Россия полностью уничтожила химические боеприпасы калибра 152 мм с люизитом

На объекте по уничтожению химического оружия "Кизнер" полностью завершено уничтожение артиллерийских химических боеприпасов калибра 152 мм, снаряженных отравляющим веществом люизитом

Мы справились с поставленной боевой задачей эффективно, безопасно, ранее установленного срока, намного опередив наших партнеров. Затягивание реализации программы химразоружения до 2023 года, чтобы одновременно с США завершить этот процесс, потребовало бы еще несколько десятков миллиардов бюджетных средств