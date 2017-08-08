Пентагон намерен создать высокоточные ядерные "мини-бомбы"
Пентагон намерен создать ядерную бомбу с «переменным зарядом». По известной информации, в США собираются разработать «ядерные мини-бомбы», которые будут наносить точечный удар по тому или иному району, уничтожая все в пределах небольшого квартала или целого города.
Об этом сообщает британское издание The Daily Mail.
Согласно данным американского ученого Ханса Кристенсана, Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки хотят создать ядерную бомбу, которая будет уничтожать определенный район, при этом, не нанося вреда окружающей объект области. Так, 20-килотонные заряды не будут вредить территории, находящейся в миле от места взрыва.
Отмечается, что намерения Пентагона говорят о новой концепции в создании оружия массового поражения. Во времена «холодной войны» американские военные руководствовались правилом «чем больше, тем лучше». По словам генерала ВВС США Пола Селвы, таким образом Пентагон намерен дать президенту возможность использования ядерного оружия. Сельва отметил, что военные быстрыми темпами разрабатывают новую бомбу, однако пока неясно, каким образом она будет доставляться до цели.
Об этом сообщает британское издание The Daily Mail.
Согласно данным американского ученого Ханса Кристенсана, Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки хотят создать ядерную бомбу, которая будет уничтожать определенный район, при этом, не нанося вреда окружающей объект области. Так, 20-килотонные заряды не будут вредить территории, находящейся в миле от места взрыва.
Отмечается, что намерения Пентагона говорят о новой концепции в создании оружия массового поражения. Во времена «холодной войны» американские военные руководствовались правилом «чем больше, тем лучше». По словам генерала ВВС США Пола Селвы, таким образом Пентагон намерен дать президенту возможность использования ядерного оружия. Сельва отметил, что военные быстрыми темпами разрабатывают новую бомбу, однако пока неясно, каким образом она будет доставляться до цели.
Использованы фотографии: http://www.dailymail.co.uk/
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