CNN: военный самолет США едва не столкнулся с иранским беспилотником
Иранский беспилотник прошел на небезопасном расстоянии в 100 футов (30,5 метра) от истребителя F/A-18, который шел на посадку на авианосец Nimitz в Персидском заливе, сообщает CNN со ссылкой на двух чиновников Пентагона.
По данным телеканала, маневр был расценен военными США как непрофессиональный и небезопасный, по экстренному каналу американцы связались с операторами беспилотника. После этого беспилотный летательный аппарат ушел в сторону, уточняет CNN.
Отмечается также, что в момент инцидента иранский дрон находился в 70 метрах от авианосца, передает РИА Новости
Ранее в Иране пригрозили Соединенным Штатам серьезными последствиями после обстрела кораблей в Персидском заливе. Таким образом военные отреагировали на инциденты со стрельбой в сторону их катеров.
В конце июля КСИР сообщил о новой американской провокации в водах залива. Вертолет от авианосца «Нимиц» приблизился к ракетным катерам, однако судна Ирана, находясь на боевом дежурстве, не стали реагировать. Вскоре американцы оставили район.
По данным телеканала, маневр был расценен военными США как непрофессиональный и небезопасный, по экстренному каналу американцы связались с операторами беспилотника. После этого беспилотный летательный аппарат ушел в сторону, уточняет CNN.
Отмечается также, что в момент инцидента иранский дрон находился в 70 метрах от авианосца, передает РИА Новости
Ранее в Иране пригрозили Соединенным Штатам серьезными последствиями после обстрела кораблей в Персидском заливе. Таким образом военные отреагировали на инциденты со стрельбой в сторону их катеров.
В конце июля КСИР сообщил о новой американской провокации в водах залива. Вертолет от авианосца «Нимиц» приблизился к ракетным катерам, однако судна Ирана, находясь на боевом дежурстве, не стали реагировать. Вскоре американцы оставили район.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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