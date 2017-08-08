Яков Кедми о проблемах РФ: Слабость России - это слабость её власти! Сегодня, 21:30 Израильский политолог, бывший разведчик Яков Кедми о слабости России и российской власти. 0 Яков Кедми: НАТО перестанет существовать в течение года Яков Кедми об убийстве российского посла в Турции Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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