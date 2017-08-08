16:07 08 августа

О том, как Запад планировал разделить Россию

Во время иностранной интервенции 1918-1921 годов Россия была поделена на зоны влияния. Если бы планы интервентов осуществились, нашей страны в нынешних границах просто бы не было.




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Комментарии 4

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  1. svp67 Сегодня, 13:33
    Если бы планы интервентов осуществились, нашей страны в нынешних границах просто бы не было.

    В том то и была основная и фатальная ошибка "белого движения". Вместо того, что бы опереться на внутренние ресурсы и дать народу ясную идею, оно оперлось на интервентов...в отличии от "красных". История четко рассудила, кто был прав в том споре, в выборе поддержки
    svp67
    1. fox_rudy Сегодня, 15:37
      Вы правы. Очень жаль только, что в первую очередь с обеих сторон погибали лучшие, цвет нации! А, вообще, мы уникальный народ! За 20-й век сколько раз уничтожался генофонд, 1-я, 2-я МВ, гражданская, те же репрессии, 90-е. И всё равно возрождается вопреки всему! Поэтому, наверное, нас боятся и не понимают.
      fox_rudy
      1. Pancir026 Сегодня, 15:43
        Цитата: fox_rudy
        За 20-й век сколько раз уничтожался генофонд, 1-я, 2-я МВ, гражданская, те же репрессии, 90-е.

        Смешали в кучу все и вся..Это колчак с семеновым лучшие в генофонде?Или Унгерн сумасшедший с врангелем и прочими?Савинков -лучший?Ельцин с горбачевым?
        Вы что то путаете,на счет лучших и кому обязаны тем фактом что и в 17г,страна не была развалена,а собрана воедино и в 45,не у нас в Москве немец парад принимал,а мы его в Берлине прибили(имеется ввиду политсистему того времени в Германии).
        Pancir026
    2. Pancir026 Сегодня, 15:40
      Покойный Збигнев Бжезинский задолго до 2017 года писал:

      «…Россия, и в сегодняшнее время, – эта та же сердцевина земли – Хартланд – каковой ее концептуально определил в прошлом МакКиндер. Завоевать или расчленить Хартланд на части – это залог мировой гегемонии США»

      И говорил в интервью:

      «Россию необходимо расчленить на три отдельные государства – одно с центром в Петербурге, другое с центром в Москве, а Сибирь отделить в отдельное государство». Естественно, продолжает он, чтобы ресурсами этих территорий ведала бы не Россия, а «цивилизованный мир».
      https:[email protected]/684205
      Цитата: svp67
      В том то и была основная и фатальная ошибка "белого движения". Вместо того, что бы опереться на внутренние ресурсы и дать народу ясную идею, оно оперлось на интервентов.

      А у белых хоть какая то вменяемая идея была?Ее не было,потому и проиграли с треском,до сих пор пованивают на разных инетплощадках с рыданиями- чего они там ,где то потеряли..
      Pancir026
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