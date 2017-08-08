13:13 08 августа

Американский генералитет о танке будущего

Как сообщает интернет-портал «Популярная механика», начальник штаба армии США Марк Майлли на полях Национального пресс-клуба в Вашингтоне высказал своё мнение насчет облика американского танка будущего, который в перспективе придет на замену M1 Abrams.

Американский генералитет о танке будущего


С его слов, в новых бронемашинах будут востребованы только прорывные технологии, то есть техника будет построена полностью с нуля, не имея никакого отношения к предыдущим моделям. По его мнению, модернизация является тупиковым направлением танкостроения, так как приводит к повышению веса и уменьшению подвижности изделия. Так, начальные версии Abrams имели массу 58 тонн, в настоящее время – уже 70 тонн. К этому приводит усовершенствование практически любой составляющей танка – будь то увеличение калибра пушки, мощности двигателя или бронирования.


Применение передовых разработок даст возможность создать технику поменьше, мобильнее и мощнее. К примеру, установка рельсотрона на танке снизит массу, но при этом придаст большую мощность. Дистанционное управление позволит машине функционировать на местности, непригодной для людей [ВО – А без ДУ это разве невозможно?].



Настоящей революцией станет использование абсолютно новой брони, отличающейся легкостью и повышенными защитными характеристиками. Она будет способна справиться как с противотанковыми ракетами, так с пехотными противотанковыми ружьями.
Роботизация машины позволит прокладывать маршрут в автономном режиме, что даст возможность команде сконцентрироваться на решении боевых задач. Хотя можно обойтись полностью без экипажа.

Однако, как полагает Марк Майлли, на текущий момент и в ближайшей перспективе танковый парк оправдывает возложенные на него задачи, поэтому необходимость создания принципиально новой модели возникнет не раньше чем через 25 лет.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. Дуплет Сегодня, 12:42
    "Однако, как полагает Марк Майлли, на текущий момент и в ближайшей перспективе танковый парк оправдывает возложенные на него задачи, поэтому необходимость создания принципиально новой модели возникнет не раньше чем через 25 лет."
    Оправдывает потому что с Арматой еще не встречались.)) Против папуасов может и оправдывает, да и то горят не плохо.
    Дуплет
    1. Partyzan Сегодня, 12:45
      Настоящей революцией станет использование абсолютно новой брони, отличающейся легкостью и повышенными защитными характеристиками. Она будет способна справиться как с противотанковыми ракетами, так с пехотными противотанковыми ружьями.
      во как однако laughing
      Partyzan
      1. cniza Сегодня, 12:48
        А ещё он будет бросаться какашками , а если серьезно , то они просто не знают что делать.
        cniza
        1. Partyzan Сегодня, 12:56
          так будут 25 лет думать
          поэтому необходимость создания принципиально новой модели возникнет не раньше чем через 25 лет.
          laughing
          Partyzan
          1. cniza Сегодня, 13:02
            А за это время или ишак или... , на самом деле у них мысли застыли , они могут бороться только с племенами и слабо вооруженными армиями , поэтому себя подбадривают...
            cniza
          2. Zibelew Сегодня, 13:04
            В Польше уже запилили футуристический концепт танка 21 века. Только вот танк «Армата» является на сегодня эталоном в мировом танкостроении...

            Zibelew
      2. Серый брат Сегодня, 12:51
        Цитата: Partyzan
        во как однако

        Вот бы посмотреть на ремонт гусли силами экипажа... fellow
        Серый брат
    2. Серый брат Сегодня, 12:49
      Цитата: Дуплет
      поэтому необходимость создания принципиально новой модели возникнет не раньше чем через 25 лет."

      Больше MRAPов, для бога MRAPов!!! laughing
      Серый брат
  2. Incvizitor Сегодня, 12:43
    "Армата" покоя не даёт laughing
    Incvizitor
  3. 40 лет с варикоцеле Сегодня, 12:45
    Ухахахах пока они будут 100 лет определяться с проектом, потом еще 200 лет распиливать средства, армия Армат выползет из-за Урала и сбросит еврофашистов в море! Как наши деды делали. Сам пойду, сынов и внуков за собой поведу soldier Приказа нет пока winked
    40 лет с варикоцеле
    1. Олег Калугин Сегодня, 13:01
      Фантазер вы . С нашей то Лизой пЕсковой и ее папой, как бы на выжить... У наших дедов Сталин был, а у нас есть мы и аля Димоны, Лизы и прочая саранча
      Олег Калугин
  4. Серый брат Сегодня, 12:45
    Защита от противотанкового ружья? Начальник амерканского штаба в курсе вообще что WW2 давно уже закончилась?
    Серый брат
    1. ИмПерц Сегодня, 13:10
      Цитата: Серый брат
      Защита от противотанкового ружья? Начальник амерканского штаба в курсе вообще что WW2 давно уже закончилась?

      А если это рэйлган?

      Они же о будущем гуторють!
      ИмПерц
  5. zivXP Сегодня, 12:46
    Через 25 лет в китайской провинции Северная Америка будут ездить китайские танки
    zivXP
  6. Олег Калугин Сегодня, 12:59
    Сразу становится понятным, что тот кто рисует таких монстров (что на ярком рисунке) или не служил в ТВ или просто фантазер не уместный. Простой вопрос такому худу - как будешь менять ходовую если что?))) А на внутренней части ?
    А вот у генерала есть и здравая идея! А именно в составе роты роботизированный танк, скажем так - первого боя . И задачи у него самые понятные ! Только думатся мне, что хенерал и сам не понял что выдал))
    Олег Калугин
  7. К-50 Сегодня, 12:59
    установка рельсотрона на танке снизит массу

    Ну возможно. recourse
    Правда придётся тогда кабель возить с собой, для возможности подключится к ближайшей электростанции.
    необходимость создания принципиально новой модели возникнет не раньше чем через 25 лет.

    считай не в этом времени и не при нашей жизни. yes
    В итоге имеем очередной полоссатый попил бабла. laughing
    К-50
  8. RusArmy235 Сегодня, 13:00
    Фантазёр! lol Да через 25 лет возможно уже и США, которые мы видим сейчас - уже и не будет! Как гласит восточная мудрость: за это время то ли ишак сдохнет, то ли падишах! tongue
    RusArmy235
  9. vlad007 Сегодня, 13:09
    У них же есть Griffin, правда он позиционируется как легкий танк, вес 32 тонны, но пушка 120 мм и много других интересных новшеств.
    vlad007
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