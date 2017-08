Европа отказалась от проекта БПЛА Talarion

Как сообщает портал flightglobal.com , беспилотник Talarion, разработанный компанией EADS (European Aeronautic Defence and Space Company), не станет общеевропейским дроном. Компании Airbus Defense and Space, Dassault Aviation и Leonardo согласовали внешний вид другого тяжелого беспилотника.Европейские страны закупают тяжелые беспилотники у США и Израиля, но в ближайшие годы хотят обзавестись собственной разработкой. Изначально на звание общеевропейского дрона претендовал БПЛА Talarion, оснащенный двумя реактивными двигателями, но сейчас стало известно о том, что европейцы отдали предпочтение турбовинтовым двигателям, передает "Warspot"В рамках первого этапа, который длился десять месяцев, была сформирована конфигурация средневысотного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета (MALE-класс). Беспилотник создается в рамках многонационального общеевропейского проекта — в нем участвуют компании Airbus Defense and Space, Dassault Aviation и Leonardo, которые пришли к соглашению, что новый дрон должен оснащаться двумя турбовинтовыми двигателями.Таким образом, начальный этап проекта завершен, в дальнейшем будут сформулированы основные системные требования к летательному аппарату. Официально работы по созданию прототипа нового беспилотника должны начаться в 2018 году, на 2023 год запланирован первый полет, на 2025 год – первая серийная поставка. Помимо дрона типа MALE, в Европе ведется разработка беспилотного бомбардировщика nEUROn.