Спецслужбы США готовят "броневички" для спасения киевского режима

Региональное бюро по поддержке закупок Государственного департамента Соединенных Штатов во Франкфурте, Германия, направляет это уведомление для предварительного запроса по удовлетворению требований части 5 Федерального закона о приобретении (FAR) от имени Бюро международных дел по борьбе с наркотиками и поддержанию правопорядка в Киев, Украина.



Правительству США необходимо передать шестьдесят (60) специальных автомобилей для групп контроля толпы и тактических групп, которые (автомобили) будут использоваться специальными тактическими подразделениями Национальной полиции Украины.

Эти транспортные средства будут использованы Национальной полицией (...) для проведения следующих операций: для «принятия» вооружённых и опасных преступников, контроля толпы, поддержки уголовных расследований, защиты свидетелей, а также для обеспечения выполнения антитеррористической операции (АТО) на Востоке Украины. Для обеспечения безопасности персонала и операций Национальная полиция должна использовать нестандартные транспортные средства, которые могут быть произведены в США.

Поздно пить боржоми, когда почки вырезали. Уже поздно. Я ему с самого начала говорил, что нужно было сделать. Ему нужно было закрыть весь свой бизнес за рубежом. Второе: половину своего состояния, как это сделали более 100 американских миллиардеров, отдать стране, и прежде всего армии. И тогда бы все олигархи сделали то же самое. Третье: закрыть все свои офшоры, через которые работали и продолжают работать его заводы и фабрики, не отдавая должное стране. Параллельно внести такой налоговый пакет, чтобы сделать режим более выгодным, чем офшоры, здесь. И тогда весь бизнес пойдёт этим путём. Навести порядок, убрать тех уродов, которых посадили в правоохранительные органы и которые продолжают держать потоки на таможнях и так далее, которые прессингуют добробаты, простых людей, но прикрывают всяких Насировых, Пашинских, Троянов и тому подобных. Но жадность и желание стать самым богатым в стране его погубят так же, как погубили Януковича. К сожалению, это и страну погубит.

Западные источники сообщают о том, что США готовят для Украины партии весьма своеобразной помощи. Соответствующая информация изначально появилась на американском правительственном сайте Federal Business Opportunities, который отвечает за сегмент поддержки проамериканских режимов в разных регионах мира. Де-юре площадка входит в структуры Государственного департамента США. О какой же помощи Украине со стороны США идёт речь? Неужели масштабная закупка печенек от Госдепа продолжается?Однако выясняется, что «гуманитарная» помощь для Украины – страны победившей демократии – как раз так направлена против того, чтобы кто-то посмел повторить вариант американского опыта с «печеньками» (булками) Виктории Нуланд. Речь идёт о программе поставок Украине специальной техники, предназначенной для разгона толпы. При этом закупки будут осуществлены через американское представительство в немецком Франкфурте – том самом, где не так давно вскрылась отнюдь не дипломатическая деятельность сотен американских «диппредставителей», оказавшихся штатными сотрудниками специальных служб. Немцам, после обнародования информации сайтом WikiLeaks, Вашингтон доходчиво объяснил, что это, мол, токмо для вашей же немецкой безопасности, особливо-особливо...Итак, о новой «гумпомощи» для Украины.Информация на американском (госдеповском) портале:Закупка оперативных транспортных средств для групп контроля толпы и тактических групп – Украине.Более подробное разъяснение «необходимости» именно такой «гумпомощи» Украине приводится в приложении к опубликованному на сайте документу. Из приложения:Рассматриваются варианты спецавтомобилей от лёгких (около 1,8 т) до сравнительно «тяжёлых» (более 5,5 тонн). В приложении прописана даже гарантия по эксплуатации на территории Украины: 2 года или 100 тыс. км. Срок реализации контракта – 1 год.Далее сообщается, что закупки осуществляются на основании статьи американского федерального бюджета посредством проведения аукциона.Контактные данные американского офиса и ответственного лица: 1735 улица Н.Линн – Арлингтон (штат Вирджиния), Эндрю Ллойд. В качестве получателя техники значится: Киев, Украина.Итак, США через немецкое представительство дипмиссии, «спалившееся» в своей откровенной причастности к спецслужбам, закупает для «демократической» Украины спецавтомобили, с помощью которых можно разогнать митингующих. Причём речь не о 2-3 автомобилях, а вполне себе крупной партии – 60 единиц. Это как минимум по два спецавтомобиля для так называемой национальной полиции в каждый украинский регион, а «оставшиеся» - туда, где, по данным американских спецструктур, можно ожидать наибольшего всплеска гражданской активности. В первую очередь, речь, конечно, о столице – Киеве.Если учесть, что выполнение контракта должно быть осуществлено не позднее лета 2018 года, то можно предположить, что Штаты собираются начать операцию по спасению своих киевских ставленников. Ведь в 2019 году на Украине пройдут президентские выборы. Ну как «пройдут»... Это в том случае, если нынешний президент худо-бедно до этих выборов дотянет при том уровне антиподдержки, который уже сегодня превышает 85%. При таком рейтинге американские броневички для разгона толпы и «принятия» особо опасных преступников могут сгодиться и до наступления 2019-го. А если до выборов в должности всё-таки доковыляет, то, как прогнозируют службы социологического мониторинга Украины, провалится сразу же – в первом туре.В эфире программы «Гордон» на украинском ТВ экс-министр обороны Украины (и экс-кандидат в президенты) Анатолий Гриценко, ныне возглавляющий партию «Гражданская позиция» сделал такое высказывание:И, видимо, подобные мысли мелькают в голове не только у Гриценко. И американские спецслужбы понимают, что Порошенко может сдуться в самый не подходящий для них момент, а потому готовы уже откровенно поддерживать киевский режим – вплоть до спонсирования репрессивных мер. Причём это одновременно говорит и о том, что серьёзных ставок на выборы 2018 года в России пока делать не готовы – после очередного пакета антироссийских санкций, который ещё больше настроил против американских «друзей» подавляющее большинство населения России. А если так, то всеми правдами и неправдами будут держаться за свою куклу-президента в Киеве, чтобы вместе с ней не сдулся и американский проект «антироссийская Украина».