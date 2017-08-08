16:07 08 августа

Посол Украины в Минске: Нападение на колонну крымчан в 2014 осуществил "Азов"

Игорь Кизим, занимающий пост украинского посла в Минске, рассказывает о том, что нападение на колонну автобусов с жителями Крыма в феврале 2014 года было организовано представителями «Азова» (* экстремистская организация, запрещена в РФ). Речь идёт о нападении на колонну с украинскими гражданами, выступавшими против госпереворота на Украине. «Азов» осуществил атаку на автобусы с людьми на территории Черкасской области. Тогда "Азов" ещё не получил статус военного формирования на Украине.

Игоря Кизима на откровенный разговор вывели пранкеры Вован и Лексус, которые представились белорусскими чиновниками и попросили объяснить, чем именно вызвана нота протеста, которую украинский МИД направил в Минск после демонстрации трейлера к фильму «Крым» в белорусских кинотеатрах.

Посол Украины в Минске: Нападение на колонну крымчан в 2014 осуществил "Азов"



Ответ Кизима цитирует ТК «Звезда»:
Мне не нравится, что показывают "Азов", который бьёт этих, которые едут куда-то там. Дубинками "Азов" бьёт каких-то волонтёров. Если фильм пойдёт, будут большие (проблемы), реакция будет очень негативная, во всяком случае на Украине, на этот фильм.


Речь идёт о фильме Алексея Пиманова, в художественных образах рассказывающих о событиях 2014 года, проходивших на Украине. Тогда боевики «Азова» (информация подтверждена украинским официальным лицом) жгли автобусы, били людей палками и металлическими прутьями. Этот эпизод вошёл в ленту Алексея Пиманова.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 55

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  1. Altona Сегодня, 13:48
    Украина никогда не отмоется от позорного имиджа нацистского недогосударства с шоколадным вечно пьяным фюрером во главе.
    Altona
    1. cniza Сегодня, 13:53
      Смотря что понимать под Украиной , а так верхушка захватившая власть и подчинив себе большинство , насаждает фашизм , но конец известен , только народ жалко.
      cniza
      1. Vita VKO Сегодня, 14:34
        Цитата: cniza
        народ жалко

        Тогда почему продолжаются дип.отношения с правительством пришедшем к власти в результате гос.переворота? А ДНР и ЛНР до сих пор не признаны и для освобождения их оккупированной территории ни чего не предпринимается? Очевидно, что украинский народ стал разменной монетой не только для Запада, но как ни странно и для российского правительства.
        Vita VKO
        1. cniza Сегодня, 14:37
          Потому что политики преследуют свои цели , а народ только инструмент , в том числе и у нас.
          cniza
      2. KUOLEMA Сегодня, 14:43
        Народ там в большинстве своем всегда держал дулю за пазухой по отношению к русским знаю это лично жил в 80 в Новоград-Волынском морду не били но базар за оккупантов уже тогда шел
        KUOLEMA
    2. Татьяна Сегодня, 13:53
      Сообщение заинтересовало! Очень даже хочу посмотреть фильм Алексея Пиманова "Крым", в художественных образах рассказывающий о событиях 2014 года, проходивших на Украине!

      Молодцы пранкеры Вован и Лексус - вывели у Игоря Кизима важное признание! Это дорогого стоит!
      Татьяна
      1. Подрезчик Сегодня, 14:08
        Цитата: Татьяна
        Сообщение заинтересовало! Очень даже хочу посмотреть фильм Алексея Пиманова "Крым", в художественных образах рассказывающий о событиях 2014 года, проходивших на Украине!

        Молодцы пранкеры Вован и Лексус - вывели у Игоря Кизима важное признание! Это дорогого стоит!

        Посол расслабился, думал здесь тихо и спокойно, а парни подловили...Ему видите ли не нравиться, "...что показывают "Азов", который бьет этих.."! А что "эти"-просто люди, не желающие жить по фашистским законам, дипломата не интересует! НЕЛЮДИ! am
        Подрезчик
      2. Чёрный Сегодня, 14:10
        Мне кажется все эти заявления укрочиновников свидетельствуют о том, что проект Украина готовится к сливу....Укрохунта это чует и начинает готовить под это почву - проще говоря сейчас начнутся попытки всё спихнуть друг на друга....
        Чёрный
        1. x.andvlad Сегодня, 14:22
          Цитата: Чёрный
          Укрохунта это чует и начинает готовить под это почву - проще говоря сейчас начнутся попытки всё спихнуть друг на друга....

          Думаю, что у самых отъявленных почва уже подготовлена. И при этом все эти отмороженные упыри будут разбегаться как тараканы по всему свету. При этом нужно быть готовым и к тому, что какая то часть из них может оказаться и в России. Думаю, что наши спецы "в курсе дела"... Если что, то наказывать этих игрунов в "Бандерштадт" нужно будет по-взрослому, по самые помидоры.
          x.andvlad
      3. Чёрный Сегодня, 14:55
        Цитата: Татьяна
        Сообщение заинтересовало! Очень даже хочу посмотреть фильм Алексея Пиманова "Крым", в художественных образах рассказывающий о событиях 2014 года, проходивших на Украине!
        А вот что показали на одном из крупнейших телеканалах США...точно говорю, укронациков потихоньку сливают
        Чёрный
      4. reservist Сегодня, 15:22
        Цитата: Татьяна
        ... хочу посмотреть фильм Алексея Пиманова "Крым" ...

        в конце сентября обещают
        reservist
    3. самоход Сегодня, 13:56
      Цитата: Altona
      Украина никогда не отмоется от позорного имиджа нацистского недогосударства с шоколадным вечно пьяным фюрером во главе.

      но попытки делает. мабуть (наверное - перевод с украинского) совсем плохи дела в датском королевстве, раз своих сдают request
      хотя, если глянуть с другой стороны, не такие уж они свои.
      революция пожирает своих детей (Жорж Жак Дантон)
      самоход
    4. Венд Сегодня, 14:17
      Цитата: Altona
      Украина никогда не отмоется от позорного имиджа нацистского недогосударства с шоколадным вечно пьяным фюрером во главе.

      Так что ее лучше вообще упразднить, как государство.
      Венд
    5. alexmach Сегодня, 14:48
      К сожалению только в ваших глазах.
      А с азовом - по-моему они просто нашли козла отпущения. Не было в те дни никакого Азова.
      alexmach
      1. Му Дозвон Сегодня, 15:00
        Как нет и в Эстонии нацистов?
        Му Дозвон
        1. alexmach Сегодня, 15:10
          Заезжали мы тут недавно в гости к одному художнику местному, Гигера пародирующему. В его доме-музее на хуторе сам он ходит в военной форме, вокруг лежат немецкие ПП. Парень еще у него на листовки времен второй мировой войны антиеврейские внимание обратил.

          На видео фразы типа "еду я с работы а тут такое". Точно это был какой-то вездесущий "азов". Хотя наличие людей в камуфляже в черкасской области тоже о чем-то говорить может.
          alexmach
          1. Му Дозвон Сегодня, 15:41
            Не понял,какой-то поток сознания у вас.
            У вас там памятники СС стоят,в Пярну по крайней мере,одного этого вполне достаточно что бы сделать выводы,да и пр.
            Му Дозвон
    6. Му Дозвон Сегодня, 14:56
      Уж если немцы отмылись,то и хохлы отмоются,наверное...Но вот когда это радостное событие случится,хз.
      Му Дозвон
    7. Прогрессор Сегодня, 15:37
      Признает Крым частью РФ, Донбасс автономией, русский язык государственным, введет квоты на украинский ...
      и отмоется.
      Прогрессор
    8. НЕКСУС Сегодня, 16:06
      Цитата: Altona
      Украина никогда не отмоется от позорного имиджа нацистского недогосударства с шоколадным вечно пьяным фюрером во главе.

      Не Украина,а Параша и Ко,а так же нац батальоны и те,кто сидят в Раде...народ и власть с прихлебателями -это разные понятия,от слова совсем.
      НЕКСУС
  2. Тралл Сегодня, 13:48
    Рано или поздно "азовцы" и им подобные повторят участь штурмовиков Рема в фашистской Германии.
    Ночь длинных ножей не за горами...
    Тралл
    1. Чёрный Сегодня, 13:52
      Украина никогда не отмоется от позорного имиджа нацистского недогосударства с шоколадным вечно пьяным фюрером во главе.
      Хорошо сказанул good
      Рано или поздно "азовцы" и им подобные повторят участь штурмовиков Рема в фашистской Германии.
      Ночь длинных ножей не за горами..
      Согласен полностью!
      Чёрный
    2. svp67 Сегодня, 13:53
      Цитата: Тралл
      Ночь длинных ноже не за горами...

      А вот даже не знаю, к добру ли это будет? Для "ночи длинных ночей" нужно, что бы на Украине появился лидер масштаба Гитлера. Видимо и СЛАВА БОГУ, что такого пока нет. Порошенко уж точно на него НЕ ТЯНЕТ
      svp67
      1. Тралл Сегодня, 14:02
        Верно, он трусливо потакает штурмовикам, т.к. не чувствует за собой силы. Но он не вечен и скорее всего будет сожран представителями силового блока(Аваков и Ко). Ну а поставят того, кого назначат американцы. А вот тогда уже и придет черед расправы над неуправляемыми пехотинцами майдана.
        Тралл
        1. svp67 Сегодня, 14:05
          Цитата: Тралл
          т.к. не чувствует за собой силы

          Как можно чувствовать то чего нет. Нет у него достаточной силы, всё чья то....
          Цитата: Тралл
          Ну а поставят того, кого назначат американцы. А вот тогда уже и придет черед расправы над неуправляемыми пехотинцами майдана.

          В мире достаточно военных конфликтов, куда им могут предложить уехать и не просто так, а ради "звонкой монеты"
          svp67
      2. Mavrikiy Сегодня, 14:04
        Цитата: svp67
        Цитата: Тралл
        Ночь длинных ноже не за горами...

        А вот даже не знаю. К добру ли это будет. Для "ночи длинных ночей" нужно, что бы на Украине появился лидер масштаба Гитлера. Видимо и СЛАВА БОГУ, что такого пока нет. Порошенко уж точно на него НЕ ТЯНЕТ

        Может на роль Гитлера Турчинова утвердим?
        Mavrikiy
        1. svp67 Сегодня, 14:06
          Цитата: Mavrikiy
          Может на роль Гитлера Турчинова утвердим?

          То же НЕ ДОТЯГИВАЕТ. Нет у него "харизмы" фюрера...
          svp67
          1. Mavrikiy Сегодня, 15:40
            Цитата: svp67
            Цитата: Mavrikiy
            Может на роль Гитлера Турчинова утвердим?

            То же НЕ ДОТЯГИВАЕТ. Нет у него "харизмы" фюрера...

            Спорный вопрос.
            Ватикан никогда слюнями не брызгал, но легионы шли и на юг, и на восток. Пудрят мозги с хоризмой. А главное - направление удара. smile
            Вы считаете что Гитлер поднял миллионы своей хоризмой? Вот так взошел на руины и повел к свету?
            Смешно. Сначало он получил обещания-гарантии, потом много-много марочек, потом все немцы вдруг ощутили в животе кроме картошки еще что-то.... И уверенность в завтрашнем дне (РАБОТУ!). "За это можно все отдать...." Вот они и отдали. А Фюрер, не фюрер им было все равно.
            Главное, что бы нам было не все равно. Нельзя именно нам отдавать свое государство.
            Извините занесло.
            Вопрос - сколько капнет. И только тогда со дна поднимутся настоящие....
            Хоть и считаются самыми-самыми - акулы и мы их видим.
            Mavrikiy
    3. cniza Сегодня, 13:54
      Они непременно этим воспользуются , только пока не определились , против кого в первую очередь...
      cniza
    4. Fitter65 Сегодня, 13:59
      Цитата: Тралл
      Рано или поздно "азовцы" и им подобные повторят участь штурмовиков Рема в фашистской Германии.

      Поправочка-в нацисткой Германии,фашистской была Италия,но это к слову.А так у националистов Украины и нацистов Германии много общего,хотя и есть одно весомое отличие.Западные элиты подкармливали нацистов и Германия развивалась экономически,украинских националистов хоть и подкармливают те же элиты,но экономика Украины летит в тартарары
      Fitter65
      1. Тралл Сегодня, 14:07
        Цитата: Fitter65
        Западные элиты подкармливали нацистов и Германия развивалась экономически,украинских националистов хоть и подкармливают те же элиты,но экономика Украины летит в тартарары

        Потому, что стояли разные задачи. Чтобы стравить Гитлера со Сталиным необходимы были сильная экономика и вооруженные силы. Теперь же достаточно русофобского приграничного недогосударства с бардаком в экономике и армии. А потом еще и повесить его восстановление снова на Россию.
        Тралл
        1. demo Сегодня, 14:39
          Не стоит так все упрощать.
          В мире политики, тем более таких государств как Германия, Великобритания, СССР никогда не было и быть не могло плоскостных решений.
          Не делилось на белое-черное, хорошое-плохое.

          Давайте помнить что после позорного Версальского мира Германии запрещалось иметь вооруженные силы, создавать образцы военной техники и т.д.
          Где тренировались и обучались будущие танкисты Гудериана, асы Геринга, морские волки Денница?
          В военных училищах РККА.
          Так что вопрос - кто кого и против кого готовил.

          Одно дело денег дать.
          А второе знания вложить и опытом поделиться.

          Я не критикую и не оправдываю нашу политику тех лет.
          Я просто констатирую факты.
          demo
          1. Му Дозвон Сегодня, 15:05
            Немцы обучались в СССР когда Гитлер ещё не пришёл к власти,в 1933 контакты были свёрнуты,так что не надо передёргивать.
            Восстановлены были в 1939,но куда в меньших масштабах и по другим причинам.
            Му Дозвон
            1. Mavrikiy Сегодня, 15:54
              Цитата: Му Дозвон
              Немцы обучались в СССР когда Гитлер ещё не пришёл к власти,в 1933 контакты были свёрнуты,так что не надо передёргивать.
              Восстановлены были в 1939,но куда в меньших масштабах и по другим причинам.

              Да, Ваш ник Вам к лицу.
              Прежде чем звенеть сходи в библиотеку, возьми книжку и потрудись открыть. Потом пойди к папе, он пошлет..... и пойди к дедушке, он пошлет ....., пойди к прадедушке (уверен, он лежит за стеночкой, судя по апломбу недоучки), поспрошай сколько гансов скаколо по полям нашей Родины с 9-00 до 11-00 ? Если ума хватит, то поймешь, кто кого поимел (в буквальном смысле). Я не уверен, что в можжечке прорежется слабая мысль: а че намцы вдруг резко дернули? Нет, непрорезалась? Ну тогда кричи: "Халва!" И по громче.
              Mavrikiy
          2. Achtuba1970 Сегодня, 15:49
            А может СССР и сам учился у Германии. Так то асов в ПМВ в Германии поболе было чем в России. Опыт применения танков немцы на себе испытали. Ну и морские волки Денница так же много больше судов Антанты отправили на дно.
            Achtuba1970
  3. Подрезчик Сегодня, 13:50
    Исполнители известны теперь, нелюди, каких еще поискать надо! Дело за возмездием...а оно неотвратимо! am
    Подрезчик
    1. cniza Сегодня, 13:56
      Нужно поторопиться , пока они не наломали ещё больше дров.
      cniza
      1. Подрезчик Сегодня, 14:10
        Витя, поймаю посла в Минске-оторву фаберже! soldier До остальных не дотянусь! lol
        Подрезчик
        1. cniza Сегодня, 14:21
          Не поможет , другого пришлют ... гидре надо голову рубить.
          cniza
    2. Прогрессор Сегодня, 15:38
      Обещанного 3 года ждут...
      Прогрессор
  4. Комментарий был удален.
  5. rotmistr60 Сегодня, 13:54
    реакция будет очень негативная, во всяком случае на Украине, на этот фильм.

    Мне до сих пор странно, что реакция нашего правительства на то, что вытворяет Украина по отношению к своим гражданам и России до сих пор отсутствует. Этих отморозков те же Сша (если это касалась их безопасности) давно с землей смешали. Стыдно и горько.
    rotmistr60
    1. Тралл Сегодня, 14:11
      Смешаем, как только перестанем держать ЗВР в долларах США. Не раньше.
      Тралл
    2. 40 лет с варикоцеле Сегодня, 14:23
      Предательские мыслишки!!! За такое раньше.... Эх, будь моя воля..... am Первыми на фронт отправим, кровью искупать.... скоро придет время soldier
      40 лет с варикоцеле
    3. Му Дозвон Сегодня, 15:09
      Вполне норм у России реакция на украинский кризис,действут ВВП осмотрительно,умно - но когда нужно то и быстро и решительно(Крым).
      Му Дозвон
  6. 40 лет с варикоцеле Сегодня, 13:56
    Как будто наши спецслужбы не знали кто напал. Смешные хохлы wassat Нападавшие все давно расфасованы по двухметровым ящикам. Работаем, мужики hi
    40 лет с варикоцеле
    1. Прогрессор Сегодня, 15:39
      Приказ из-за бугра...
      Прогрессор
  7. igorserg Сегодня, 14:01
    Такое чувство, что дана разнарядка - подчистить досье.
    igorserg
  8. kpd Сегодня, 14:19
    Что значит "били"? Там потом в Крым трупы привезли после тех "били", а это уже как бы немного по другому называется.
    kpd
  9. 40 лет с варикоцеле Сегодня, 14:20
    Дождетесь паскудники! За Уралом уже механики уже моторы прогревают, танковые дивизии готовы к броску на Львов.... недолго осталось..... Верховный вас жалеет, добрая душа....
    40 лет с варикоцеле
    1. Тралл Сегодня, 14:31
      Цитата: 40 лет с варикоцеле
      Дождетесь паскудники! За Уралом уже механики уже моторы прогревают, танковые дивизии готовы к броску на Львов.... недолго осталось..... Верховный вас жалеет, добрая душа....

      Вы, случайно, не потомок Тухачевского? Тоже в "поход за Вислу" собрались.
      Тралл
      1. 40 лет с варикоцеле Сегодня, 14:57
        Будет приказ - будет и Висла и Одер и Сена! Не посрамим! Забыла Европа русские танки, издеваются гады...... am
        40 лет с варикоцеле
  10. Воля Сегодня, 14:54
    Сколько негра не отмывай, он черным останется. Сколько фашиста не прикрывай, черное нутро засветится.
    Воля
  11. Berkut24 Сегодня, 15:00
    Ждем расследований западных СМИ и возмущений их политиков.
    Berkut24
    1. Прогрессор Сегодня, 15:39
      Не будет и писка.
      Прогрессор
  12. Прогрессор Сегодня, 15:36
    Вот это признание:
    Посол Украины в Минске: Нападение на колонну крымчан в 2014 осуществил "Азов"
    Прогрессор
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