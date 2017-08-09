Модернизация Ту-160 и Ту-95МС



Ту-160 на модернизации. Фото ОАК / Uacrussia.livejournal.com



Транспортировка недостроенного планера Ту-160 в сборочный цех. Фото газеты "Вперед!" / Bmpd.livejournal.com



Ремонтируемые Ту-95МС. Фото ОАК / Uacrussia.livejournal.com

По материалам сайтов:

http://mil.ru/

http://ria.ru/

http://rg.ru/

http://tass.ru/

https://tvzvezda.ru/

https://lenta.ru/

http://bmpd.livejournal.com/

http://uacrussia.livejournal.com/

Модернизация стратегической авиации является одной из важнейших программ в контексте развития вооруженных сил. Ремонт и обновление существующей техники позволяют продлить сроки эксплуатации, а также повысить характеристики машин и расширить круг решаемых ими задач. К настоящему времени российская промышленность приступила к реализации нескольких крупных проектов подобного рода. Планомерно осуществляются ремонт и модернизация стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС. Кроме того, в обозримом будущем войска получат совершенно новые бомбардировщики, построенные в соответствии с текущими планами военного ведомства.Высокий приоритет обновления стратегической авиации приводит к тому, что руководство министерства обороны регулярно поднимает эту программу на заседаниях. Последнее на данный момент подобное мероприятие, в рамках которого обсуждался ремонт бомбардировщиков, состоялось 4 августа при участии министра обороны генерала армии Сергея Шойгу и других высокопоставленных военачальников. В ходе этого совещания было сделано несколько важных заявлений. Кроме того, руководство военного ведомства подвело итоги недавних учебных мероприятий, обсудило недавний военно-морской парад и другие события последнего времени.4 августа министр обороны напомнил, что стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 являются важнейшим компонентом ядерного потенциала России. Они участвуют в стратегическом сдерживании вероятного противника, регулярно выполняя полеты в акваториях Северного Ледовитого океана, Черного моря и над восточными регионами. В связи с этим С. Шойгу назвал ремонт и модернизацию самолетов с продлением сроков их службы одной из приоритетных задач.Также глава военного ведомства напомнил о ходе текущих работ. Обновление бомбардировщиков осуществляется совместными усилиями нескольких авиастроительных и смежных предприятий во главе с фирмой «Туполев». Непосредственно работы по ремонту и модернизации выполняются на Казанском авиационном заводе им С.П. Горбунова, ранее строившем серийную технику обновляемых типов. Для решения новых задач производственные мощности предприятия были заметным образом обновлены. Новое оборудование уже демонстрировалось руководству Минобороны.В настоящее время авиационная промышленность занимается плановым ремонтом и модернизацией имеющейся техники из парка дальней авиации. При этом в существующие планы не так давно были внесены определенные коррективы. Так, в конце апреля текущего года заместитель министра обороны Юрий Борисов, посещая Казанский авиазавод, раскрыл новые намерения военного ведомства.По его словам, в настоящее время на вооружении Воздушно-космических сил имеется 16 стратегических ракетоносцев Ту-160. Все эти машины должны будут пройти глубокую модернизацию. Фактически от самолета в нынешней конфигурации будет оставаться только планер. Все бортовое оборудование, вплоть до кабельных трасс, пойдет под замену. Такое обновление техники позволит заметным образом продлить сроки ее службы.Замминистра обороны также рассказал о проведении исследований, направленных на установление реального потенциала существующих конструкций. В ходе такой научной работы было определено, что Ту-160 имеют высокий прочностной запас. Запас по ресурсу, в свою очередь, почти не ограничен. Все эти выводы были сделаны на основе теоретической проработки и практических исследований. Также Ю. Борисов подчеркнул, что ресурс модернизированных Ту-160 будет достаточным для продолжения службы вплоть до появления машин Ту-160М2 новой постройки.Как следует из имеющихся сообщений и данных, подобная модернизация пока не началась. Впрочем, она должна стартовать в самое ближайшее время, и благодаря ей уже через несколько лет дальняя авиация ВКС будет располагать обновленными самолетами, отличающимися улучшенными характеристиками и новыми возможностями.Уже началось строительство новых самолетов, изначально соответствующих более совершенному проекту Ту-160М2. Казанскому авиационному заводу удалось восстановить ряд ключевых технологий, необходимых для сборки перспективной техники. При этом первую машину нового типа планируется строить не с нуля. В начале девяностых годов на предприятии оставались заделы для строительства четырех серийных Ту-160. Впоследствии два из них были использованы, тогда как дальнейшая судьба двух других оставалась неопределенной до настоящего времени. Не так давно было решено использовать собранные конструкции при строительстве новейших Ту-160М2.Имеющийся задел был возвращен в работу, и несколько недель назад поступили сообщения о получении реальных результатов. 11 июля в цех окончательной сборки был переведен недостроенный планер самолета с заводским номером «804». В ближайшее время планер получит все необходимые узлы и агрегаты, бортовую аппаратуру и т.д. После завершения сборки первый Ту-160М2 будет передан на испытания. Дальнейшая судьба последнего из остававшихся заделов пока не ясна. Все прочие бомбардировщики нового типа будут строиться заново.Во время недавнего авиасалона МАКС-2017 замминистра обороны Юрий Борисов огласил текущий график работ по программе Ту-160М2. На начало следующего 2018 года запланирован первый полет новейшей машины. Впоследствии она должна будет пройти все необходимые испытания, по результатам которых будут проводиться необходимые работы. Серийное производство новых ракетоносцев пока планируется начать в 2021 году. Каждый год промышленность должна будет передавать вооруженным силам по 3-4 самолета. В общей сложности предполагается закупить около полусотни бомбардировщиков.В рамках текущей программы промышленность должна будет решить несколько важнейших задач. Так, уже удалось возобновить производство турбореактивных двигателей НК-32. До 2020 года Концерн «Радиоэлектронные технологии» должен будет создать новый комплекс бортового оборудования, способный расширить боевые возможности техники. Боевой потенциал Ту-160М2 планируется повысить при помощи перспективной крылатой ракеты, пока известной под условным обозначением Х-БД. Пока известно лишь то, что такое оружие будет отличаться повышенной дальностью полета и новейшей бортовой электроникой с элементами искусственного интеллекта.Модернизация существующих стратегических ракетоносцев и строительство машин новой модификации в отдаленном будущем позволят в разы нарастить группировку таких самолетов и соответствующим образом повысить боевой потенциал дальней авиации. В настоящее время ВКС России располагают только 16 самолетами Ту-160, тогда как выполнение всех планов в рамках проекта Ту-160М2 приведет к появлению примерно полусотни новых машин. Даже с учетом списания старой техники, выработавшей свой ресурс, все это будет иметь только положительные последствия как для дальней авиации, так и для всех Воздушно-космических сил в целом.Основой российской стратегической авиации по-прежнему остаются бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС. Несколько десятков таких самолетов служат на ряде авиабаз и тоже участвуют в стратегическом сдерживании вероятного противника. Как и Ту-160, имеющиеся Ту-95МС подлежат ремонту и модернизации, при помощи которых смогут продолжать свою службу в течение длительного времени. Программа модернизации уже стартовала, а сравнительно недавно были оглашены некоторые ее дополнительные цели.В апреле этого года, комментируя обновление стратегической авиации, Ю. Борисов рассказал, что военное ведомство намерено заменять весь парк бортового оборудования самолетов Ту-95МС, и тем самым максимально продлевать сроки их эксплуатации. Такие самолеты будут служить в течение длительного времени; как минимум, до того момента, когда войска начнут получать первые серийные машины нового типа, в настоящее время разрабатываемые в рамках программы ПАК ДА. Последние рассматриваются в качестве фактической замены для имеющихся Ту-95МС.Для ремонта и замены бортовой аппаратуры бомбардировщики Ту-95МС прибывают на московское предприятие компании «Туполев». Там осуществляется демонтаж старых агрегатов с последующим восстановлением технической готовности, продлением ресурса, установкой нового оборудования и т.д. После этого техника отправляется на Жуковскую летно-испытательную и доводочную базу, где производятся необходимые проверки и испытания. После завершения тестирования самолет возвращается на свою базу.Модернизация ракетоносцев Ту-95МС стартовала несколько лет назад. Первый самолет, обновленный до состояния Ту-95МСМ, был представлен осенью 2015 года. После этого через необходимые процедуры прошли еще несколько однотипных самолетов. Точное количество модернизированных машин, тем не менее, пока не уточняется. По разным оценкам, к настоящему времени было обновлено около десятка самолетов.Любопытно, что модернизированные Ту-95МСМ не только используются в дежурстве и патрулировании, но и уже успели принять участие в учебных мероприятиях и реальных боевых операциях. Так, с осени 2015 года российская дальняя авиация регулярно привлекается к нанесению ударов по объектам террористических организаций на территории Сирии. По некоторым данным, в этих операциях участвовали и модернизированные Ту-95МС.Проводимая в настоящее время модернизация стратегических ракетоносцев Ту-95МС подразумевает, прежде всего, обновление бортового радиоэлектронного оборудования. Получая новые приборы, самолет расширяет свои возможности и может с большей эффективностью решать новые задачи. Кроме того, авиационная техника оснащается средствами, позволяющими ей нести вооружение последних типов. Модернизированные бомбардировщики могут нести крылатые ракеты Х-101/102.По разным данным, запланированную модернизацию должна будет пройти, как минимум, большая часть имеющихся в войсках Ту-95МС. Восстановление и обновление позволит сохранять такую технику на вооружении в течение длительного времени, вплоть до появления перспективных ударных самолетов ПАК ДА.По официальным данным, российское министерство обороны планирует в будущем продолжать модернизацию стратегических ракетоносцев Ту-95МС с целью продления их ресурса. Главным результатом этих работ станет сохранение достаточно крупного парка авиационной техники, способного дополнять сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160 существующих и перспективных модификаций. Позже Ту-95МС могут уступить свое место более новым ПАК ДА, которые пока только разрабатываются.В настоящее время Воздушно-космические силы России располагают достаточно многочисленным парком дальних бомбардировщиков стратегического назначения. Имеется несколько десятков машин двух типов, способных нести различное ракетное вооружение, в том числе и в ядерном исполнении. С целью развития дальней авиации уже начата разработка новых образцов авиационной техники, а до их появления планируется продолжать эксплуатацию существующих самолетов, для чего необходимо проводить постоянную и планомерную их модернизацию. Кроме того, в случае с Ту-160 речь также идет и о строительстве новых самолетов с обновленной комплектацией и улучшенными возможностями.Модернизация имеющихся самолетов уже запущена и успела дать первые заметные результаты. Программа возобновления строительства сверхзвуковых ракетоносцев тоже продвигается с определенными успехами. Таким образом, российские ВКС в обозримом будущем смогут получить всю требуемую технику, прошедшую модернизацию или изначально построенную по новому проекту. Получение таких самолетов приведет к необходимому росту боеспособности и потенциала стратегической авиации.