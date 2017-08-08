21:04 08 августа

CNN: военный самолет США едва не столкнулся с иранским беспилотником

Иранский беспилотник прошел на небезопасном расстоянии в 100 футов (30,5 метра) от истребителя F/A-18, который шел на посадку на авианосец Nimitz в Персидском заливе, сообщает CNN со ссылкой на двух чиновников Пентагона.

По данным телеканала, маневр был расценен военными США как непрофессиональный и небезопасный, по экстренному каналу американцы связались с операторами беспилотника. После этого беспилотный летательный аппарат ушел в сторону, уточняет CNN.

CNN: военный самолет США едва не столкнулся с иранским беспилотником



Отмечается также, что в момент инцидента иранский дрон находился в 70 метрах от авианосца, передает РИА Новости

Ранее в Иране пригрозили Соединенным Штатам серьезными последствиями после обстрела кораблей в Персидском заливе. Таким образом военные отреагировали на инциденты со стрельбой в сторону их катеров.

В конце июля КСИР сообщил о новой американской провокации в водах залива. Вертолет от авианосца «Нимиц» приблизился к ракетным катерам, однако судна Ирана, находясь на боевом дежурстве, не стали реагировать. Вскоре американцы оставили район.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 41

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  1. oleg-gr Сегодня, 19:19
    Очередной "непрофессиональный и небезопасный маневр". Все в мире глупые и тупые, за исключением "исключительной" нации. Залезли в Персидский залив и оценки дают? Это персы у себя дома.
    oleg-gr
    1. Anarchist Сегодня, 19:22
      Цитата: oleg-gr
      Очередной "непрофессиональный и небезопасный маневр". Все в мире глупые и тупые, за исключением "исключительной" нации.

      Нет! Здесь Иран сплоховал!
      Промахнулись...
      Anarchist
      1. 40 лет с варикоцеле Сегодня, 19:26
        Предупредили! В следующий раз Раптор уронят am
        40 лет с варикоцеле
        1. tanit Сегодня, 19:38
          Цитата: 40 лет с варикоцеле
          Предупредили! В следующий раз Раптор уронят

          Рабинович, понятно, что магнитные бури и лунные затмения. laughing Но что-то на Вас еще негативно действует. belay
          tanit
          1. Тралл Сегодня, 20:08
            Дорогие американские друзья и ихний президент, держитесь smile
            Тралл
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 19:29
        С Иранской стороны это считаю нормальным..США находятся за тысячи км от своей территории и что они там делают? Демократию по Иракскому-Ливийскому сценарию..Ничего господа ,нос вам утрем наглецам рано или поздно. Иран превратить в кровавое месиво господа вам не удастся ! soldier
        ОТДЕЛ
        1. Подрезчик Сегодня, 19:45
          Иранский беспилотник находился в 70 метрах от авианосца? Персы либо "пасли" авианосец, но скорее действовали на нервы америкосам...А эти не решились сбить его, не дома, а связались по экстренному каналу, боязно ведь! Вот и хваленая безопасность авианосцев, если беспилотник подлетает без последствий на расстояние 70 метров!!!
          Подрезчик
          1. Соломон Кейн Сегодня, 20:03
            Прывітанне дружа! Рассыпался очередной миф о полосатой "непокобелимости" laughing wink непоколебимости, конечно.!!!! good
            Соломон Кейн
            1. Подрезчик Сегодня, 20:08
              Привет, Костя! hi Приятно, что ты знаешь белорусскую мову! А "непокобелимость" этих вояк известна давно! wink
              Подрезчик
    2. Толстоевский Сегодня, 19:35
      Логично: Персидский залив должен быть полностью персидским
      Толстоевский
      1. Pirogov Сегодня, 20:28
        Цитата: Толстоевский
        Логично: Персидский залив должен быть полностью персидским

        Англосаксы давно довели ,что есть только их логика.
        Pirogov
    3. Арарат Сегодня, 19:38
      Свой дом это своя земля и свои и воды. От имени залива он не стал им принадлежать
      Арарат
      1. vovanpain Сегодня, 20:09
        Цитата: Арарат
        От имени залива он не стал им принадлежать

        Но полосатым Персидский залив не принадлежит совсем и чего они там шляются feel Иран же не шляется например в Мексканском заливе. yes
        vovanpain
        1. Соломон Кейн Сегодня, 20:15
          Ему бы даже зайти туда не дали....
          Соломон Кейн
        2. babali Сегодня, 20:43
          и чего они там шляются
          Мало ли где шляются корабли России, и что их теперь домой с вашими размышлениями?
          babali
        3. Арарат Сегодня, 20:45
          Россия шляется в Мексиканском заливе? Если да то почему? А шляются там потому что у них там есть союзники. А Иран не шляется потомучто у них нет ни хрена что может туда доплыть и обратно вернутся
          Арарат
    4. soroKING Сегодня, 20:10
      я то же в детстве в авиа модельном кружке занимался wassat
      soroKING
    5. Лопатов Сегодня, 20:23
      Цитата: oleg-gr
      Очередной "непрофессиональный и небезопасный маневр". Все в мире глупые и тупые, за исключением "исключительной" нации.

      Лопатов
  2. 40 лет с варикоцеле Сегодня, 19:21
    Все провоцируют...... Иран ведь не Ливия.... вдарит так что Лос Ангелес под воду уйдет..... а там и мы добавим..... Пусть не плачут когда парочка авианосцев вдруг пропадет..... случайно.... ВВП тут не при чем bully
    40 лет с варикоцеле
  3. pvv113 Сегодня, 19:27
    военный самолет США едва не столкнулся с иранским беспилотником

    Очень жаль sad
    pvv113
    1. Соломон Кейн Сегодня, 19:45
      Да, Ладно! Там полосатый столько страху натерпелся - привыкли, демоны, что в небе только они и чайки, а тут Иранский Дрон! 6 на 8, не. не 9 на 12, не 15 на 36 и в 30 метрах! crying wassat
      Соломон Кейн
      1. pvv113 Сегодня, 20:36
        Вы полагаете - медвежья болезнь? wink
        pvv113
  4. Толстоевский Сегодня, 19:34
    мелочь, а приятно
    Толстоевский
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:54
      Цитата: Толстоевский
      мелочь, а приятно

      Приятно ,то что страны мира начинают сопротивляться агрессивной политики США ..Самый крутой в мире это Ын в КНДР! Как он пнул США под зад, и они как -шники побежали жаловаться в ООН laughing
      ОТДЕЛ
      1. Соломон Кейн Сегодня, 19:59
        Виталь, кабы не Россия не думаю, что кто-то бы "жало" раскрыл....Осетинский и Сирийский примеры убедителены.....
        Соломон Кейн
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:08
          Цитата: Соломон Кейн
          Виталь, кабы не Россия не думаю, что кто-то бы "жало" раскрыл....Осетинский и Сирийский примеры убедителены.....

          Тут однозначно Константин , все началось с России и нашей поддержки ...На русских многие страны смотрят угнетенные с надеждой..Вот правда боятся в открытую поддерживать ,но их можно понять .. hi У России два союзника Армия и Флот, вот наша основная задача всегда была ..А остальное приложится! Мы восстановимся и станем еще сильнее ,иначе незачем жить ..
          ОТДЕЛ
  5. 40 лет с варикоцеле Сегодня, 19:39
    Что американцы забыли над Персидским заливом? Братья персы на страже! Великая страна..... духовная и свободная.....как Россия.....вот и кружат над нами злые вороги..... Подождите, тысячи Калибров отрезвят агрессора....а персам давно пора дать ЯО. Я так считаю мужики soldier
    40 лет с варикоцеле
    1. soroKING Сегодня, 20:41
      эти братья считают, что Кавказ ихь и Грибоеду мало досталось и верните алмаз
      soroKING
  6. К-50 Сегодня, 19:47
    Матрасники ищут повод для очередных воплей и "демократизации" несогласных. yes
    К-50
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:57
      Цитата: К-50
      Матрасники ищут повод для очередных воплей и "демократизации" несогласных. yes

      В Иране наши ПВО уже стоят..! Конечно не совсем эшелонированные ,но все же Дело времени и денег!
      ОТДЕЛ
  7. Старый26 Сегодня, 19:52
    Цитата: oleg-gr
    Очередной "непрофессиональный и небезопасный маневр". Все в мире глупые и тупые, за исключением "исключительной" нации. Залезли в Персидский залив и оценки дают? Это персы у себя дома.

    Не стоит передергивать. Персидский залив - это не внутреннее море Ирана. А то, что создавалась помеха идущему на посадку самолету - это однозначно. налицо нарушение существующих правил по предотвращению столкновений в воздухе. Если на авианосце поднят сигнал произвожу взлет или посадку авиации, то даже некоторые правила по предотвращению столкновений в море перестают действовать. У такого корабля ПРИОРИТЕТ.

    Цитата: Толстоевский
    Логично: Персидский залив должен быть полностью персидским

    А прочему не саудовским? Или кувейтским? Или на худой конец - иракским? А может быть полностью Объединенных Арабских эмиратов?
    Старый26
    1. ватник Сегодня, 20:04
      Цитата: Старый26
      А то, что создавалась помеха идущему на посадку самолету - это однозначно. налицо нарушение существующих правил по предотвращению столкновений в воздухе

      Они там всегда поблизости летают контролируя 5 флот США мало ли что придёт в голову штатам и что удивительно не смотря на громкие "вопли" США иранские БПЛА не сбивают..

      ватник
  8. kefan Сегодня, 20:02
    Разлетались тут матрасники везде, даже беспилотнику уже пролететь негде.
    kefan
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:22
      Цитата: kefan
      Разлетались тут матрасники везде, даже беспилотнику уже пролететь негде.

      Метко подметили..! Куды не кинься везде АУГ сша стоят и чего то ждут... negative
      ОТДЕЛ
      1. Partyzan Сегодня, 20:38
        сша стоят и чего то ждут...
        наверное бесплатной утилизации? bully
        Partyzan
  9. garnik Сегодня, 20:22
    Интересно, как они допустили такое сближение иранского БПЛА и Нимитца? Значит начали уважать или их застигли врасплох .
    garnik
  10. Сан Саныч Сегодня, 20:24
    кто-нибудь может объяснить, зачем такой миролюбивой державе, как они себя считают, 14 авианосцев? не слишком ли много?
    Сан Саныч
  11. Tusv Сегодня, 20:46
    Иранский беспилотник прошел на небезопасном расстоянии в 100 футов (30,5 метра) от истребителя F/A-18, который шел на посадку на авианосец Nimitz в Персидском заливе

    Ключевое слово в Персидском заливе. Персы конечно недемократы, закидали скадами бедный американский флот в конце прошлого века. Ни кого не утопили официально, но все же янки отвалили от берега
    Tusv
  12. turcom Сегодня, 20:48
    Ну если подпустили на 70 метров, то о
    чем разговор
    turcom
  13. фа2998 Сегодня, 20:56
    Цитата: vovanpain
    Цитата: Арарат
    От имени залива он не стал им принадлежать

    Но полосатым Персидский залив не принадлежит совсем и чего они там шляются feel Иран же не шляется например в Мексканском заливе. yes

    Ну если американцы находились в международных водах, а не в территориальных- какие Вопросы? В районах интенсивного судоходства, в узкостях и пр.территорриальные воды сужаются.
    А вот с безопасность у амеров проблема-100 фт. - Да это ничто, а если 100 кг.тротила-на верхней палубе и настройках был бы бардак! ! lol hi
    фа2998
  14. Рабинович №56342 Сегодня, 20:59
    иран уже не просит а умоляет - Ну пожалуйста, ну уничтожьте меня...
    Рабинович №56342
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