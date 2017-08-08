16:07 08 августа

Россия полностью уничтожила химические боеприпасы калибра 152 мм с люизитом

На последнем в России действующем объекте по утилизации химического оружия в Удмуртии завершено уничтожение артиллерийских химических боеприпасов калибра 152 мм, снаряженных люизитом, сообщил начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия Валерий Капашин.

На объекте по уничтожению химического оружия "Кизнер" полностью завершено уничтожение артиллерийских химических боеприпасов калибра 152 мм, снаряженных отравляющим веществом люизитом
- сказал В.Капашин.


Россия полностью уничтожила химические боеприпасы калибра 152 мм с люизитом



Он добавил, что после непродолжительных регламентных работ и незначительной перенастройки технологического оборудования с 8 августа здесь приступили к уничтожению последней партии химических боеприпасов, снаряженных люизитом - калибра 122 мм. В.Капашин лично отдал приказ и проконтролировал действия первой смены, передает "Интерфакс-АВН".

Ранее сообщалось, что уничтожение химоружия в России будет завершено к концу сентября текущего года, на год раньше планировавшихся сроков.

Напомним, объект «Кизнер» - единственный действующий в России завод по уничтожению химоружия. В стране к настоящему времени избавились от 99,7 % запасов боевых отравляющих веществ. Завершить работы планируется к сентябрю 2017 года – на год раньше запланированного срока.

Мы справились с поставленной боевой задачей эффективно, безопасно, ранее установленного срока, намного опередив наших партнеров. Затягивание реализации программы химразоружения до 2023 года, чтобы одновременно с США завершить этот процесс, потребовало бы еще несколько десятков миллиардов бюджетных средств
- заявил Капашин.

Использованы фотографии: Фото: химразоружение.рф
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 4

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. pvv113 Сегодня, 15:58
    намного опередив наших партнеров

    Сомневаюсь, что наши "партнеры" шибко торопятся hi
    pvv113
    1. НасРать Сегодня, 16:01
      В данном случае, речь шла о нашем благе. И плевать на "партнеров".

      Сроки хранения не безграничны!
      НасРать
    2. Подрезчик Сегодня, 16:04
      Цитата: pvv113
      намного опередив наших партнеров

      hi Сомневаюсь, что наши "партнеры" шибко торопятся hi

      Да, наврядли они "спотыкаются" от спешки hi , неудивительно будет если затягивают этот процесс у себя, им плевать каким оружием людей уничтожать! negative
      Подрезчик
      1. pvv113 Сегодня, 16:06
        Действительно, какая тебе разница - грохнут тебя свежим снарядом или просроченным laughing
        pvv113
Картина дня