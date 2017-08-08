В Литве началась активная фаза учений ВМС стран Балтии Baltron
Согласно информации РИА Новости, пресс-служба военного ведомства Литвы сообщает о начале активной фазы ежегодных международных учений объединения военных кораблей стран Балтии Baltron Squadron Exercise 17/2, проведение которых на данном этапе запланировано в территориальных водах республики и особой экономической зоне Балтийского моря.
Военно-морские маневры стартовали 7 августа. Их проведение предполагается до 11 августа в Балтийском море, в территориальных водах Литвы в особой экономической зоне.
Как поясняют в министерстве обороны, в учениях будут задействованы суда Литвы, Латвии и Германии.
Утверждается, что руководство маневрами будет возложено на командующего ВМС Литвы Томаса Скурдяниса.
Военно-морские маневры стартовали 7 августа. Их проведение предполагается до 11 августа в Балтийском море, в территориальных водах Литвы в особой экономической зоне.
Во время активной фазы учений с 8 по 11 августа в Балтийском море будут совершенствоваться навыки ВМС стран Балтии и корабельные мощности: маневренность, процедуры связи, будут выполняться артиллерийские стрельбы и оборона от подводных целей, спасательные и поисковые учения.
Как поясняют в министерстве обороны, в учениях будут задействованы суда Литвы, Латвии и Германии.
Литовские ВМС представят корабль Jotvingis (N42), противоминные корабли Suduvis (M52) и Kursis (M54), патрульные корабли Aukstaitis (P14) и Selis (P15), спасательный и поисковый корабль Sakiai, береговой катер H21 и команда подводников. Латвийские ВМС представят судно Varonis (A90) и противоминный корабль Rusins (M08). А Германия будет участвовать с противоминным кораблем Pegnitz (M1090).
Корабль управления и обеспечения LKL «Jotvingis» (N42)
Утверждается, что руководство маневрами будет возложено на командующего ВМС Литвы Томаса Скурдяниса.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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