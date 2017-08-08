13:13 08 августа

В Литве началась активная фаза учений ВМС стран Балтии Baltron

Согласно информации РИА Новости, пресс-служба военного ведомства Литвы сообщает о начале активной фазы ежегодных международных учений объединения военных кораблей стран Балтии Baltron Squadron Exercise 17/2, проведение которых на данном этапе запланировано в территориальных водах республики и особой экономической зоне Балтийского моря.

Военно-морские маневры стартовали 7 августа. Их проведение предполагается до 11 августа в Балтийском море, в территориальных водах Литвы в особой экономической зоне.

Во время активной фазы учений с 8 по 11 августа в Балтийском море будут совершенствоваться навыки ВМС стран Балтии и корабельные мощности: маневренность, процедуры связи, будут выполняться артиллерийские стрельбы и оборона от подводных целей, спасательные и поисковые учения.



Как поясняют в министерстве обороны, в учениях будут задействованы суда Литвы, Латвии и Германии.

Литовские ВМС представят корабль Jotvingis (N42), противоминные корабли Suduvis (M52) и Kursis (M54), патрульные корабли Aukstaitis (P14) и Selis (P15), спасательный и поисковый корабль Sakiai, береговой катер H21 и команда подводников. Латвийские ВМС представят судно Varonis (A90) и противоминный корабль Rusins (M08). А Германия будет участвовать с противоминным кораблем Pegnitz (M1090).


В Литве началась активная фаза учений ВМС стран Балтии Baltron

Корабль управления и обеспечения LKL «Jotvingis» (N42)


Утверждается, что руководство маневрами будет возложено на командующего ВМС Литвы Томаса Скурдяниса.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 12

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. oleg-gr Сегодня, 12:02
    Литва и Латвия набирается смелости перед учениями РФ-Белоруссия. Германия выступает в роли "крыши".
    oleg-gr
    1. Серый брат Сегодня, 12:03
      Судно-ассенизатор пусть готовят.
      Серый брат
      1. cniza Сегодня, 12:10
        Загадят всю Балтику , не поможет им ассенизатор , не доплывут...
        cniza
        1. Серый брат Сегодня, 12:14
          Цитата: cniza
          Загадят всю Балтику , не поможет им ассенизатор , не доплывут...

          Поможет - экологию надо беречь.
          Хотя, вы правы, раз оной галоши в в списке нет то загадят точно.
          «Генерал Курвиц» сопровождал 3 российских корабля — буксир, атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и стратегический подводный ракетоносец «Дмитрий Донской», триумфально написали местные СМИ.
          «Kindral Kurvits получил задание ознакомиться с военными российскими кораблями. В понедельник около 5 часов утра Kindral Kurvits установил к западу от Ристна нахождение 3-х кораблей: буксира «Николай Чичерр», подводного ракетоносца «Дмитрий Донской» и атомного ракетного крейсера «Петр Великий», — рассказал журналистам командир флота Каупо Ляэнернда.+
          «Нарушений российскими кораблями пограничного режима корабль Kindral Kurvits не установил», — подчеркнул эстонский офицер.
          Судно «Генерал Курвиц» («Генерал Курвитс») является в некотором роде уникальным.
          Как сообщают СМИ, в августе 2012 года было введено в эксплуатацию новое судно для борьбы с загрязнениями акватории, которое было названо в честь генерала Курвитса (Kindral Kurvits). «Данное судно оснащено самым современным оборудованием», — говорил в 2012 году командир экипажа Мадис Ярв. И это оборудование совсем не такое, каким оснащены корабли ВМФ России.

          Гыгыгы wassat
          Серый брат
    2. helmi8 Сегодня, 12:08
      Цитата: oleg-gr
      Германия выступает в роли "крыши".

      И спасательного судна... Вдруг тонуть начнут кораблики? Или подводная лодка вдруг откуда ни возьмись (как бы из России) - раз, и торпедирует...
      helmi8
    3. Partyzan Сегодня, 12:11
      набирается смелости перед учениями РФ-Белоруссия.
      закаляются
      процедуры связи
      водными займутся проце-дуррами laughing
      Partyzan
    4. Подрезчик Сегодня, 12:12
      Цитата: oleg-gr
      Литва и Латвия набирается смелости перед учениями РФ-Белоруссия. Германия выступает в роли "крыши".

      Думаю, не набирутся! Мы конечно держава не морская, но Россию даже насторожить(!) двумя тазиками и одним корытом невозможно.
      Подрезчик
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:08
    ... а чего гетЬмана не пригласили?... любовь-то с укрокаклами в засос... или тот хлам уже от пирса не отходит? laughing
    a.s.zzz888
    1. Прогрессор Сегодня, 12:16
      думаю, боялись что не доплывет к ним -)))
      Прогрессор
  3. Kot3713 Сегодня, 12:13
    Опять процентов 10 утонет как раньше было!
    Kot3713
  4. 40 лет с варикоцеле Сегодня, 12:19
    Все два литовских катера и эстонский надувной плот вышли в море..... Сила страшная wassat Тысячи ракет с крейсеров Балтфлота в ужасе laughing Работайте браты, расслабляться нельзя. Скоро начнется.....
    40 лет с варикоцеле
  5. ИмПерц Сегодня, 12:39
    Развернись, плечо! Размахнись, рука!
    Ещё раз, ещё! Одолей врага!
    Развернись, плечо! Размахнись, рука!
    Ещё раз, ещё! Одолей врага!
    ...
    Все испугались и разбежались по шхерам...
    ИмПерц
Картина дня