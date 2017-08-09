Готовься к бою в пляске. История и современность воинских танцев

Боевые и воинские танцы — уникальное явление культуры, соединяющее мир искусства с миром войны. Их история уходит своими корнями в глубокую древность, когда на заре формирования человеческого общества танец обладал ритуальным значением. Сам танец возник из стремления человека выразить свою «включенность» в окружающий мир с помощью ритмичных движений. Еще не появились развитые музыкальные инструменты, а танец уже существовал. Он представлял собой бесписьменный способ передачи информации, очень действенный и эффективный, поскольку движения передавались в особом психофизическом состоянии.Что представляли собой древние ритуальные танцы, лучше всего в наше время можно узнать на примере танцев африканских бушменов и австралийских аборигенов. Они повторяют движения человека на охоте, во время боя. Тотемические пляски в честь тотема, животного — первопредка, повторяют движения данного животного. Такие пляски могли длиться несколько дней, их участники впадали в особое состояние экстаза. По мере развития человеческого общества совершенствовалось и искусство танца. Движения танцоров становились все более отточенными, иногда лишь отдаленно напоминающими первоначальные прототипы — действия человека при обращении с оружием в бою или на охоте, движения животных. Появлялись более развитые и утонченные музыкальные инструменты, а значит, совершенствовалось и музыкальное сопровождение танца, он становился более зрелищным и насыщенным.Особое место в танцевальном искусстве народов мира всегда занимали боевые и воинские танцы. Они развивались на стыке танца и боевого искусства и повторяли движения воинов во время битвы. Пожалуй, каждый народ имеет примеры своего боевого танца. Самый известный и распиаренный боевой танец — это капоэйра. Строго говоря, это и танец, и боевое искусство, поскольку капоэйра включает в себя танцевальный и боевой компоненты. Ее развитие происходило в XVII-XIX вв. в Бразилии — в среде чернокожих рабов, вывезенных португальскими работорговцами с Африканского континента. Сегодня капоэйра — национальное достояние Бразилии, а еще относительно недавно, чуть более столетия назад, она была под запретом — как опасное боевое искусство, угрожающее государственному порядку.Капоэйра представляет собой боевое искусство, совмещенное с танцем. Главную роль в нем играют движения ног, поскольку предполагалось, что руки у невольника могут быть связанными или скованными и в бою с противником ему остается надеяться на силу своих ног и быстроту движений, а руки использовать лишь в качестве опоры. Поскольку заниматься боевыми искусствами невольникам, по понятным причинам, было запрещено, единственным способом изучения самообороны без вызывания подозрений со стороны надсмотрщиков оставалась маскировка занятий под ритуальный танец. Хотя, по сути, капоэйра и так была ритуальным танцем под аккомпанемент музыкальных инструментов. Главный из них — беримбау, состоящий из подобия лука с металлической струной и прикрепленной к луку полой тыквы. По струне ударяют специальной палочкой — вакета. Кроме беримбау, капоэйру сопровождает кашиши — погремушка и пандейро — бубен.Разумеется, развиваться на пустом месте капоэйра не могла. В ее основу легли ритуальные танцы народов Западной и Центральной Африки, представители которых чаще всего захватывались в рабство и вывозились в Латинскую Америку. В Африке боевые танцы достигли настоящего совершенства. Взять хотя бы «гийя» — боевой танец зулусов, повторяющий движения воинов в бою. Танцоры гийя — зулусские воины — вооружены щитом и коротким копьем — ассегаем. Поэтому они полностью повторяют в танце все приемы обращения с оружием, а поскольку гийя — танец коллективный, в котором участвует множество воинов, то он еще и своеобразная тренировка коллективных действий в бою. Аналогичные танцы существуют у воинственных нилотских племен Восточной Африки, у многих других африканских народов.Другой регион мира, где воинские танцы достигли совершенства — Южная и Юго-Восточная Азия. В индийских штатах Джаркханд и Западная Бенгалия популярен танец «чхау». Сейчас это — красочное зрелище, настоящее представление, очень впечатляющее зрителя, однако боевой компонент в этом танце, безусловно, присутствует. Не случайно даже само название «чхау» может означать «военный лагерь». Танец включает в себя многочисленные прыжки и удары ногами, т.е. вполне пригоден и в качестве тренировки по боевым искусствам.На Филиппинских островах популярен танец маглалатик, или «танец с кокосами». Несмотря на столь «вкусное» и миролюбивое название, в основе маглалатик — сюжет на военные темы. Танец посвящен борьбе жителей острова Лусон против испанских завоевателей, и многие его движения содержат технику ударов руками и ногами, борцовские захваты. Всемирную известность имеет «хака» — боевой танец маори, коренных обитателей Новой Зеландии. Некогда критиковавшийся христианскими миссионерами, сегодня он с полным правом вошел в число национальных достопримечательностей Новой Зеландии. Его исполняют в вооруженных силах и полиции страны, а также перед началом спортивных соревнований. Это — лишь несколько из популярных воинских танцев, на самом деле практически каждый народ Южной, Юго-Восточной Азии, Океании имеет собственную «боевую» танцевальную традицию.На другом конце Азии, на Ближнем Востоке, очень популярны танцы с оружием, которые присутствуют в культуре арабов, афганцев, курдов. Например, в Йемене очень большой популярностью пользуются танцы с джамбия — национальными кинжалами. В нашей стране хорошо известно танцевальное искусство жителей Кавказа и Закавказья — армян, грузин, адыгов, дагестанцев.У славян исторически также сложились уникальные танцевальные традиции. Пляски испокон веков были одной из главных составляющих любого праздничного действия. Что касается воинской пляски, то наиболее известным воинским танцем является гопак, сформировавшийся в Запорожской Сечи. Плясали перед началом боя — для поднятия боевого духа, на праздниках — имитируя движения казаков в бою — смену уровня атаки, выпрыгивания и т.д. Некоторые историки называют запорожский гопак боевой системой, не уступающей восточным единоборствам. Это, конечно, преувеличение, но не стоит отрицать значимость гопака в процессе становления казака, его подготовки и усвоения боевых приемов.Пляска, к которой приучали с детства, была и прекрасной физической тренировкой для последующих занятий боевым искусством. В них закладывались базовые движения, которые позволяли освоить двигательные основы боя. Кроме того, пляски помогали выработать ловкость, отточить движения, развить силу. Например, навыки присядки могли оказать неоценимую службу казаку в бою, спасти ему жизнь в том случае, если он оставался без коня. Ведь он мог очень быстро увернуться от ударов противника, используя полученные во время плясок умения.Танцы кубанских и терских казаков имеют много общего с танцевальным искусством народов Северного Кавказа. С соседями казаки не только воевали, но и мирно, даже дружественно жили. Происходил взаимный культурный обмен и казаки усваивали многие компоненты культуры соседей, в том числе музыку и танец. Взять, например, знаменитую казачью лезгинку. Танцы с шашками служили для казачьей молодежи прекрасным способом развить быстроту реакции и ловкость движений, что потом играло очень важную роль в бою. Ученые-историки отмечают, что кавказское казачество во многом сформировало свою уникальную философию и систему ценностей, не говоря уже о прикладных компонентах культуры, под влиянием соседних кавказских народов. Произошло уникальное соединение славянского, кавказского, степного компонентов.Сейчас исторические танцы переживают в России настоящий подъем. О том, почему в обществе не угасает интерес к историческим танцам, в том числе воинским, и как происходило формирование воинских танцев, автору статьи рассказала художественный руководитель и директор танцевальной школы KILIKIA, двукратная чемпионка Европы и чемпионка мира по народным танцам.«Военное обозрение»: Людмила, почему исторические танцы, в том числе и воинские, сохраняют востребованность и популярность в нашем обществе?Л. Асланян: Исторические воинские танцы, или как их еще часто называют, боевые пляски народов мира, очень интересны. Они выглядят эффектно и люди даже сейчас с удовольствием наслаждаются их исполнением. Для многих народов военные танцы это одна из важнейших составных частей их культуры, их давно танцуют все желающие и на любых мероприятиях. Взять, хотя бы, армянские боевые танцы, грузинскую танцевальную культуру, танцы казаков.«Военное обозрение»: Чему учат такие танцы, в чем польза занятий ими?Л. Асланян: Во-первых, воинские танцы — это выразительная часть народной культуры, ментальности каждого народа. Красота воинских танцев захватывает, и люди начинают интересоваться культурой своего народа. Это полезно для сохранения национальной идентичности. Во-вторых, воинские танцы замечательно развивают пластику движений, улучшают физические возможности организма. Это очень полезно, хорошо развивает физически. Кстати, ведь во время пляски танцоры имитируют боевые движения, а если танец еще и с оружием — показывают, как будет действовать человек в бою. Это способствует и укреплению навыков самообороны. В современном обществе такие навыки очень важны, и к занятиям воинскими танцами многие люди относятся очень серьезно.Военное обозрение: В чем особенности кавказских и закавказских воинских танцев? Есть ли у них какие-то отличия?Л. Асланян: На Кавказе и в Закавказье исторически сформировались одни из самых красивых и эффектных воинских танцев мира. Ведь кавказские народы с древних времен отличались воинственностью. Этот регион, к несчастью, часто воевал, условия жизни были суровыми и большинство людей должны были хорошо уметь защитить себя от врага, отстоять свою честь. Владение оружием у кавказцев в крови, а танцы эти умения подчеркивали в мирное время. Так молодые и не очень люди демонстрировали свое мастерство, показывали, на что мы способны. Например, в армянских воинских танцах танцуют и юноши, и девушки. Это — свидетельство участия армянских женщин и девушек в воинских конфликтах прошлого. И оно, к сожалению, актуально и сегодня — ведь, как мы знаем, в Сирии в отрядах ополчения против террористов воюет много и женщин — армянок, курдянок, езидок, ассириек.Военное обозрение: Когда и как происходило формирование этих воинских танцев?Л. Асланян: История воинских танцев народов Кавказа и Закавказья уходит в глубокую древность, еще в догосударственный период. Когда на Кавказе и в Закавказье существовали государства, танцы были уже развиты и популярны. Например, армянский танец Кочари. Он сформировался, судя по всему, в Западной Армении, которая сейчас является частью современной Турции. "Кочари" в переводе с армянского языка означает "храбрый мужчина". Танец "Кочари" считается национальным и культурным достоянием армянского народа.Кочари танцуют по кругу, держась за руки или положив руки на плечи друг друга. Некоторые историки считают, что Кочари отражал древний культ животных — дикого овна (хой), другие — что он был связан с культом плодородия, популярным среди малоазийских народов. Кстати, в победном 1945 году Кочари станцевали армянские воины, служившие в Красной армии и дошедшие до Берлина. Так в древнем танце закружились у стен Рейхстага. Кочари — не единственный армянский боевой танец.Еще очень красив танец Трахаг. Его танцуют с саблями и исключительно мужчины. Ярхушта — тоже мужской танец, которй мужчины танцевали перед строем воинов для поднятия боевого духа. Он возник в местностях Сасун, Ван, Сивас. Это тоже не просто танец, а настоящий учебник движений древнего боевого искусства. Справедливости ради, стоит отметить, что очень древней историей обладают и боевые танцы других народов региона, которые имеют много общего.Национальные танцы, в том числе и воинские танцы — это история каждого народа, его прошлое, его коллективная идентичность. Очень важно не растерять накопленные культурные богатства, которые связывают нас с предками, жившими тысячи лет назад. Что же касается воинских танцев, то здесь огромную роль играет и их символическое значение. Не случайно, например, в новозеландской армии теперь принят в качестве официального древний танец маори «Хака». Это подчеркивает связь времен, создает у военнослужащих чувство причастности к героическому прошлому своей страны, к национальным культурным традициям.Особое значение национальные и воинские танцы имеют для воспитания подрастающих поколений. Испокон веков юношество учили танцам и пляскам. Наши предки видели в этом обучении глубокий смысл — и не только идеологический, связанный с тем же сохранением принадлежности к определенному народу, но и вполне практический, поскольку танец развивает человека — и физически, и духовно.