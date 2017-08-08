Китай готов на потери из-за санкций против КНДР

Если рассматривать традиционные экономические отношения Китая и КНДР, то основную цену за выполнение последней резолюции заплатит именно КНР. Тем не менее, ради поддержания международной системы нераспространения ядерного оружия и сохранения регионального мира и стабильности, Китай, как и всегда, строго и в полной мере будет выполнять соответствующие резолюции.

Как сообщает РИА Новости , глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И на полях саммита АСЕАН в Маниле заявил о готовности его страны заплатить высокую цену при соблюдении новых санкций против КНДР в целях достижения денуклеаризации и стабилизации ситуации на Корейском полуострове.С его слов, высокие издержки Китая, на которые готово пойти его руководство, связаны с тесными торговыми связями с Северной Кореей.Резолюция Совбеза, принятая 5 августа, предусматривает усиление санкционной политики в отношении КНДР в качестве ответной меры на осуществленные в июле два пуска межконтинентальных баллистических ракет: введение запрета на экспорт из этой страны целого ряда минералов и продукции, в частности угля, железа, свинца и морепродуктов; устанавливается запрет на создание новых совместных предприятий с КНДР и дополнительные инвестиции в уже существующие коммерческие организации.