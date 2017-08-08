18:42 08 августа

ВСУ представили церемониальную форму для парада

Как сообщает украинский военный портал Ukrainian Military Pages, во время проведения военного парада по случаю празднования 26-й годовщины Независимости Украины военнослужащие вооруженных сил Украины продемонстрируют обновленные образцы формы одежды для роты Почетного караула.

Различные рабочие варианты формы для Почетного караула, среди которых выбирали военные, показал в Facebook Виталий Гайдукевич.

Уже не секрет, что в этом году на военном параде в День (Восстановления) Независимости появится историческая церемониальная униформа почетного караула. Спрашивали как это будет выглядеть. Обещал показать. Показываем. Один из этих вариантов принят к пошиву и вышивке
Для тех, кого удивляет потребность в таком мундире, замечу. В цивилизованных странах исторических церемониальных мундиров может быть несколько разных. А еще среди униформы, которой говорит военный в обязательном порядке есть спортивный костюм, футболка и кроссовки. Для особых случаев - смокинг. А в армии Канады, скажем, есть униформа для беременных - с учетом особенностей фигуры. И регламентированы формы бород и усов. Поскольку до бород, усов и мундиров для беременных нам еще далеко, то пока вот - что-то из этих картинок станет реальностью. Потому что наследственность, это важно








Какой вариант из представленных мундиров отдан в пошив, изданию не известно, так что подождем до парада.

Использованы фотографии: http://www.ukrmilitary.com/
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 47

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. soroKING Сегодня, 17:49
    форма древних укров: лопушок спереди в руке каменный карабин wassat
    soroKING
    1. Zibelew Сегодня, 17:52
      Если за кокарду на новой фуражке воткнуть страусиное перо, то сходство с Папондопуло становится разительным...
      Zibelew
      1. avt Сегодня, 17:57
        Цитата: Zibelew
        Если за кокарду на новой фуражке воткнуть страусиное перо, то сходство с Папондопуло становится разительным...

        ,,Свадьба в Малиновке" это руководство к действию на Руине!Я за последний вариант с шароварами и польской шапочой с пером....но перьев надо больше и главное
        Цитата: Zibelew
        страусиное перо,

        в жопю
        Цитата: воттак
        карабин манлихер ?че не маузер

        Потому что если нет манлихера , то можно заменить хе-э-э-э- фалоиммитатором из сексшопа . И почётно и созвучно.
        avt
        1. Fei_Wong Сегодня, 18:05
          Лучше уж осовремененный Попандопуло (кстати, судя фамилии, грек?), чем Эрих Кох. Так что, поверьте, это далеко не худший вариант.. К тому же более исторический (у пана Порошена Конфетного ныне тоже нема золотого запасу - для своих холопов, ессно).
          P.S. Ну всё-таки как же оперативно "Большой Брат следит за тобой"... Только открыл эту новость - и смотрите, что мне в контекстную рекламу Гугл поставил.
          Fei_Wong
          1. Fei_Wong Сегодня, 18:20
            Блин, не отобразилось через плагин. Вот, принт-скрином захватил:

            И да, пардон, не Гугл а Яндекс. Но суть от этого не меняется.
            Fei_Wong
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:59
        Что выдумывать новое , когда уже все придумано давно и парад в том числе... laughing

        Форма очень схожа ...
        ОТДЕЛ
        1. ПАша Сегодня, 18:27
          готовятся сдаваться в плен laughing good
          ПАша
      3. ПАша Сегодня, 18:00
        косят толи под румынов, толи под поляков.
        ПАша
        1. DMB_95 Сегодня, 18:16
          Цитата: ПАша
          косят толи под румынов, толи под поляков.

          Толи от армии .. wassat
          DMB_95
          1. ПАша Сегодня, 18:29
            ДМБ 97 !!! soldier
            мы не косили !!!
            soldier
            ПАша
        2. Офицер запаса Сегодня, 18:26
          Очень похожие мундиры носили венгерские гусары. Только при чем здесь Украина? Если уж они себя древними украми величают, то у тех кроме копья вообще ничего не было. Ну может еще амулет на шее в виде косточки (кстати, в качестве знаков различия может использоваться - одна косточка, две, одна большая и т.д.). Если уж историческая правда, ребята, то полная....
          Офицер запаса
      4. Trevis Сегодня, 18:21
        А где красные шаровары?
        Trevis
      5. Балу Сегодня, 18:38
        [quote=Zibelew]Если за кокарду на новой фуражке воткнуть страусиное перо, то сходство с Папондопуло становится разительным...
        Цирк продолжает гастроли, шоу майдаунов продолжается. Вход бесплатный, членам профсоюзов-пиво бесплатно. lol
        Балу
    2. ПАша Сегодня, 17:59
      верните вышиванку!!!!!!!
      ПАша
    3. sgazeev Сегодня, 18:00
      Цитата: soroKING
      форма древних укров: лопушок спереди в руке каменный карабин wassat

      Почему чоботы? Сабо с помпоном. drinks
      sgazeev
    4. Комментарий был удален.
  2. Андрей К Сегодня, 17:49
    ...ВСУ представило церемониальную форму для парада...

    Шальвары... Галуны... Фузея... И...
    Лычки, лычки!!!...
    [email protected] без лычки, что планида без пробки laughing
    Картуз... lol:
    Андрей К
    1. Стас Снежин Сегодня, 17:57
      Такая древнейшая цивилизация, и только сейчас озадачилась церемониальной формой.. Парадокс.
      Стас Снежин
    2. Комментарий был удален.
      1. bouncyhunter Сегодня, 18:07
        Саш , привет ! hi drinks
        Цитата: Подрезчик
        Недоумки!

        Скорее - недоделки ! wink
        bouncyhunter
        1. Подрезчик Сегодня, 18:13
          Привет, уважаемый! hi Паш, недоделки-недоумки, этож не те слова даже! Это все равно, как если человек не имеющий квартиры, еды и т.д. купит себе лимузин! Ну голова то должна быть, а в ней хоть что-то хозяйское, а не только тупой гонор и желание выпендриться! Убей, не понимаю! belay
          Подрезчик
          1. bouncyhunter Сегодня, 18:19
            Цитата: Подрезчик
            Убей, не понимаю!

            Побойся Бога , живи , дружище !!! drinks А ты сильно понимаешь действия инфузорий-тапочек ? Вот и здесь подобный случай ... lol
            bouncyhunter
            1. Подрезчик Сегодня, 18:39
              Инфузорий...Это ты, Паш, шикарный эпитет к ним применил! hi Голодранцы, армия разваливающаяся, жрать нечего, мародерство, дезертирство и....новая форма для РПК! fool
              Подрезчик
            2. cniza Сегодня, 18:41
              Не обижай приличных одноклеточных ... laughing
              cniza
    3. Uma Palata Сегодня, 18:07
      Это что, украинская военная шапочка ? или, дико извиняюсь , ручной меховой аппарат для самообслуживания?
      Uma Palata
      1. Андрей К Сегодня, 18:13
        Цитата: Uma Palata
        Это что...

        Это 2 в 1 laughing
        Андрей К
  3. Deadушка Сегодня, 17:49
    Различные рабочие варианты формы для Почетного караула, среди которых выбирали военные, показал в Facebook Виталий Гайдукевич.

    Deadушка
  4. Житель Мордора Сегодня, 17:50
    Раньше так було:

    теперь ребрендинг наваяли. laughing
    Житель Мордора
  5. новичок Сегодня, 17:50
    а где ж червоные шировары? непорядок. laughing
    новичок
  6. Монос Сегодня, 17:51
    Какая прелесть! Кремниевые ружья им тоже выдадут? laughing
    Напомнило.
    Монос
    1. bouncyhunter Сегодня, 17:54
      Привет , Витя ! hi drinks Наличие манлихеровского карабина это что - исторический отсыл к "сичовым стрельцам" Евгена Коновальца ? Нацизм процветает ... fool
      bouncyhunter
      1. новичок Сегодня, 18:00
        что то мне подсказывает, выберут четвёртый вариант. как более украинизированный. Паша приветствую.
        новичок
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:04
          Привет , Гарик ! hi Сколько корове седло не примастрячивай - скаковой лошадью она от этого не станет . Интересно другое : кто на это бабки выделил и как они распиливаться будут . wink
          bouncyhunter
          1. новичок Сегодня, 18:14
            выклянчили видать, опять у дяди сэма, или тётушки лагард. самое интересное, сколько на этой артели заработает полторак.
            новичок
            1. bouncyhunter Сегодня, 18:20
              Сколько дон Педро позволит , столько полторашка и хапнет .
              bouncyhunter
              1. новичок Сегодня, 18:29
                главное кровавого пастера не обидеть, ато ведь устроит им кровавую мессу.
                новичок
      2. Монос Сегодня, 18:07
        Паша, моё почтение! hi
        Эти клоуны способны даже нацизм превратить в фарс. И это единственное их достоинство.
        Монос
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:12
          У этих контрацептивов использованных только одно достоинство - удобрения из них качественные получатся . yes
          bouncyhunter
          1. san4es Сегодня, 18:27
            fellow Здорова Паш!..Чё-то не вижу в комплекте униформы двух важных элементов: "Чуб и усы"
            san4es
    2. dzvero Сегодня, 17:55
      "Салютний мушкет" (что бы ето не значило) предусмотрен по третьей форме smile
      dzvero
  7. воттак Сегодня, 17:52
    карабин манлихер ?че не маузер
    воттак
  8. 40 лет с варикоцеле Сегодня, 17:54
    В этой блакитной рванине их поведут парадом пленных по улицам освобожденного Киева....дайте срок, ждем сигнал Верховного.... ПакФа и Арматы не подведут..... А там и мы старики на что нибудь сгодимся...все идет по плану ВВП, осталось только Трампа напугать, чтобы не дергался когда на Запад пойдут колонны под хоругвями.... soldier
    40 лет с варикоцеле
  9. Altona Сегодня, 17:56
    Кушеля в шальварах поболе зробите. А шо, треба жежж шо то стырить, по традиции жежж. laughing laughing lol
    Altona
    1. soroKING Сегодня, 17:59
      или взгаднуть laughing
      soroKING
  10. ПАша Сегодня, 17:58
    ээээ, алё!
    а Вышиванка хде?
    ПАша
  11. Altona Сегодня, 17:58
    Цитата: воттак
    карабин манлихер ?че не маузер

    ---------------------------
    Який? Та шось вы говорите? Гвинтивка Бердану. Евроинтеграция цежж. lol lol
    Altona
  12. лысова Сегодня, 18:09
    А вот почему плиссе только с заду? Чтобы по нужде удобней ходить?
    лысова
  13. Комментарий был удален.
  14. Uma Palata Сегодня, 18:16
    Вот что мне лично в вариантах украинской "парадки" шибко понравилось - юбочки на жупанах. Воланы, сборочки, кружева пустить по подолу , шнурки разноцветные добавить - ребяты, они раз проскачут на параде мы все умрем. От хохота. Ну вот что-то в них...женственное, ненатурально-истеричное. Эта склонность к театральным представлениям , лицемерие, жадность и глупость ...в них так много БАБСКОГО в дурном смысле слова. Соответсвенно , и форма такая же - юбочка прикроет увеситый зад, финтифлюшечки греметь будут...монисто всякие из орденов понавесят. Тьфу...бабуины, однако.
    Uma Palata
  15. av58 Сегодня, 18:23
    Особенно понравилась пищаль :-)
    av58
Картина дня