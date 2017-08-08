18:42 08 августа

Саакашвили: У главы МИД Украины российское гражданство

Михаил Саакашвили сегодня из Польши прибыл в Литву, где у здания российской дипломатической миссии принял участие в акции протеста. Акция носила названия «против оккупации Россией территории Грузии». Человек, развязавший 9 лет назад войну в Южной Осетии при содействии США, теперь хочет показать себя борцом за мир.

Акция в Вильнюсе организованы бывшим главой Верховного совета Литовской республики Витаутас Ландсбергисом, представителем партии «Союз Отечества» Мантасом Адоменасом и другими литовскими политическими и околополитическими деятелями. Саакашвили прибыл в Вильнюс после того, как в этой стране отдельные парламентарии заявили, что ему нужно предоставить литовское гражданство.

Ответ Саакашвили:
Я должен вернуть своё украинское гражданство, которое было отнято незаконно. Множество украинцев озлоблены и будут чувствовать себя обманутыми, если я не буду бороться.



Саакашвили: У главы МИД Украины российское гражданство

Фото из архива Саакашвили


При этом Саакашвили добавил, что украинский загранпаспорт у него всё же остаётся, и «путешествует» он именно по нему.

Кроме того, Саакашвили заявил, что президенту Украины стоит обратить внимание на Павла Климкина, у которого, по сведениям экс-губернатора Одесской области, в кармане не только украинский, но и российский паспорта.

Саакашвили в Фейсбук пишет:
Кстати, Павел Климкин этнически не украинец, а русский, родился в России, насколько я понимаю, имеет там гражданство и по-украински говорит хуже меня. Пётр Алексеевич, вот вам ещё один кандидат для лишения гражданства, после того, как вы попользуетесь его услугами вдоволь.

Использованы фотографии: Фейсбук
22

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Комментарии 70

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  1. Altona Сегодня, 16:09
    Прям куда не плюнь, кругом зрадище. belay Клим Чугункин и тот паспорт с Курской пропиской в нагруднике бережно хранит. laughing Шалом вам, куряне. laughing
    Altona
    1. cniza Сегодня, 16:13
      Сейчас будут выяснять кто из них больший украинец , а окажется , что все малороссы и великороссы - один народ.
      cniza
      1. ПАша Сегодня, 16:16
        а что будет если Мишико все таки попадет в Грузию?
        ПАша
        1. cniza Сегодня, 16:18
          С ним будет то что он делал с другими...
          cniza
          1. Толстоевский Сегодня, 16:44
            причём - тем же самым черенком от лопаты
            Толстоевский
            1. Владимир16 Сегодня, 16:59
              Горемыка. Из родной страны выгнали поганой метлой. Из украины выгнали. Из сша выганли в латвию.
              Нужно его в Россию пригласить, дать гражданство. Пусть успокоится.Накормить (хватит галстуки жевать). Да и помрет на православной земле. Мы люди добрые.
              Владимир16
              1. Чёрный Сегодня, 17:02
                Цитата: Владимир16
                Нужно его в Россию пригласить, дать гражданство. Пусть успокоится.Накормить (хватит галстуки жевать). Да и помрет на православной земле. Мы люди добрые.

                У себя его пропиши wink wassat
                Чёрный
                1. Владимир16 Сегодня, 17:15
                  Без вопросов. Пропишу.
                  Может он петь умеет. Грузины народ поющий. good
                  А ты злой. laughing
                  Владимир16
                  1. Татьяна Сегодня, 18:12
                    "Чёрная метка" в Грузии по Саакашвили плачет!
                    Татьяна
                  2. Дуплет Сегодня, 18:26
                    Цитата: Владимир16
                    Без вопросов. Пропишу.
                    Может он петь умеет. Грузины народ поющий. good
                    А ты злой. laughing

                    Он тебе все галстуки сожрет, а потом за туфли примется..
                    Дуплет
        2. Чёрный Сегодня, 16:25
          Цитата: ПАша
          а что будет если Мишико все таки попадет в Грузию?

          турма будет...веник в попа будет...плохо будет... wassat
          Чёрный
          1. Чёрный Сегодня, 16:27
            Не, мужики.Думайте , что хотите, но на месте ВВП я бы дал всё же Мишке российское гражданство и отправил бы его послом на украину... laughing ...это был бы троллинг 80-го уровня laughing.....
            Чёрный
            1. Тралл Сегодня, 16:28
              Тогда уже в Грузию smile
              Тралл
              1. Чёрный Сегодня, 16:30
                Цитата: Тралл
                Тогда уже в Грузию

                В Грузию поедет Порошенко.....там вино приличное...и много... laughing
                Чёрный
                1. Тралл Сегодня, 16:35
                  Мой тесть в эту субботу после бани засыпая(уставший) бормотал с кровожадным выражением на лице:
                  "Борю - шарфом, Мишу - галстуком"
                  Ничего не понятно. Ерунда какая-то smile
                  Тралл
                  1. Чёрный Сегодня, 16:36
                    Цитата: Тралл
                    Мой тесть в эту субботу после бани засыпая(уставший) бормотал с кровожадным выражением на лице:
                    "Борю - шарфом, Мишу - галстуком"
                    Ничего не понятно. Ерунда какая-то smile

                    Он у тебя не киллер, часом? wink laughing
                    Чёрный
                    1. cniza Сегодня, 16:51
                      Цитата: Чёрный
                      Не, мужики.Думайте , что хотите, но на месте ВВП я бы дал всё же Мишке российское гражданство и отправил бы его послом на украину... laughing ...это был бы троллинг 80-го уровня laughing.....


                      Вот вы смеётесь , а США подумывает сделать его своим спец. представителем по Украине.
                      cniza
                      1. Чёрный Сегодня, 16:52
                        Цитата: cniza
                        Вот вы смеётесь , а США подумывает сделать его своим спец. представителем по Украине.
                        Если это произойдёт, то я буду смеяться ещё больше laughing
                        Чёрный
                      2. KondratKo Сегодня, 17:37
                        cniza: США подумывает сделать его своим спец. представителем по Украине.

                        Вот и ответ, почему пожиратель галстуков был лишён гражданства на ридной украини - его не устраивала предложенная должность, видать п-сы решили не давать ему права выбора...
                        KondratKo
                    2. cniza Сегодня, 16:57
                      Цитата: Чёрный
                      [Если это произойдёт, то я буду смеяться ещё больше laughing


                      Недавно эта информация проскальзывала , это обсуждали в конгрессе.
                      cniza
            2. Балу Сегодня, 16:47
              Цитата: Чёрный
              Не, мужики.Думайте , что хотите, но на месте ВВП я бы дал всё же Мишке российское гражданство и отправил бы его послом на украину... laughing ...это был бы троллинг 80-го уровня laughing.....

              Почетным послом в бандерию, по нечетным послом в молдавию tongue
              Балу
              1. Чёрный Сегодня, 16:49
                Цитата: Балу
                Почетным послом в бандерию, по нечетным послом в молдавию

                Ну ты прям завалить Мишку работай хошьь....а с трансвеститами когда ему шоркаться? tongue
                Чёрный
                1. Балу Сегодня, 16:51
                  Цитата: Чёрный
                  Цитата: Балу
                  Почетным послом в бандерию, по нечетным послом в молдавию

                  Ну ты прям завалить Мишку работай хошьь....а с трансвеститами когда ему шоркаться? tongue

                  Он же одиссит, а это значит... wassat
                  Балу
        3. vovanpain Сегодня, 16:26
          Саакашвили: У главы МИД Украины российское гражданство

          Грызня между армяном Аваковым,грузином Саакашвили и русским Климкиным,а все вместе щирые украинцы, laughing вешалки для галстуков. laughing
          vovanpain
          1. bouncyhunter Сегодня, 16:48
            Братка , здрав буде !!! hi drinks drinks drinks
            Саакашвили: У главы МИД Украины российское гражданство

            Голос Е.Копеляна за кадром : "От зависти Саакашвайн начал жевать свои носки ..." . wassat
            bouncyhunter
            1. Чёрный Сегодня, 16:59
              Цитата: bouncyhunter
              От зависти Саакашвайн начал жевать свои носки

              а что бы вызвать к себе жалость - стал жевать носки Путина wassat
              Чёрный
              1. bouncyhunter Сегодня, 17:02
                Слава hi , давно подозревал что ты - садист и изверг . Уважаю , ибо сам таковский ! good drinks
                bouncyhunter
                1. Чёрный Сегодня, 17:09
                  Цитата: bouncyhunter
                  давно подозревал что ты - садист и изверг

                  hi Заметь,про носки ты ему первый посоветовал.. laughing
                  Чёрный
                  1. bouncyhunter Сегодня, 17:11
                    А я и не отказываюсь от своих слов . Заслужил - пусть жуёт ! lol
                    bouncyhunter
        4. INVESTOR Сегодня, 17:42
          Саакашвили: У главы МИД Украины российское гражданство

          Ябеда... fellow
          INVESTOR
          1. Стас Снежин Сегодня, 17:51
            Саакашвили: У главы МИД Украины российское гражданство

            Похоже, там если порыться, то и коммунистические партбилеты найдутся..
            Стас Снежин
      2. Подрезчик Сегодня, 16:17
        Да загнанная "шестерка", сявкающий бомж! Завтра дадут паспорт Литвы-будет "горячим" патриотом, послезавтра выгонят-обольет помоями! angry
        Подрезчик
        1. Б.Т.В. Сегодня, 16:32
          Цитата: Подрезчик
          Завтра дадут паспорт Литвы-будет "горячим" патриотом,


          Из последних новостей на Яндексе: " Саакашвили отказался от литовского гражданства." Мишико " любит" Украину.

          " Я и тут молчать не буду: тиграм в клетке мяса не додают!"
          Б.Т.В.
      3. Чёрный Сегодня, 16:18
        Саакашвили в Фейсбук пишет:Павел Климкин этнически не украинец, а русский, родился в России, насколько я понимаю, имеет там гражданство и по-украински говорит хуже меня

        Ну да, Мишанька хотя бы бе-бе-бе-бе по-украински знает wassat...а Климушка Чугункин только му..мычит как недоенный кентавр... laughing
        Чёрный
      4. venik Сегодня, 16:50
        Цитата: cniza
        Сейчас будут выяснять кто из них больший украинец , а окажется , что все малороссы и великороссы - один народ.

        ========
        Ну дык это "давным-давно" - ДОКАЗАНО!!! Причем - на "генном уровне"!!!
        venik
    2. Чёрный Сегодня, 16:16
      США,Польша, Литва...Фёдор Конюхов взволнованно отмечает на карте маршрут неуловимого Мишоко wassat
      Чёрный
    3. Монос Сегодня, 16:20
      Пётр Алексеевич, вот вам ещё один кандидат для лишения гражданства

      Тук-тук-тук... Барабан стучит исправно... smile Вся суть всей этой либерасни американского образца. Их деды ещё во времена Сталина доносы друг на друга писать наловчились.
      Монос
      1. parkello Сегодня, 18:07
        вот именно. хорошо что я их помню еще по детству,какие они стукачи были .как у нас в Тбилиси говорили боз и набичвар .чамвшвеб ...человек заложивший близкого ,кто ему доверял. законченная мразь . даже не просто "боз" (блдь мужского рода) .а целый "бозандар" ,как человек полное г..овно .
        parkello
    4. Tusv Сегодня, 16:42
      Цитата: Altona
      Клим Чугункин и тот паспорт с Курской пропиской в нагруднике бережно хранит.

      Ну дык
      Я
      достаю
      из широких штанин
      дубликатом
      бесценного груза.
      Читайте
      Завмдуйте
      Я гражданин...

      Не ну какой Чугункин, тем более Климкин откажется от гражданства РФ. Тут надо быть больным на фсю голову
      Tusv
    5. Mavrikiy Сегодня, 16:49
      Цитата: Altona
      Прям куда не плюнь, кругом зрадище. belay Клим Чугункин и тот паспорт с Курской пропиской в нагруднике бережно хранит. laughing Шалом вам, куряне. laughing

      Ну куряне его еще не лобызали. Посему, возми сей нектар себе, аль не укусен?
      Mavrikiy
    6. Балу Сегодня, 16:50
      Кроме того, Саакашвили заявил, что президенту Украины стоит обратить внимание на Павла Климкина, у которого, по сведениям экс-губернатора Одесской области, в кармане не только украинский, но и российский паспорта[quote][/quote]

      Сукашвили еще не знает, что на бандерию послом Климкина послала сама шайсе фрау Меркель, кто же Климкина отпустит?
      Балу
  2. Толстоевский Сегодня, 16:13
    Фу, какой завистливый
    Толстоевский
    1. Mavrikiy Сегодня, 16:52
      Цитата: Толстоевский
      Фу, какой завистливый

      Да не завистлив, а бьет себя ушами по щекам, не предусмотрел, прокол. Нужно было в Сочах полотером прописаться. С таким то галстуком....
      Mavrikiy
  3. bk316 Сегодня, 16:17
    Смотрите, прям человек слова. Обещал что будет стучать на всех и стучит. Так дело пойдет и галстук съест! bully
    bk316
  4. Oper2013 Сегодня, 16:24
    Нашёл вна Украине свободные уши)
    Oper2013
    1. kepmor Сегодня, 16:32
      его к нам надо...находу переобуется...вот и готовый кандидат на замещение нашего вольфовича в дурдуме...
      kepmor
  5. Комментарий был удален.
  6. zivXP Сегодня, 16:29
    Теперь на очереди Литва со своим гражданством. laughing
    zivXP
  7. Комментарий был удален.
  8. anjey Сегодня, 16:33
    почему Россия не предьявляет расстрел наших миротворцев(которые были защишены еще и международными правами!!! ) в 2008 этому губошлепу?
    anjey
  9. Комментарий был удален.
  10. Alexey-74 Сегодня, 16:34
    Жалкое зрелище. Все его "друзья" воспринимают как клоуна.
    Alexey-74
  11. 40 лет с варикоцеле Сегодня, 16:34
    Сракашвили помнит как драпал от русского воина! Ничего попробуешь еще вкус солдатского сапога. Мы готовы. Сотни ПакФа расчертят небо, горящие Рапторы покроют землю и русская Армата раздавит калеными гусеницами всю проамериканскую гидру. Так говорил старец Пафнутий, а пророчества это святая исина браты. Все готово к большой войне. Не посрамим предков наших soldier
    40 лет с варикоцеле
    1. Anglorussian Сегодня, 16:52
      Ничего себе тебя христануло... wassat
      Anglorussian
      1. Paranoid50 Сегодня, 17:05
        Цитата: Anglorussian
        Ничего себе тебя христануло... wassat

        Дык,как в анекдоте : "...мне,пожалуйста, то же самое !" yes
        Paranoid50
  12. Dym71 Сегодня, 16:42
    Кстати, Павел Климкин этнически не украинец, а русский, родился в России, насколько я понимаю, имеет там гражданство и по-украински говорит хуже меня. Пётр Алексеевич, вот вам ещё один кандидат для лишения гражданства

    Михо, как не стыдно?
    Ябеда - корябеда! tongue
    Dym71
  13. Fitter65 Сегодня, 16:43
    Ах уе....ах уехал мой любимый!Это реально театр абсурда.Бывший президент Грузии будет боротся за украинское гражданство из Литвы.Ещё бы попросил помочь в этом деле у эстонских правозащитников...
    Fitter65
  14. Incvizitor Сегодня, 16:45
    Михаил Саакашвили сегодня из Польши прибыл в Литву, где у здания российской дипломатической миссии принял участие в акции протеста
    вернуть своё украинское гражданство.

    Он конечно наркоман был всегда, но это даже для него перебор или передозfool
    Incvizitor
  15. винторез Сегодня, 16:50
    Полчаса назад в аэропорту Варшавы.
    винторез
    1. KOMA Сегодня, 17:05
      Надо было галстук в тарелку положить, подкормить его!
      KOMA
  16. К-50 Сегодня, 16:56
    Я должен вернуть своё украинское гражданство, которое было отнято незаконно.

    Мишка обиделся! laughing
    Что же ты грузин в Грузию так не рвешься? Ссыкотно что ли? Турма ждёт? Тогда просто не вякай, а то ишь космополит выискался. Как шавка на каждом углу лает на всех кто ему не нравится. laughing
    К-50
    1. uskrabut Сегодня, 17:06
      В Грузии его будут судить "По Законам Гор" wassat
      uskrabut
  17. ded100 Сегодня, 16:58
    В хохлостане всякой твари по паре собрались негодяи со всего света и воду мутят! am
    ded100
  18. Slon_on Сегодня, 17:03
    Вот, как комсомольское прошлое проявляется - стуканул подельника (Чугункина).
    Slon_on
  19. uskrabut Сегодня, 17:05
    "При этом Саакашвили добавил, что украинский загранпаспорт у него всё же остаётся, и «путешествует» он именно по нему."

    Заметьте, паспорт украинский, а не американский, хотя чей зад он так тщательно вылизывал? laughing Вот вам пример отношения америкосов к своим подстилкам.
    uskrabut
  20. Alexey RA Сегодня, 17:06
    Кстати, Павел Климкин этнически не украинец, а русский, родился в России, насколько я понимаю, имеет там гражданство и по-украински говорит хуже меня. Пётр Алексеевич, вот вам ещё один кандидат для лишения гражданства, после того, как вы попользуетесь его услугами вдоволь.

    А может дать всем политикам Украины российское гражданство? И по 282-й их, по 282-й!
    Alexey RA
  21. ОТДЕЛ Сегодня, 17:09
    Пристрелил бы его , кто нибудь...Надоел этот крысеныш.
    ОТДЕЛ
    1. Dym71 Сегодня, 17:37
      Цитата: ОТДЕЛ
      Пристрелил бы его , кто нибудь...Надоел этот крысеныш.

      Вот сейчас прокуратура Грузии тебя не поддерживает! yes
      Dym71
    2. лысова Сегодня, 17:50
      Виталий приветствую, Вас! Зашлите меня, а то наши спецы, что то не решаются.
      лысова
  22. vasilev Сегодня, 17:17
    Гастроли Миши Грузинского по Польше и Литве.
    "Я одессит,я из Одессы,здрасьте
    Хочу открыть вам маленький секрет.
    А ну спросите:"-ты имеешь паспорт?"
    И я отвечу "-чтобы да,так нет."
    vasilev
  23. лысова Сегодня, 17:48
    Проинструктировали на очередные "подвиги". А ведь он не просто прибыл воду мутить. Если его привязать к креслу и применить любой из двух способов "беседы", он многое мог рассказать о планах матрасниках и его участии в этом.К нелюдю, даже не сомневаюсь можно. А не ширма ли Литва ? А не поставили ли штаты, ему возглавить военные действия на Украине? Какая бы не была цель - она направлена против России.
    лысова
  24. 1536 Сегодня, 18:23
    А в зоопарке тиграм не докладывют мяса!
    1536
  25. Turist1996 Сегодня, 18:39
    Ржака, как не крути!!!
    Turist1996
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