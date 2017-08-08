Посол Украины в Минске: Нападение на колонну крымчан в 2014 осуществил "Азов"

Мне не нравится, что показывают "Азов", который бьёт этих, которые едут куда-то там. Дубинками "Азов" бьёт каких-то волонтёров. Если фильм пойдёт, будут большие (проблемы), реакция будет очень негативная, во всяком случае на Украине, на этот фильм.

Игорь Кизим, занимающий пост украинского посла в Минске, рассказывает о том, что нападение на колонну автобусов с жителями Крыма в феврале 2014 года было организовано представителями «Азова» (* экстремистская организация, запрещена в РФ). Речь идёт о нападении на колонну с украинскими гражданами, выступавшими против госпереворота на Украине. «Азов» осуществил атаку на автобусы с людьми на территории Черкасской области. Тогда "Азов" ещё не получил статус военного формирования на Украине.Игоря Кизима на откровенный разговор вывели пранкеры Вован и Лексус, которые представились белорусскими чиновниками и попросили объяснить, чем именно вызвана нота протеста, которую украинский МИД направил в Минск после демонстрации трейлера к фильму «Крым» в белорусских кинотеатрах.Ответ Кизима цитирует ТК «Звезда» Речь идёт о фильме Алексея Пиманова, в художественных образах рассказывающих о событиях 2014 года, проходивших на Украине. Тогда боевики «Азова» (информация подтверждена украинским официальным лицом) жгли автобусы, били людей палками и металлическими прутьями. Этот эпизод вошёл в ленту Алексея Пиманова.