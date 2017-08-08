ВСУ представили церемониальную форму для парада

Уже не секрет, что в этом году на военном параде в День (Восстановления) Независимости появится историческая церемониальная униформа почетного караула. Спрашивали как это будет выглядеть. Обещал показать. Показываем. Один из этих вариантов принят к пошиву и вышивке

Для тех, кого удивляет потребность в таком мундире, замечу. В цивилизованных странах исторических церемониальных мундиров может быть несколько разных. А еще среди униформы, которой говорит военный в обязательном порядке есть спортивный костюм, футболка и кроссовки. Для особых случаев - смокинг. А в армии Канады, скажем, есть униформа для беременных - с учетом особенностей фигуры. И регламентированы формы бород и усов. Поскольку до бород, усов и мундиров для беременных нам еще далеко, то пока вот - что-то из этих картинок станет реальностью. Потому что наследственность, это важно

Как сообщает украинский военный портал Ukrainian Military Pages , во время проведения военного парада по случаю празднования 26-й годовщины Независимости Украины военнослужащие вооруженных сил Украины продемонстрируют обновленные образцы формы одежды для роты Почетного караула.Различные рабочие варианты формы для Почетного караула, среди которых выбирали военные, показал в Facebook Виталий Гайдукевич.Какой вариант из представленных мундиров отдан в пошив, изданию не известно, так что подождем до парада.