Подборка видео уничтожения боевых единиц ВВС Украины

С момента начала т.н. антитеррористической операции в восточных областях Украины вооруженные силы и Нацгвардия этой страны начали нести потери. Уступая противнику в количестве бойцов, вооружении и оснащении, ополчение непризнанных Луганской и Донецкой народных республик успешно обороняется и уничтожает вражескую живую силу и технику. При этом часть военной техники достается ополченцам в качестве трофеев. В «антитеррористической операции» использовалась и боевая авиация. Как и в случае с другой техникой украинских войск и вооруженных формирований, ополчение ЛНР и ДНР время от времени успешно уничтожала самолеты и вертолеты противника.