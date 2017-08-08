21:04 08 августа

Сирийцы смонтировали эффектный ролик о боевых буднях армии

Сирийские военные не падают духом и снимают мотивирующие видео-ролики. Один из них опубликован в сети.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 1

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  1. von schlosser Сегодня, 20:09
    Что тут впечатляющева????)))) Ржавые танки и 2/3 потерянной территории...
    von schlosser
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