О том, как Запад планировал разделить Россию Сегодня, 13:25 Во время иностранной интервенции 1918-1921 годов Россия была поделена на зоны влияния. Если бы планы интервентов осуществились, нашей страны в нынешних границах просто бы не было. 1 Военно-почтовая служба в годы Великой Отечественной войны Американский позор в заливе Свиней. Плайя-Хирон – памятный символ кубинской независимости Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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