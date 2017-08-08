13:13 08 августа

Европа отказалась от проекта БПЛА Talarion

Как сообщает портал flightglobal.com, беспилотник Talarion, разработанный компанией EADS (European Aeronautic Defence and Space Company), не станет общеевропейским дроном. Компании Airbus Defense and Space, Dassault Aviation и Leonardo согласовали внешний вид другого тяжелого беспилотника.

Европа отказалась от проекта БПЛА Talarion


Европейские страны закупают тяжелые беспилотники у США и Израиля, но в ближайшие годы хотят обзавестись собственной разработкой. Изначально на звание общеевропейского дрона претендовал БПЛА Talarion, оснащенный двумя реактивными двигателями, но сейчас стало известно о том, что европейцы отдали предпочтение турбовинтовым двигателям, передает "Warspot"


В рамках первого этапа, который длился десять месяцев, была сформирована конфигурация средневысотного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета (MALE-класс). Беспилотник создается в рамках многонационального общеевропейского проекта — в нем участвуют компании Airbus Defense and Space, Dassault Aviation и Leonardo, которые пришли к соглашению, что новый дрон должен оснащаться двумя турбовинтовыми двигателями.

Таким образом, начальный этап проекта завершен, в дальнейшем будут сформулированы основные системные требования к летательному аппарату. Официально работы по созданию прототипа нового беспилотника должны начаться в 2018 году, на 2023 год запланирован первый полет, на 2025 год – первая серийная поставка. Помимо дрона типа MALE, в Европе ведется разработка беспилотного бомбардировщика nEUROn.

Использованы фотографии: https://www.flightglobal.com/
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Комментарии 4

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:23
    но сейчас стало известно о том, что европейцы отдали предпочтение турбовинтовым двигателям,

    ... съехали с темы, видимо подсчитали и прослезились...
    a.s.zzz888
    1. spech Сегодня, 12:26
      Официально работы по созданию прототипа нового беспилотника должны начаться в 2018 году, на 2023 год запланирован первый полет, на 2025 год – первая серийная поставка.

      на 2025 год- новый проект, "денги давай"- европейское нищенство святое дело laughing

      spech
      1. cniza Сегодня, 12:36
        А зачем мудрствовать , новый проект - новый бюджет...
        cniza
    2. svp67 Сегодня, 12:54
      Цитата: a.s.zzz888
      ... съехали с темы, видимо подсчитали и прослезились...

      Не только из за подсчетов. У турбовинтовых есть ОДНО большое преимущество перед реактивными. След от этих движков очень тяжело определяется спутниками....почему наши Ту-95 остаются достаточно серьезной проблемой для американской системы спутниковой разведки. Ну и на последок стоит видимо вспомнить проходящий испытания наш тяжелый БПЛА "Альтаир"
      svp67
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