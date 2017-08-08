13:13 08 августа

КНДР считает новые санкции СБ ООН «терактом» и готова ответить на него «физически»

Согласно информации ТАСС, КНДР сообщила о том, что готова предпринять "физические действия" в качестве ответа на наложенные Советом Безопасности ООН дополнительные санкции.

Враги не должны забывать, что мы готовы предпринять беспощадные стратегические меры, включая физические действия, полностью мобилизовав нашу национальную мощь.


КНДР считает новые санкции СБ ООН «терактом» и готова ответить на него «физически»



При этом резолюция Совбеза, принятая 5 августа, характеризуется как "террористический акт". Она предусматривает усиление санкционной политики в отношении КНДР в качестве ответной меры на осуществленные в июле два пуска межконтинентальных баллистических ракет: введение запрета на экспорт из этой страны целого ряда минералов и продукции, в частности угля, железа, свинца и морепродуктов; устанавливается запрет на создание новых совместных предприятий с КНДР и дополнительные инвестиции в уже существующие коммерческие организации.

Согласно оценкам США, при полной реализации новых санкционных мер существенно уменьшатся ежегодные валютные поступления КНДР (на 1 млрд. долл.), составляющие в настоящее время примерно 3 млрд.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 37

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  1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 11:18
    А КНР и РФ как всегда, хорошо выслуживаются перед хозяином))
    DIVAN SOLDIER
    1. Tamanskiy Сегодня, 11:21
      Цитата: DIVAN SOLDIER
      А КНР и РФ как всегда, хорошо выслуживаются перед хозяином))

      А хозяин то, позвольте спросить, кто?
      Tamanskiy
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 11:23
        Кто , кто, тот кто санкции против нас вводит...
        DIVAN SOLDIER
        1. cniza Сегодня, 11:29
          Такое впечатление , что разыгрывается грандиозный спектакль , правда , некоторые "актеры" играют свою роль по настоящему.
          cniza
          1. Владимир16 Сегодня, 11:33
            По кругу гоняют "новость".
            Через пару часов снова эта "новость" будет?

            Чем данная заметка отличается от опубликованной двумя часами ранее
            Пхеньян пригрозил ответить на санкции «физическими действиями»
            ???? request
            Владимир16
            1. cniza Сегодня, 11:39
              Правильно ничем , кто и зачем эту ситуацию разогревает?
              cniza
        2. Комментарий был удален.
    2. Алексей7777777 Сегодня, 11:22
      И что после этого КНДР остаётся?
      Враги не должны забывать, что мы готовы предпринять беспощадные стратегические меры, включая физические действия, полностью мобилизовав нашу национальную мощь.
      Защищаться.
      Цитата: DIVAN SOLDIER
      А КНР и РФ как всегда, хорошо выслуживаются перед хозяином))
      Алексей7777777
    3. Чёрный Сегодня, 11:22
      Цитата: DIVAN SOLDIER
      А КНР и РФ как всегда, хорошо выслуживаются перед хозяином))

      Шеф! Всё пропало! путинслил! wassat сицзинпинслил!... wassat ...всем поклонникам Ына сбор в порту Находки! Первый паром с добровольцами отправляется через час!... laughing
      Чёрный
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 11:26
        А он ничего и не отстаивал, хотя КНДР следовало бы поддержать, а не санкции против них вводить.
        DIVAN SOLDIER
    4. Tusv Сегодня, 11:26
      Цитата: DIVAN SOLDIER
      А КНР и РФ как всегда, хорошо выслуживаются перед хозяином))

      При чем тут хозяин recourse На фига России и Китаю, чел с ядерной дубинкой обиженный на вех и вся. До америки не долетит, а радиактивное заражение у нас под боком
      Tusv
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 11:29
        Ладно, пусть КНДР , Иран , разобьют, а там глядишь и до нас очередь дойдет.
        DIVAN SOLDIER
        1. igorj 51 Сегодня, 11:52
          Ладно, пусть КНДР , Иран , разобьют, а там глядишь и до нас очередь дойдет.

          Во во.. Сегодня "ладно пусть КНДР", завтра "ладно пусть Иран", а послезавтра и до вас очередь дойдёт.. Как сказал с своё время Уинстон Черчиль:
          "... страна которая путём позора стремится избежать войны, в итоге получит и позор и войну.."
          igorj 51
      2. Fei_Wong Сегодня, 11:43
        Цитата: Tusv
        При чем тут хозяин На фига России и Китаю, чел с ядерной дубинкой обиженный на вех и вся. До америки не долетит, а радиактивное заражение у нас под боком

        А нафига нам подыгрывать звёздно-полосатым бандитам, которые - заметь! - как раз к КНДР нашу страну и приравнивают (последние санкции в отношении РФ, напомню, были частью пакета санкций, куда входили и Иран, и КНДР)?
        Fei_Wong
        1. Tusv Сегодня, 12:10
          Цитата: Fei_Wong
          А нафига нам подыгрывать звёздно-полосатым бандитам,

          По ядерной программе обязаны.Вона, всем известно, что у Израиля есть ядерное оружие, но доказательств нету. А были бы, то бандит подыгровал Нам. В общем нефига орать на каждом углу.
          Tusv
          1. igorj 51 Сегодня, 12:44
            По ядерной программе обязаны

            С какой стати..? И кто, кому и чем обязан..?
            igorj 51
            1. Tusv Сегодня, 12:57
              Цитата: igorj 51
              С какой стати..? И кто, кому и чем обязан..?

              Договорными обязательствами о нераспространении ядерных вооружений. Кому? Самим себе, Китаю, Англии, США и Франции плюс Германии
              Tusv
      3. igorj 51 Сегодня, 11:48
        На фига России и Китаю, чел с ядерной дубинкой обиженный на вех и вся

        А России и Китаю, прежде всего России нужен чел, который тоже с ядерной дубиной но гораздо более мощной, и который так же обижен на весь мир. Да ещё и к тому же то и дело устраивает войнушки по всему миру..?
        igorj 51
    5. Прогрессор Сегодня, 11:40
      Соглашусь, что наши лоханулись. Надо было ветировать, однозначно.
      Прогрессор
    6. сибиралт Сегодня, 11:41
      Ыну стало плохо, если на него нападать никто не собирается. Ну, "поигрался", да уймись. Уже за то спасибо, что не испугался! Быть постоянно "молодцом" вредно для здоровья. hi
      сибиралт
      1. igorj 51 Сегодня, 11:54
        Быть постоянно "молодцом" вредно для здоровья

        По Вашему, лучше порисоваться и слить всё и вся, лишь бы только тебя "большие дяди" не тронули..? Хм.. Так мы это уже проходили..
        igorj 51
      2. Anarchist Сегодня, 11:59
        Цитата: сибиралт
        быть постоянно "молодцом" вредно для здоровья.
        а прогибаться, для другого места!
        Для спины... lol
        Anarchist
  2. Tusv Сегодня, 11:21
    Резолюция СБ ООН не могла пройти без подписи России и КНР, значит мы тоже враги Ына?
    Tusv
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 11:24
      Капиталист он везде капиталист, только США за океаном, а наши не далеко, Владивосток рядом.
      DIVAN SOLDIER
      1. Tusv Сегодня, 11:28
        Цитата: DIVAN SOLDIER
        Капиталист он везде капиталист, только США за океаном, а наши не далеко, Владивосток рядом.

        Вот именно. Для нас выверты Ына опасней, потому и подписали резолюцию
        Tusv
        1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 11:31
          Да он нам и не угрожал, а мы как последние и...ты сами во враги записываемся.
          DIVAN SOLDIER
    2. tamnun Сегодня, 11:32
      Цитата: Tusv
      Резолюция СБ ООН не могла пройти без подписи России и КНР, значит мы тоже враги Ына

      Могла , члены Сов.беза могут воздержаться или просто тинорировать голосование.
      Как пример
      В ответ на агрессию С.Кореи в отношении Ю.Кореи, в Сов.безе ООН прошло голосование по посылке международного контингента ООН по противодействию анрессии С.Кореи
      25 июня в Нью-Йорке был созван Совет Безопасности ООН, на повестке дня которого стоял корейский вопрос. Первоначальная резолюция, предложенная американцами, была принята девятью голосами «за» при отсутствии «против». Представитель Югославии воздержался, а советский посол Яков Малик бойкотировал голосование.

      Кстати в Корее против С.Кореи воевали войска ООН, по резолюции Сов.Беза
      tamnun
      1. Tusv Сегодня, 11:49
        Цитата: tamnun
        Кстати в Корее против С.Кореи воевали войска ООН, по резолюции Сов.Беза

        Там факт агрессии С. Кореи был налицо. Другое дело молчаливое согласие бомбандировки Ливии
        Tusv
        1. igorj 51 Сегодня, 12:49
          Там факт агрессии С. Кореи был налицо

          ну так и в Южной Осетии сам факт "агрессии России был тоже на лицо.. Вот только прочему то все "разоблачители" вроде Вас, а особенно из "земли Обетованной" стыдливо умалчивают про обстоятельства предшествовавшие этой самой "агрессии".. Да и кому бы заикаться об агрессии но только не израильтянам.. Ваша страна сама ни чуть не менее агрессивная, если не сказать намного более агрессивная чем КНДР.
          igorj 51
          1. tamnun Сегодня, 12:54
            Цитата: igorj 51
            Там факт агрессии С. Кореи был налицо

            ну так и в Южной Осетии сам факт "агрессии России был тоже на лицо.. Вот только прочему то все "разоблачители" вроде Вас, а особенно из "земли Обетованной" стыдливо умалчивают про обстоятельства предшествовавшие этой самой "агрессии".. Да и кому бы заикаться об агрессии но только не израильтянам.. Ваша страна сама ни чуть не менее агрессивная, если не сказать намного более агрессивная чем КНДР.

            Могу выслать вам дюжину носовых платков.
            Будет чем вытирать слёзы. hi
            tamnun
          2. Tusv Сегодня, 12:59
            Цитата: igorj 51
            ну так и в Южной Осетии сам факт "агрессии России был тоже на лицо..

            Чаво, Чаво? С ума бы не сойти. Даже обкомом признан факт агрессии Грузии
            Tusv
    3. igorj 51 Сегодня, 11:55
      Резолюция СБ ООН не могла пройти без подписи России и КНР, значит мы тоже враги Ына?

      По крайней мере мы сами себя записываем в стан врагов Ына этим самым голосованием в Совбезе ООН..
      igorj 51
  3. zivXP Сегодня, 11:34
    - Чей туфля?
    - Мой туфля, щас постучу им как учили по трибуне ООН.
    zivXP
  4. Kot3713 Сегодня, 11:36
    КНДР все сказки рассказывают laughing не куда они не дернутся и в открытый военный конфликт не пойдут. В КНДР создали идеологическую секту, местное население в неё верит laughing , а руководство УНДР пытается сделать чтобы поверил и весь Мир. laughing
    Kot3713
  5. Прогрессор Сегодня, 11:39
    Считаю что РФ надо было наложить "Вето" на санкции...
    Думаю, наш МИД лохонулся.
    Прогрессор
  6. Костадинов Сегодня, 11:49
    Конечно будут физические действия - новие ядерние испитания на полной мощности, пуски нових мбр и нових бр из пл и так далее пусть СБ в полной мере получит удоволствие от ефект своих санкции.
    КНДР никого не пугает "превантивной войне" как ето сделал советник президента США. Все таки думаю что инстинкт самосохранения у янки сильний им хочется жить и жертвоват себя они не намерени и поетому на Корейском полуострове будет мир, тишь и гладь и божия благодать. А санкции ето шутка. Уголь им уже в прежней резолюции запретили експортироват, тем лучше - будет больше ел. енергии для населения. Рибу запретили експортироват (а нам говорили что голодают) - съедут сами. Они воздерживались експортироват ядерние технологии и оружие и заработат намного больше - сейчас уже можно.
    Костадинов
  7. 40 лет с варикоцеле Сегодня, 12:09
    Сильный мужик!!! Его на понт не возьмешь!!! Чувствует рядом братское плечо.... Если вдруг супостат захочет поработить свободный корейский народ, рядом встанут БОЛЬШИЕ БРАТЬЯ РФ И КНР..... Был бы сигнал.... Сам пойду, сынов своих на благое дело отправлю soldier
    40 лет с варикоцеле
  8. Костадинов Сегодня, 12:12
    Цитата: Kot3713
    КНДР все сказки рассказывают laughing не куда они не дернутся и в открытый военный конфликт не пойдут. В КНДР создали идеологическую секту, местное население в неё верит laughing , а руководство УНДР пытается сделать чтобы поверил и весь Мир. laughing

    Пуски мбр и ядерние испитания ето сказки? Где вьи увидели и читали что они начнут открытый военный конфликт? Вот США ето сказали - превантивная война (советник президента Трамп Макмастер). США пойдут на открытый военный конфликт или ето настоящие сказки? Руководство США етим сумело запугать Россия и КНР, но не запугало КНДР - весь Мир. :laughing
    Костадинов
    1. Kot3713 Сегодня, 13:09
      Не надо пуха накидывать! Я матрасников не когда не поддерживал и не заискивал перед ними как многие на этом форуме. Но не надо забывать, что они единственные кто применил ядерное оружие.
      Kot3713
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