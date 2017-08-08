16:07 08 августа

Индия готовится к испытаниям модернизированного истребителя SEPECAT Jaguar

Как сообщает портал defenceupdate.in, ВВС Индии готовится к испытаниям модернизированного истребителя SEPECAT Jaguar с новейшим радаром, оснащенным активной фазированной решеткой (АФАР). Израильская компания ELTA, ранее победившая в тендере на модернизацию истребителей Jaguar до конфигурации DARIN-III, подготовила к испытаниям первый самолет. Известно, что Jaguar получил новую радиолокационную станцию с АФАР, что позволит ему увеличить дальность обнаружения целей, а также распознавать большее их количество. Кроме того, истребители получат обновленную авионику и боевую систему. Всего в рамках контракта будут обновлены 58 машин. Испытания первого «Ягуара» модификации DARIN-III будут проведены уже до конца текущего месяца.

Индия готовится к испытаниям модернизированного истребителя SEPECAT Jaguar


Jaguar был разработан в 60-е годы франко-британским консорциумом SEPECAT, а в 1972 году поступил на вооружение французских ВВС. Индийская армия начала закупки «Ягуаров» в 80-е годы, и на сегодняшний день имеет на вооружении порядка 150 единиц (большая часть из них требует ремонта). С 2014 года Индия является последним эксплуатантом этих самолетов, поскольку остальные страны уже списали все свои «Ягуары», передает "Warspot"

Использованы фотографии: http://defenceupdate.in/
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Комментарии 19

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  1. svp67 Сегодня, 13:40
    "Ягуары" в Индии... Хороший же "зоопарк" представляют собой ВВС Индии. Как же они там мучаются с обслуживанием и снабжением... Вот, что значит не иметь собственного производства
    svp67
    1. vkl.47 Сегодня, 13:44
      Бросаются на всё. Какой только техники у них нету. Моглибы и продать это старьё по бросовой цене. А афары можны и в более маневренные машины установить
      vkl.47
      1. svp67 Сегодня, 13:46
        Цитата: vkl.47
        Моглибы и продать это старьё по бросовой цене.

        У других дела еще хуже...
        svp67
        1. Соломон Кейн Сегодня, 14:12
          в данном случае: Будем брать числом, а не уменьем....... wassat
          Соломон Кейн
  2. Anarchist Сегодня, 13:45
    Скоро будет где испытания провести. Китай с Пакистаном заговорчески зашухирились...
    Anarchist
  3. 40 лет с варикоцеле Сегодня, 13:53
    Тренируйтесь братья! Только почему самолеты не наши? На таких Агуярах супостата не одолеть stop Обращайтесь, дадим вам новых Сухих на благое дело. И пару подлодочек с спецбоеприпасом bully
    40 лет с варикоцеле
    1. voyaka uh Сегодня, 14:13
      "Только почему самолеты не наши?"///

      Потому что на российских до сих пор нет АФАРа.
      voyaka uh
      1. vkl.47 Сегодня, 14:21
        Про то и речь. Почему они эти афары на сушки не ставят а на хлам 50летней давности.
        vkl.47
        1. voyaka uh Сегодня, 14:43
          Они и на все свои Су- собрались ставить АФАРы. Радары будут почти-наверняка
          израильскими, но генеральным подрядчиков по upgrade -у будут французы или итальянцы.
          voyaka uh
      2. sdc_alex Сегодня, 14:23
        Да и вообще летают они через раз. winked
        sdc_alex
      3. 40 лет с варикоцеле Сегодня, 15:02
        Вредительство не иначе! Если АФАР похитили воры-вредители, надо дать индусам пилотов святорусских! У них глаз острее любой АФАР. Наша порода, сибирская. Белку в очко бьем с 800 шагов hi
        40 лет с варикоцеле
    2. ranger Сегодня, 14:36
      Цитата: 40 лет с варикоцеле
      Только почему самолеты не наши?

      А что, у индусов есть обязателства покупать только российскую авиатехнику? Они никогда не складывают все яйца в одну корзину с тем, чтобы избежать критической зависимости от единственного поставщика.
      Что же касается наших самолетов, то лицензионную сборку перехватчика МиГ-21еф, например, компания HAL начала еще в 1967 г. на заводе в г. Насик в штате Махараштра. О более поздних поставках нашей ВВТ, в частности, танков, полагаю писать смысла нет - информации в инете полно...
      А несколько тендеров мы в свое время проиграли и вовсе не из-за капризов индусов - выигрывает, как известно, тот кто предлагает наилучшие условия....
      ranger
      1. 40 лет с варикоцеле Сегодня, 15:05
        Проиграли тендеры только из-за взяток супостата! Мы люди бедные и честные. И самолеты у нас отличные. Жалко братьев индусов без помощи оставлять, растерзают их янки. Облапошат и обирут, как липку am
        40 лет с варикоцеле
      2. вадим dok Сегодня, 15:38
        Они и от МИГ 29 отказываются,
        вадим dok
  4. Badinger Сегодня, 14:26
    В принципе, интересная ситуация - если на самолёт 3-го поколения поставить АФАР с дальностью обнаружения целей 400+км и ракетами "воздух-воздух" 300+км, то на них можно летать и летать ещё ого-го сколько
    Badinger
    1. iouris Сегодня, 15:10
      На чём ого-го летать, на АФАР, или на ракетах? Самолёт то уже хлам.
      iouris
  5. Николай Петров Сегодня, 14:56
    Интересная солянка с вооружением у индусов получается. Советское-российское, британское, французское, израильское. Это проблемы огромнейшие. И самое интересное выводы не делают. Иран и тот старается привести свои ВС к одному знаменателю. Ситуация подобная - была. Сейчас в основном у нас и КНР покупает. Ну а как сами индусы относятся к оружию, это история отдельная. Была статья как индусы предъявили нам претензии по качеству 125 мм танковых снарядов. Когда прибыла комиссия из России и увидела как они хранятся, ужаснулись. Под открытым небом! Даже какой-нибудь навес соорудить не удосужились.
    Николай Петров
  6. Berkut24 Сегодня, 15:04
    Модернизация имеет смысл, когда вооружение было гениально сконструировано и имеет большой задел для этой модернизации. "Ягуары" уж никак нельзя назвать гениальным творением с большими перспективами на будущее.
    А вообще, сколько стран и их военных бюджетов похоронила так называемая "многовекторность", и все равно находятся желающие повторить печальный опыт недальновидных и наивных идиотов.
    Berkut24
  7. Altona Сегодня, 15:54
    Цитата: Badinger
    В принципе, интересная ситуация - если на самолёт 3-го поколения поставить АФАР с дальностью обнаружения целей 400+км и ракетами "воздух-воздух" 300+км, то на них можно летать и летать ещё ого-го сколько

    ---------------------------
    Характеристики у данного аппарата не представляют чего то выдающегося. И такое впечатление, что не АФАР надо пихать, а силовую установку поменять на более совершенную, чтобы тяговооруженность и скорость увеличить. Но дело ихнее, АФАР так АФАР, Индия же родина слонов.
    Altona
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