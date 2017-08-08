23:16 08 августа

Яков Кедми о проблемах РФ: Слабость России - это слабость её власти!

Израильский политолог, бывший разведчик Яков Кедми о слабости России и российской власти.




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