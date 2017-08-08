В Литве началась активная фаза учений ВМС стран Балтии Baltron

Во время активной фазы учений с 8 по 11 августа в Балтийском море будут совершенствоваться навыки ВМС стран Балтии и корабельные мощности: маневренность, процедуры связи, будут выполняться артиллерийские стрельбы и оборона от подводных целей, спасательные и поисковые учения.

Литовские ВМС представят корабль Jotvingis (N42), противоминные корабли Suduvis (M52) и Kursis (M54), патрульные корабли Aukstaitis (P14) и Selis (P15), спасательный и поисковый корабль Sakiai, береговой катер H21 и команда подводников. Латвийские ВМС представят судно Varonis (A90) и противоминный корабль Rusins (M08). А Германия будет участвовать с противоминным кораблем Pegnitz (M1090).

Корабль управления и обеспечения LKL «Jotvingis» (N42)