Саакашвили: У главы МИД Украины российское гражданство

Я должен вернуть своё украинское гражданство, которое было отнято незаконно. Множество украинцев озлоблены и будут чувствовать себя обманутыми, если я не буду бороться.

Фото из архива Саакашвили

Кстати, Павел Климкин этнически не украинец, а русский, родился в России, насколько я понимаю, имеет там гражданство и по-украински говорит хуже меня. Пётр Алексеевич, вот вам ещё один кандидат для лишения гражданства, после того, как вы попользуетесь его услугами вдоволь.

Михаил Саакашвили сегодня из Польши прибыл в Литву, где у здания российской дипломатической миссии принял участие в акции протеста. Акция носила названия «против оккупации Россией территории Грузии». Человек, развязавший 9 лет назад войну в Южной Осетии при содействии США, теперь хочет показать себя борцом за мир.Акция в Вильнюсе организованы бывшим главой Верховного совета Литовской республики Витаутас Ландсбергисом, представителем партии «Союз Отечества» Мантасом Адоменасом и другими литовскими политическими и околополитическими деятелями. Саакашвили прибыл в Вильнюс после того, как в этой стране отдельные парламентарии заявили, что ему нужно предоставить литовское гражданство.Ответ Саакашвили:При этом Саакашвили добавил, что украинский загранпаспорт у него всё же остаётся, и «путешествует» он именно по нему.Кроме того, Саакашвили заявил, что президенту Украины стоит обратить внимание на Павла Климкина, у которого, по сведениям экс-губернатора Одесской области, в кармане не только украинский, но и российский паспорта.Саакашвили в Фейсбук пишет: