Европа отказалась от проекта БПЛА Talarion
Как сообщает портал flightglobal.com, беспилотник Talarion, разработанный компанией EADS (European Aeronautic Defence and Space Company), не станет общеевропейским дроном. Компании Airbus Defense and Space, Dassault Aviation и Leonardo согласовали внешний вид другого тяжелого беспилотника.
Европейские страны закупают тяжелые беспилотники у США и Израиля, но в ближайшие годы хотят обзавестись собственной разработкой. Изначально на звание общеевропейского дрона претендовал БПЛА Talarion, оснащенный двумя реактивными двигателями, но сейчас стало известно о том, что европейцы отдали предпочтение турбовинтовым двигателям, передает "Warspot"
В рамках первого этапа, который длился десять месяцев, была сформирована конфигурация средневысотного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета (MALE-класс). Беспилотник создается в рамках многонационального общеевропейского проекта — в нем участвуют компании Airbus Defense and Space, Dassault Aviation и Leonardo, которые пришли к соглашению, что новый дрон должен оснащаться двумя турбовинтовыми двигателями.
Таким образом, начальный этап проекта завершен, в дальнейшем будут сформулированы основные системные требования к летательному аппарату. Официально работы по созданию прототипа нового беспилотника должны начаться в 2018 году, на 2023 год запланирован первый полет, на 2025 год – первая серийная поставка. Помимо дрона типа MALE, в Европе ведется разработка беспилотного бомбардировщика nEUROn.
Европейские страны закупают тяжелые беспилотники у США и Израиля, но в ближайшие годы хотят обзавестись собственной разработкой. Изначально на звание общеевропейского дрона претендовал БПЛА Talarion, оснащенный двумя реактивными двигателями, но сейчас стало известно о том, что европейцы отдали предпочтение турбовинтовым двигателям, передает "Warspot"
В рамках первого этапа, который длился десять месяцев, была сформирована конфигурация средневысотного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета (MALE-класс). Беспилотник создается в рамках многонационального общеевропейского проекта — в нем участвуют компании Airbus Defense and Space, Dassault Aviation и Leonardo, которые пришли к соглашению, что новый дрон должен оснащаться двумя турбовинтовыми двигателями.
Таким образом, начальный этап проекта завершен, в дальнейшем будут сформулированы основные системные требования к летательному аппарату. Официально работы по созданию прототипа нового беспилотника должны начаться в 2018 году, на 2023 год запланирован первый полет, на 2025 год – первая серийная поставка. Помимо дрона типа MALE, в Европе ведется разработка беспилотного бомбардировщика nEUROn.
Использованы фотографии: https://www.flightglobal.com/
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