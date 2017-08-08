Россия полностью уничтожила химические боеприпасы калибра 152 мм с люизитом
На последнем в России действующем объекте по утилизации химического оружия в Удмуртии завершено уничтожение артиллерийских химических боеприпасов калибра 152 мм, снаряженных люизитом, сообщил начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия Валерий Капашин.
Он добавил, что после непродолжительных регламентных работ и незначительной перенастройки технологического оборудования с 8 августа здесь приступили к уничтожению последней партии химических боеприпасов, снаряженных люизитом - калибра 122 мм. В.Капашин лично отдал приказ и проконтролировал действия первой смены, передает "Интерфакс-АВН".
Ранее сообщалось, что уничтожение химоружия в России будет завершено к концу сентября текущего года, на год раньше планировавшихся сроков.
Напомним, объект «Кизнер» - единственный действующий в России завод по уничтожению химоружия. В стране к настоящему времени избавились от 99,7 % запасов боевых отравляющих веществ. Завершить работы планируется к сентябрю 2017 года – на год раньше запланированного срока.
На объекте по уничтожению химического оружия "Кизнер" полностью завершено уничтожение артиллерийских химических боеприпасов калибра 152 мм, снаряженных отравляющим веществом люизитом- сказал В.Капашин.
Он добавил, что после непродолжительных регламентных работ и незначительной перенастройки технологического оборудования с 8 августа здесь приступили к уничтожению последней партии химических боеприпасов, снаряженных люизитом - калибра 122 мм. В.Капашин лично отдал приказ и проконтролировал действия первой смены, передает "Интерфакс-АВН".
Ранее сообщалось, что уничтожение химоружия в России будет завершено к концу сентября текущего года, на год раньше планировавшихся сроков.
Напомним, объект «Кизнер» - единственный действующий в России завод по уничтожению химоружия. В стране к настоящему времени избавились от 99,7 % запасов боевых отравляющих веществ. Завершить работы планируется к сентябрю 2017 года – на год раньше запланированного срока.
Мы справились с поставленной боевой задачей эффективно, безопасно, ранее установленного срока, намного опередив наших партнеров. Затягивание реализации программы химразоружения до 2023 года, чтобы одновременно с США завершить этот процесс, потребовало бы еще несколько десятков миллиардов бюджетных средств- заявил Капашин.
Использованы фотографии: Фото: химразоружение.рф
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти