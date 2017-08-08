13:13 08 августа

Китай готов на потери из-за санкций против КНДР

Как сообщает РИА Новости, глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И на полях саммита АСЕАН в Маниле заявил о готовности его страны заплатить высокую цену при соблюдении новых санкций против КНДР в целях достижения денуклеаризации и стабилизации ситуации на Корейском полуострове.

С его слов, высокие издержки Китая, на которые готово пойти его руководство, связаны с тесными торговыми связями с Северной Кореей.

Если рассматривать традиционные экономические отношения Китая и КНДР, то основную цену за выполнение последней резолюции заплатит именно КНР. Тем не менее, ради поддержания международной системы нераспространения ядерного оружия и сохранения регионального мира и стабильности, Китай, как и всегда, строго и в полной мере будет выполнять соответствующие резолюции.





Резолюция Совбеза, принятая 5 августа, предусматривает усиление санкционной политики в отношении КНДР в качестве ответной меры на осуществленные в июле два пуска межконтинентальных баллистических ракет: введение запрета на экспорт из этой страны целого ряда минералов и продукции, в частности угля, железа, свинца и морепродуктов; устанавливается запрет на создание новых совместных предприятий с КНДР и дополнительные инвестиции в уже существующие коммерческие организации.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 37

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  1. oleg-gr Сегодня, 12:14
    Ын уже совсем зарвался. Никого не желает слушать. Если потеряет покровительство КНР, совсем корейцам худо придется.
    oleg-gr
    1. Прогрессор Сегодня, 12:23
      Пофиг КНДР на своих граждан, там 100% социализм времен Сталина
      Прогрессор
      1. Mavrikiy Сегодня, 12:57
        Цитата: Прогрессор
        Пофиг КНДР на своих граждан, там 100% социализм времен Сталина

        Рученки грязненькие от Сталина убери. У Навального твоего серце о гражданах так изболелось, что пацанов на демонстрации выводить. Д..Б....
        Mavrikiy
      2. GRF Сегодня, 13:05
        Цитата: Прогрессор
        Пофиг КНДР на своих граждан, там 100% социализм времен Сталина

        Был?
        Боюсь, что даже если б действительно был, то не понял бы, ибо лизать и терпеть понятия разные, хоть их и пытаются выставить одним и тем же ...
        GRF
      3. 34 регион Сегодня, 13:09
        12.23. Прогрессор! Просветите нас об идеальном социальном устройстве!
        34 регион
      4. svp67 Сегодня, 13:09
        Цитата: Прогрессор
        Пофиг КНДР на своих граждан, там 100% социализм времен Сталина

        Да что Вы говорите... А Вы в курсе, что КНДР пошел по пути КНР и разрешил мелкие ЧАСТНЫЕ хозяйства? И как это их "роднит" с СССР времен Сталина?
        svp67
    2. 34 регион Сегодня, 13:07
      12.14. Олег! Когда США испытывали свои ракеты и ядерное оружие, они кого слушали? Сегодня США действует строго в рамках ООН? В ООН больше каких сателлитов, США или КНДР?
      34 регион
  2. 40 лет с варикоцеле Сегодня, 12:16
    Не понял статью! Но.... китайский и корейский братья договоряться.... янки всем в печенках сидят... а там и мы поможем..... картошечкой, грибами, яблочками наливными с дачи, оружием..... Держитесь братья soldier
    40 лет с варикоцеле
    1. Прогрессор Сегодня, 12:24
      Угу, только мы сдуру сами поддержали санкции, считаю это было ошибкой. Уверен, если КНДР начнет пулять от безысходности, то и нас одну ракетку припасут.
      Прогрессор
      1. 40 лет с варикоцеле Сегодня, 12:27
        Та все уже оговорено! Ын свой мужик. Товары идут через границу, пропасть не дадим. Мало у нас союзников осталось, держимся изо всех сил за тех кто не предал в 90 soldier
        40 лет с варикоцеле
        1. НасРать Сегодня, 12:39
          Хренасе союзник... В чем он союзник? В том, что на нашу озабоченность реагирует так же как США - посылает подальше? Пока не враг - и уже хорошо! но долго ли это продолжиться?
          НасРать
          1. 40 лет с варикоцеле Сегодня, 12:49
            Вы пали жертвой информационной войны, развязанной либералами sad Ничего, осилим супостата, разберемся и с ними! Брат Ким поможет, у него большой опыт борьбы с внутренним врагом! Янкесы спят и видят как внести смуту в процветающее свободолюбивое корейское общество. Держитесь, мы вас не оставим! hi
            40 лет с варикоцеле
            1. НасРать Сегодня, 12:56
              Цитата: 40 лет с варикоцеле
              Брат Ким поможет, у него большой опыт борьбы с внутренним врагом!


              Ким поможет.... !!!! wassat Большой опыт? У кого больше у него или его отца... или деда?
              И запомните- нет у нас союзников( кроме всем известных)! А есть те, кто хочет нас попользовать!
              НО,...Сейчас НАМ надо попользовать Ына с его компанией, в интересах России.
              НасРать
      2. Mavrikiy Сегодня, 12:59
        Цитата: Прогрессор
        Угу, только мы сдуру сами поддержали санкции, считаю это было ошибкой. Уверен, если КНДР начнет пулять от безысходности, то и нас одну ракетку припасут.

        В КНДР адекватные руководители, в отличие от "уверенных" отморозков.
        Mavrikiy
        1. Tusv Сегодня, 13:08
          Цитата: Mavrikiy
          В КНДР адекватные руководители, в отличие от "уверенных" отморозков.

          Хто адекватен? Смотрим на Иран. Подписали ядерную сделку и вполне легитимно испытывают баллистические ракеты. Ну орет Вашингтон, но кто его слушает?
          Tusv
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:21
    ... тут прав Ван И... отдача от санкций бахнет по Китаю, и они, с его слов готовы к таким издержкам... вызывает уважение заявленного...
    a.s.zzz888
    1. Прогрессор Сегодня, 12:25
      Да ладно, какая там отдача? Только политическая... Китай сильно рискует получить ракету под брухо от лидера КНДР...
      Прогрессор
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:32
        Прогрессор Сегодня, 12:25 ↑
        Да ладно, какая там отдача?

        ... уж больно легкомысленно, в большой политике "да ладно" не прокатывает...
        Китай сильно рискует получить ракету под брухо от лидера КНДР...

        ... а это уж совсем перегиб - надо немного историю взаимоотношений КНР и КНДР знать... hi
        a.s.zzz888
        1. Mavrikiy Сегодня, 13:03
          Цитата: a.s.zzz888
          Прогрессор Сегодня, 12:25 ↑
          Да ладно, какая там отдача?

          ... уж больно легкомысленно, в большой политике "да ладно" не прокатывает...
          Китай сильно рискует получить ракету под брухо от лидера КНДР...

          ... а это уж совсем перегиб - надо немного историю взаимоотношений КНР и КНДР знать... hi

          Ну Вы, батенька!...садист. Это молодому, красивому в школу ходить нужно, а не угадайку ЕГЭ сдавать. А печенюшки дадут?
          Mavrikiy
    2. tamnun Сегодня, 12:36
      Цитата: a.s.zzz888
      тут прав Ван И... отдача от санкций бахнет по Китаю

      Бахнет laughing
      Не сильно ли сказано ?
      направления экспорта Северная Корея Китай ($2,34 Миллиарды)

      . направления экспорта Китай США ($457 Миллиарды)

      Вопросы есть ?
      tamnun
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:40
        Вопросы есть ?

        ... есть и много, но это уже будет дискуссионный клуб...
        направления экспорта Северная Корея Китай ($2,34 Миллиарды)
        . направления экспорта Китай США ($457 Миллиарды)

        ... пояснял в посте выше - для этого НАДО ЗНАТЬ взаимоотношения китайцев и северян...надеюсь вопросов нет. hi
        a.s.zzz888
        1. Mavrikiy Сегодня, 13:06
          Вот пострадает КНР на 500 лярдов, понятно. А США на сколько влетит? КНР отправит свое борохло в ЕС и накроются США медным тазом. Это экономика.
          А история.... Китай своих не сдаст, в отличае от либерастов.
          Mavrikiy
      2. 34 регион Сегодня, 13:11
        12.36. Тамнум! И что? КНР пожелает иметь под боком свою окраину? Ему это надо?
        34 регион
  4. Прогрессор Сегодня, 12:22
    ОЙ чую дело идет к войне..
    Прогрессор
    1. НасРать Сегодня, 12:26
      Цитата: Прогрессор
      ОЙ чую дело идет к войне..


      КНДР с КНР ? wassat
      НасРать
      1. Прогрессор Сегодня, 12:27
        США против КНДР
        Прогрессор
        1. НасРать Сегодня, 12:29
          Цитата: Прогрессор
          США против КНДР


          Фаберже у США сейчас слишком хрупкие... Да и финансово... США сейчас затевать войнушку - равносильно выстрелить себе в лоб.
          Вот дать завалявшегося военного хлама, какой-нибудь Украине, что бы те вместо них воевали - это пожалуйста. Та же ИГИЛ взращивалась, что бы самим не воевать...
          НасРать
          1. cniza Сегодня, 12:34
            Не , ну из далека они пострелять могут , а так не полезут , запустят другое "мясо".
            cniza
            1. НасРать Сегодня, 12:36
              Южане не потянут по количеству армии(населения)... при этом ещё и экономика рухнет !
              НасРать
              1. cniza Сегодня, 12:41
                Там есть ещё "возрождающаяся" наступательная армия Японии , попробуют их сунут в мясорубку.
                cniza
                1. НасРать Сегодня, 12:46
                  С трудом вериться что японцы полезут...

                  Что бы с китайцами столкнуться? belay
                  НасРать
                  1. Incvizitor Сегодня, 12:51
                    Мне скорее верится что РФ с КНР впишутся тогда за КНДР. Санкции санкциями но размещать базы террористов ФША на границах никто не позволит.
                    Incvizitor
                  2. cniza Сегодня, 12:52
                    И мне тоже , но после информации , что они поменяли доктрину и вооружаются наступательными средствами... , США могут их подтолкнуть , а сами как всегда отойдут в сторону.
                    cniza
    2. Mavrikiy Сегодня, 13:10
      Цитата: Прогрессор
      ОЙ чую дело идет к войне..

      Что бы чуять нужно иметь нюх (горячее, специи, водку, резкие запахи - строго противопоказано)
      А у Вас похоже "нюх заварен".
      Mavrikiy
  5. Сан Саныч Сегодня, 12:59
    Восток дело тонкое ...
    Сан Саныч
    1. НасРать Сегодня, 13:02
      Цитата: Сан Саныч
      Восток дело тонкое ...

      А Дальний Восток - ещё тоньше ! laughing
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  6. Kot3713 Сегодня, 13:04
    Ну что большой брат включил зданию передачу. Кенты кентами , а продукты продуктами.
    Kot3713
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