpuropuu Сегодня, 12:10
    Цитата: voyaka uh
    Эти шиитские ополченцы из Ирака и Афганистана, которых оплачивает и снаряжает Иранское
    (не Иракское!) правительство - отъявленные головорезы и отморозки, которые ничем не отличаются от ИГИЛ по идеологии и поведению. Такие же крайние исламистские фундаменталисты stop .
    Только они за пророка Али, а не Мухамеда.

    Все знают что выходцы из Ирака и Афганистана не могут быть исламскими фундаменталистами request . За более чем 15 лет, Ирак и Афганистан стали эталонами свободы, демократии, терпимости и толерантности ,чем то вроде оазиса благоденствия и мира. Все эти головорезы и отморозки разумеется поддерживаются Ираном, так как только он виноват в конфликтах и море крови на БВ! good
    rpuropuu
  15. 40 лет с варикоцеле Сегодня, 12:12
    Стервятники!!! Только наз слабыми могут издеваться am Подождите, дайте срок..... За Уралом тысячи танков куют.... ВВ скажет, сам пойду, сынов отправлю.... Сбросим в море soldier
    40 лет с варикоцеле
  16. rpuropuu Сегодня, 12:16
    Цитата: Love is
    Это от несогласованности или дезы. Во время ВОВ наши и немцы, тоже пуляли по своим. Война. Бывает. А погибшие мусульмане так вообще не должны быть в обиде.
    Ибо прямо к аллаху полетели. Аятолла помолится об их душах.

    Мы не в 20 веке живем, сейчас есть все технические средства чтобы всего этого избежать no request
    rpuropuu
  17. Александр War Сегодня, 12:23
    Набег у Ат-Танфа Вчера на границе Ирака и Сирии в районе Ат-Танфа (с иракской стороны, на территории провинции Анбар) боевики Халифата предприняли мощную атаку на иранских прокси (упоминается 14-я иракская бригада).
    По одним данным, погибло 68 солдат, по другим - 40 убитых и 30 раненых (на фото один из пленных). Также сообщается, что уничтожено 6 единиц бронетехники (судя по видео, сюда и бульдозеры посчитали) и некоторое кол-во тачанок.
    Боевики достигли полной тактической внезапности, атаковав полевые бараки иракцев с трех направлений, скрытно выдвинув к лагерю мобильные отряды на тачанках и гантраках, предварительно подорвав на территории лагеря шахид-мобиль. Возникшая паника и дезорганизация помешали иракцам оказать достойное сопротивление, что привело к большому кол-ву погибших и существенным трофеям (тачанки, джип с РСЗО, стрелковое оружие, боеприпасы). Это лишний раз напоминает о том, что недооценка халифатчиков по-прежнему смертельна опасна.
    Иранские источники утверждают, что после атаки боевиков, по шиитским отрядам был нанесен по одним данным американский авиаудар, по другим - удар артиллерии HIMARS. развернутой в районе Ат-Танфа.
    Пока никаких официальных обвинений Ираном или Ираком по этому поводу не выдвигалось.

    Произошедшее вряд ли как-то помешает соприкосновению иранских прокси через границу к северу от Ат-Танфа, но оно наверняка будет подпитывать подозрения, что США продолжают использовать ИГИЛ в темную, на этот раз против иранского влияния в Ираке.
    Вместе с тем, 4 и 6 августа наносила авиаудары по халифатчикам в провинции Анбар, так что нельзя исключать варианта аля Фаллуджа и Мосул, когда США наносили ошибочные авиаудары по иракским войскам, что приводило к большим потерям.
    Удивляет такая безалаберность иракцев, так как примерно таким же образом "черные" уже громили лагеря в районе Рутбы и приграничных районах провинции Анбар. Но видимо из прошлых эпизодов должных выводов сделано не было, поэтому как обычно будут сполна оплачивать кровавые векселя.http://colonelcassad.livejournal.com/3596
    884.html И фото с видеом
    Александр War
    1. Александр War Сегодня, 12:28
      Напоминает как аля ошибочно матрасня по Сирийским военным ударила и потом пошли черные в наступление ,это уже не совпадение а прямая поддержка черных сша
      Александр War
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