16:06 08 августа

Пентагон намерен создать высокоточные ядерные "мини-бомбы"

Пентагон намерен создать ядерную бомбу с «переменным зарядом». По известной информации, в США собираются разработать «ядерные мини-бомбы», которые будут наносить точечный удар по тому или иному району, уничтожая все в пределах небольшого квартала или целого города.

Об этом сообщает британское издание The Daily Mail.

Пентагон намерен создать высокоточные ядерные "мини-бомбы"



Согласно данным американского ученого Ханса Кристенсана, Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки хотят создать ядерную бомбу, которая будет уничтожать определенный район, при этом, не нанося вреда окружающей объект области. Так, 20-килотонные заряды не будут вредить территории, находящейся в миле от места взрыва.

Отмечается, что намерения Пентагона говорят о новой концепции в создании оружия массового поражения. Во времена «холодной войны» американские военные руководствовались правилом «чем больше, тем лучше». По словам генерала ВВС США Пола Селвы, таким образом Пентагон намерен дать президенту возможность использования ядерного оружия. Сельва отметил, что военные быстрыми темпами разрабатывают новую бомбу, однако пока неясно, каким образом она будет доставляться до цели.

Использованы фотографии: http://www.dailymail.co.uk/
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Комментарии 28

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  1. svp67 Сегодня, 14:26
    Мысли об "ограниченной ядерной войне" так и не покидают "ястребов" Пентагона. И создание таких вот "бомб" явный признак того, что они верят в их перспективность....
    svp67
    1. maxim947 Сегодня, 14:30
      "Мы" ради достижения мира разнесем все вокруг...
      maxim947
      1. Тралл Сегодня, 14:36
        Было уже:
        мини-бомба W54

        и в виде ядерных рюкзаков МК-54
        Тралл
        1. Владимир16 Сегодня, 14:46
          Нужно в очередной раз сказать, что на любой даже самый маленький ядерный взрывчик мы ответим полноценным ядерным ответом по сша. Даже если ТВД матрасы устроят вне пределов России.

          Владимир16
          1. Монос Сегодня, 15:34
            Вот помяните моё слово, через некотрое время они назовут эти бомбы "гуманными".
            И ещё. Раз собираются прибегнуть к таким аргументам, значит признают, что не в состоянии достичь результата иными способами - ни военными, ни дипломатическими. То есть "хехемон" расписывается в своём бессилии. smile
            Монос
        2. rvRomanoff Сегодня, 15:08
          Это они в Fallout переиграли
          rvRomanoff
    2. cniza Сегодня, 14:31
      Выжившие из ума ястребы , все надеются отсидеться за лужей.
      cniza
    3. Чёрный Сегодня, 14:31
      Однозначно кандидаты на Нобелевскую премию мира smile
      Чёрный
    4. Tusv Сегодня, 14:33
      Цитата: svp67
      И создание таких вот "бомб" явный признак того, что они верят в их перспективность....

      Ну разумеется перспективно. Доставить Ядерные заряды на территорию РФ диппочтой и спрятать везде до лучших времен. Только один фиг Периметр сработает
      Tusv
      1. Anglorussian Сегодня, 14:40
        А обслуживание этих зарядов?
        Anglorussian
        1. Tusv Сегодня, 15:42
          Цитата: Anglorussian
          А обслуживание этих зарядов?

          Заряды благополучно умрут, Периметр не сработает. Деньги американских налогоплательщиков успешно освоены и Мир во всем Мире hi
          Tusv
    5. GAF Сегодня, 15:12
      Цитата: svp67
      Мысли об "ограниченной ядерной войне" так и не покидают "ястребов" Пентагона. И создание таких вот "бомб" явный признак того, что они верят в их перспективность...

      Тактического ЯО с ограниченным радиусом поражения полно на складах, включая артиллерийские снаряды. Что нового или необычного в сообщении?
      GAF
  2. Чёрный Сегодня, 14:27
    Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки хотят создать ядерную бомбу, которая будет уничтожать определенный район
    ...а чё не дом? wassat...ну прямо таки гуманисты! Всё время о людях думают!...уже изобрели "умные" фосфорные боеприпасы, которые поражают исключительно террористов, теперь вот о "умых" ядерных бомбачках задумались...молюсеньких прималюсеньких - совсем не страшных...wassat
    Чёрный
  3. cniza Сегодня, 14:27
    которые будут наносить точечный удар по тому или иному району, уничтожая все в пределах небольшого квартала или целого города.


    Вот и вся сущность , разрушение городов...
    cniza
  4. Tamanskiy Сегодня, 14:28
    Это для обхода РСМД?
    Tamanskiy
  5. ФК Ростов Сегодня, 14:29
    будет уничтожать определенный район, при этом, не нанося вреда окружающей объект области. Так, 20-килотонные заряды не будут вредить территории, находящейся в миле от места взрыва.....что за....
    ФК Ростов
    1. Antony Сегодня, 15:11
      В Хиросиме 20 кт и было
      Antony
  6. новичок Сегодня, 14:29
    очень смешно. what
    новичок
  7. demo Сегодня, 14:43
    Сельва отметил, что военные быстрыми темпами разрабатывают новую бомбу, однако пока неясно, каким образом она будет доставляться до цели.

    Хотелось довести до сведения американских военных, политиков и просто ученых простую мысль, выраженную русской пословицей - не рой другому яму, сам в нее попадешь.

    В рюкзаке будет доставлена эта бомба прямо на лужайку Белого дома, округ Колумбия.
    И абзац: хаты не мае, тына не мае, а городище целехонький!
    demo
  8. Share Сегодня, 14:45
    Утром 6 августа 1945 года американский бомбардировщик сбросил на японский город Хиросима атомную бомбу эквивалентом от 13 до 18 килотонн тротила. Три дня спустя, атомная бомба эквивалентом в 21 килотонну тротила, была сброшена на город Нагасаки. Общее количество погибших составило от 90 до 166 тыс. человек в Хиросиме и от 60 до 80 тыс. человек — в Нагасаки.

    Квартал говорите?
    Share
    1. reservist Сегодня, 15:03
      где квартал, там и город ...

      reservist
  9. Berkut24 Сегодня, 14:50
    Я так понимаю, что портативные ядерные боезаряды будут поставлены в Сирию умеренной оппозиции, после чего они окажутся в руках не совсем умеренной...
    Berkut24
  10. Воля Сегодня, 14:50
    И после всего этого кто-то может верить в мирный настрой сша? В человеколюбие?
    Воля
  11. 40 лет с варикоцеле Сегодня, 14:55
    Готовятся. Уничтожать нас.... ядерно.... высокоточно.... Но и мы не дремлем. Нет у них такого духа как у россиян. И президента нет такого.... Ждем приказа Владимир Владимирович. Десятки тысяч танков , самолетов, подводных лодок с нашими храбрыми воинами готовы.... Сам пойду, голову сложу если надо. Сынов поведу... За правду нашу, за веру православную мусульманскую, за народ многонациональный. Так отцы завещали. Не посрамим soldier
    40 лет с варикоцеле
  12. Куница Сегодня, 14:59
    Высокоточное? В госпиталь или школу точно попадёт! Круууто. Ну а вред какой после ядерного взрыва? Абсолютно ни какого. Так, веничком в совочек тонн 100 радиактивной пыли сгребём и всё и чисто. Какой период полураспада??? Не нужно вот тут умничать.
    Куница
  13. pvv113 Сегодня, 15:13
    Пентагон намерен создать высокоточные ядерные "мини-бомбы"

    Какая бы точная ни была, все равно попадут или в больницу, или в школу
    pvv113
  14. anjey Сегодня, 15:53
    это же мечта террориста любой национальности !!!!
    anjey
  15. san4es Сегодня, 16:06
    США собираются разработать «ядерные мини-бомбы»

    ...А кидаться ими будут такие железные балваны bully

    ...Пролистал Daily Мулю...Это самое "жёлтое" издание...Весь мусор там negative
    san4es
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