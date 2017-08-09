Проблема 2019 года

В этом году заканчивается транзитный договор России с Украиной, и Москва планирует резко сократить или вообще прекратить транзит газа в Европу через Украину. На этот год планируется ввод в строй «Северного потока — 2» в Европу, в Германию, который и должен взять на себя украинский транзит, 50% поставок российского газа в Европу. Эти планы сегодня под вопросом.Конгресс США нанёс своим недавним санкционным законом главный удар именно по «Северному потоку — 2», логика его очевидна. Предполагается, если СП-2 будет заблокирован, Россия вынуждена будет продолжить транзит газа в Европу через Украину. Тогда Киев, и Вашингтон, при заключении нового транзитного договора, могут ставить условия и выкручивать руки и России, и Европе.Если Россия, тем не менее, прекратит поставки газа по украинскому маршруту, будут испорчены, оборваны её связи с Европой, обе стороны понесут большие убытки, газовый рынок Европы откроется для американского сланцевого газа: он станет безальтернативным, несмотря на то, что в два раза дороже трубного российского. В результате, европейская, более всего германская, промышленность потеряет конкурентноспособность ввиду больших цен на энергоносители и утраты российского рынка. Америка же устраняет/поглощает своего европейского хоть и родственного, но конкурента.Если Россия согласится продолжить украинский транзит после 2019 года, западные наши коллеги будут в полном удовлетворении: их евроассоциированного вассала продолжит финансировать Россия, при этом она останется на транзитном крючке у Вашингтона, Брюсселя и Киева. Чтобы заместить российский газ сжиженным из Америки, нужно ещё подготовить инфраструктуру, то есть на какое-то время Вашингтону нужно сохранить украинский транзит газа России.Однако, у России есть козырная карта: газопровод «Сила Сибири» в Китай, который должен быть сдан в эксплуатацию также в 2019 году, он может возместить России выпадающие доходы от прекращения поставок газа в Европу.Видимо, Россия, и лично Путин, стоит на том, что продление транзитного договора с бандеровской Украиной для России неприемлемо, поэтому Германия вынуждена была согласиться на строительство СП — 2. Чтобы не потерять 50% российского газа. И вдруг Вашингтон угрожает за это строительство санкциями Европе и Берлину! Таким образом, судьба СП-2 станет моментом истины для отношений Европы с США и Россией.Ведь газовый транзит России в Европу — это нечто больше, чем транзит: он связывает с Россией промышленность Германии, для которой русский рынок просто «фантастический», по определению немецких бизнесменов. Чтобы оторвать Европу от России, США нужно блокировать российский газовый транзит, что США и хотят сделать, заместив в итоге российский газ своим сланцевым. В принципе, антироссийский закон Конгресса предполагает санкции даже за обслуживание газопроводов, то есть может полностью блокировать российский транзит в Европу.Эти экономические пертурбации могут иметь большие геополитические последствия, о чём сейчас и задумалась в Берлине и Брюсселе. Полностью лечь под Америку, они, быть может, и согласились бы, по-родственному. Но это совсем не просто сделать в действительности. Американский экономист-диссидент Пол Крейг Робертс, между прочим, отец рейганомики, считает, что прекращение поставок энергоносителей из России обернётся для Европы «чёрными лебедями»: приведёт к полной дестабилизации с крушением Евросоюза и НАТО.Другими словами, попытка оторвать Германию (Европу) от России может привести Европу к тому же, к чему привёла Украину попытка коллективного Запада оторвать её от России. В Европе наверняка помнят доктрину Вулфовица, от 1992 года, которая гласит: Евросоюз является опасным соперником для США и его необходимо уничтожить не только политически, но и экономически. Это можно сделать как раз тогда, когда будут разорваны экономические связи Европы с Россией.Поэтому, несмотря на трансатлантическое партнёрство, Германия в раздумьях по газовому российскому транзиту. Бригитта Ципрос, минэкономики ФРГ, выступила резко против санкций Конгресса США по СП-2. Профессор Джорджтаунского университета (США) Энджела Стент выступила на эту тему в нашумевшей статье с американской стороны: Европа может пересмотреть свой антироссийский пакет санкций, что «для Кремля будет хорошей новостью».Есть ещё один момент, который обсуждает немецкая пресса: существует ли пресловутый «Канцлер-акт», который якобы подписывается каждым канцлером Германии в его первую поездку в Вашингтон, о безусловной подчинённости Германии США?Итак, в 2019 году Европа может лишиться 50% поставок российского газа, если СП-2 не будет построен, а всё идёт к тому, что его строительство будет сорвано. Путин своих слов назад не берёт. А возможно, и 100% поставок газа, если произойдут некие экстраординарные события, например, на Украине.Европа и Германия поддержали госпереворот бандеровских нацистов (!) в Киеве, их репрессии против русскоязычного населения, и должны за это ответить: Россия не будет продолжать европоцентричную политику, то есть украинский транзит газа, как надеется глава МИД Германии Зигмар Габриэль, и заместит его «Силой Сибири» в Китай.Вообще, экономика России начала расти под санкциями, то есть она перебалансировалась и перестроилась с 2014 года, отмечает независимый от нас аналитик из Лондона Джулиан Риммер, Минские соглашения выполнили свою функцию.