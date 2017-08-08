Российская сборная победила в первом полуфинале «Танкового биатлона»
Российская сборная одержала победу в первом полуфинале "Танкового биатлона", проводящегося в рамках Армейских международных игр, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
По ее данным, российская команда заняла первое место с результатом 1 час 36 минут. В первом полуфинале, помимо сборной России, участвовали команды Азербайджана, Сербии и Киргизии, которые и финишировали в таком же порядке: Азербайджан, Сербия и Киргизия. Разница во времени прохождения трассы между первым местом и четвертым составила более 40 минут.
Второй и третий полуфинальные заезды пройдут 9 и 10 августа. В них примут участие сборные Армении, Казахстана, Белоруссии, Монголии, Индии, Ирана, Венесуэлы и Китая.
Финал соревнований состоится 12 августа.
Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.
По ее данным, российская команда заняла первое место с результатом 1 час 36 минут. В первом полуфинале, помимо сборной России, участвовали команды Азербайджана, Сербии и Киргизии, которые и финишировали в таком же порядке: Азербайджан, Сербия и Киргизия. Разница во времени прохождения трассы между первым местом и четвертым составила более 40 минут.
Второй и третий полуфинальные заезды пройдут 9 и 10 августа. В них примут участие сборные Армении, Казахстана, Белоруссии, Монголии, Индии, Ирана, Венесуэлы и Китая.
Финал соревнований состоится 12 августа.
Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.
Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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