21:05 08 августа

Яков Кедми: США ставят Россию в один ряд с КНДР и Ираном

Известный политолог, экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми комментирует новые санкции США в отношении России.




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Комментарии 4

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  1. a3542475 Сегодня, 19:35
    Яков Кедми холоп власти которая действует на всех территориях,эту власть большинство не выбирает,у власти нет доказательств что её где либо выбирает большинство.У холопов власти дисскусия в интернете и в телевизоре всегда проходит по одной и той же программе где власть это и есть территории,но это не так власть это власть а территории это территории и власть всех территорий изображает борьбу властей между собой но борьбы как таковой у них нет между ними только дележ украденных денег которые они собирают в виде налогов и сборов.Россия,США,Украина и так далее это не власть а название территорий,власть это частная собственность и организация преступников во все времена.
    a3542475
    1. turbris Сегодня, 19:51
      Очень сильно замаскированный умник, ты хоть сам понял что написал? С головой уже давно не дружим?
      turbris
    2. Балу Сегодня, 19:58
      Цитата: a3542475
      .Россия,США,Украина и так далее это не власть а название территорий,власть это частная собственность и организация преступников во все времена.

      Как страшно жить, ё... crying fool
      Балу
  2. DOCTOR ZLO Сегодня, 19:53
    То верно. РФ слабое звено, убери РФ и все коалиции пророссийские или проамериканские начнут рушится, РФ выступает одновременно и политическим пугалом и страной, на которую еще рассчитывают малые страны или страны конкуренты англо-саксов...
    DOCTOR ZLO
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