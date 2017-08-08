КНДР считает новые санкции СБ ООН «терактом» и готова ответить на него «физически»
Согласно информации ТАСС, КНДР сообщила о том, что готова предпринять "физические действия" в качестве ответа на наложенные Советом Безопасности ООН дополнительные санкции.
При этом резолюция Совбеза, принятая 5 августа, характеризуется как "террористический акт". Она предусматривает усиление санкционной политики в отношении КНДР в качестве ответной меры на осуществленные в июле два пуска межконтинентальных баллистических ракет: введение запрета на экспорт из этой страны целого ряда минералов и продукции, в частности угля, железа, свинца и морепродуктов; устанавливается запрет на создание новых совместных предприятий с КНДР и дополнительные инвестиции в уже существующие коммерческие организации.
Согласно оценкам США, при полной реализации новых санкционных мер существенно уменьшатся ежегодные валютные поступления КНДР (на 1 млрд. долл.), составляющие в настоящее время примерно 3 млрд.
Враги не должны забывать, что мы готовы предпринять беспощадные стратегические меры, включая физические действия, полностью мобилизовав нашу национальную мощь.
При этом резолюция Совбеза, принятая 5 августа, характеризуется как "террористический акт". Она предусматривает усиление санкционной политики в отношении КНДР в качестве ответной меры на осуществленные в июле два пуска межконтинентальных баллистических ракет: введение запрета на экспорт из этой страны целого ряда минералов и продукции, в частности угля, железа, свинца и морепродуктов; устанавливается запрет на создание новых совместных предприятий с КНДР и дополнительные инвестиции в уже существующие коммерческие организации.
Согласно оценкам США, при полной реализации новых санкционных мер существенно уменьшатся ежегодные валютные поступления КНДР (на 1 млрд. долл.), составляющие в настоящее время примерно 3 млрд.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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