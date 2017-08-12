Умеренные союзники

«Арабская весна», то есть разработанный аравийскими монархиями во главе с Эр-Риядом при поддержке Запада и Турции план прихода к власти в арабских странах с республиканскими формами правления саудовских марионеток-исламистов, слегка замаскированных под демократов, провалился. Йемен и Ливия ввергнуты в полный хаос, Египет и Тунис вернулись на круги своя. Организаторы «весны» нигде не получили того, что задумывали. А военно-политическая ситуация продолжает быстро меняться.Важнейшую роль в срыве саудовских планов сыграли, конечно, сирийский президент Асад, его армия, внутренние и внешние союзники. Меньший, но очень весомый вклад в «антивесну» внесли йеменские хоуситы, чье выдающееся по эффективности сопротивление агрессии должно изучаться во всех военных академиях мира. Но решающей, разумеется, стала роль России, которая, задействовав весьма ограниченные силы, добилась коренного перелома в сирийском противостоянии и одновременно полностью разрушила аравийско-турецко-западную коалицию.Анализу ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, в Северной Африке, военных потенциалов стран региона посвящены многие наши материалы. В частности, были описаны ВС Алжира («Иммунитет от «весны»), Израиля («Союзник на два фронта»), Иордании («Решимость без энтузиазма»), Ирана («В музее союзника»), Пакистана («Арсеналы для радикалов»), Саудовской Аравии («Королевство без царя в голове»), Сирии («Дамаск и его колесницы»), Турции («Ограниченный имперский контингент»).Примечательно, что значительная часть «растворившейся в пространстве» боевой техники стран бывшего Варшавского договора пополнила арсеналы различных радикальных исламистских группировок («Без вести продавшие»). Из такого важнейшего официального источника, как Регистр ООН по обычным вооружениям, известно, что за 2012–2016 годы из Белоруссии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Сербии, Хорватии и Черногории, Словакии и Чехии через Саудовскую Аравию, ОАЭ и США (и на их деньги) сирийским боевикам поступило 5200 (!) минометов калибров 81, 82 и 120 миллиметров, а также не менее 60 РСЗО (41 советская БМ-21 и до 20 различных югославских). Об объемах поставок боеприпасов можно только догадываться. То есть все перечисленные страны по шею в крови сирийского народа. Тем не менее с начала своего участия в боевых действиях Россия добилась того, что контролируемая Асадом территория в Сирии увеличилась более чем вдвое (основные успехи достигнуты в нынешнем году). Причиной этого стали не только эффективность нашей авиации и некоторых наземных подразделений, не только массированные поставки в Сирию отечественного оружия, но и вышеупомянутый развал единого антиасадовского фронта. Турция на протяжении пяти лет была важнейшим спонсором и тыловой базой всех воевавших против правительственных сил бандформирований, включая «Исламское государство», запрещенное в РФ. Теперь ситуация радикально изменилась, большую часть группировок Анкара «сняла с довольствия», а остальные вынудила согласиться на прекращение огня. Это позволило ВС Сирии и их союзникам полностью переключиться на «халифат», который начал сразу терпеть тяжелые поражения. Тем более что его главный спонсор, Катар, также вышел из игры. «Наезд» на него Саудовской Аравии, ОАЭ и некоторых их арабских клиентов можно описать известной русской пословицей «Вор у вора дубинку украл». Спонсоры исламских радикалов из-за вышеупомянутого крушения стратегических планов перегрызлись между собой, решив найти в своей среде козла отпущения и назначить его «главным и единственным спонсором терроризма». Таковым и стал Катар. Однако Доха сохранила союз с Анкарой (он оформился еще в период поддержки ими «халифата») и стремительно подружилась с Тегераном, что сделало «наезд» бесполезным (тем более что у остального человечества он вызвал лишь недоумение).В итоге турецко-катарская коалиция, бывший главный противник коалиции Сирии, Ирана и России, стала теперь нашим «почти союзником». Под контролем Саудовской Аравии, еще недавно безоговорочного лидера всей арабской части антиасадовской коалиции, остался лишь полностью зависимый от военной помощи Эр-Рияда Бахрейн (где у власти находится суннитская королевская династия, которая жестоко подавляет 75-процентное шиитское большинство). Оман традиционно сохранял нейтралитет, теперь к нему присоединился Кувейт. Гораздо более умеренную позицию заняли с прошлого года ОАЭ, которые немедленно поддержал Египет (его светское военное руководство, ненавидящее исламистов, чрезвычайно тяготилось своей экономической зависимостью от Эр-Рияда). Иордания оказалась под контролем США, которые, кроме того, «окормляют» курдов на северо-востоке Сирии.Именно сирийско-иранско-российские успехи заставили США с конца прошлого года перейти от имитации борьбы против «халифата» к реальным действиям против него. Но нельзя не отметить, что, даже воюя на территории Сирии против исламских радикалов, в юридическом плане американцы совершают агрессию против этой страны, ибо официальный Дамаск их к себе не приглашал. Правда, США, а также страны ЕС и те же аравийские монархии еще в 2012 году объявили Асада нелегитимным. Однако провозгласить руководителя таковым с точки зрения норм международного права может только Совбез ООН, но никак не «группа лиц» (западных и ближневосточных лидеров). Увы, для США и их союзников попрание всех законов и правил само стало абсолютной нормой.При описанных выше фрагментации и развале арабо-турецкой коалиции именно США становятся главным потенциальным дестабилизатором ситуации в регионе. В случае разгрома «халифата» для пребывания американских войск в Сирии исчезнет даже тень законности. При этом совершенно ясно, что так просто Вашингтон их оттуда не выведет, даже если откажется от абсолютно бессмысленного в нынешней ситуации лозунга «Асад должен уйти». В худшем варианте американцы могут принять прямое участие в «войне за халифатское наследство», что сделает возможным вооруженное столкновение между США и Россией. В лучшем случае Трамп с его бизнес-подходом ко всем вопросам бытия просто начнет торговать присутствием своих войск в зоне ликвидированного конфликта, стремясь обменять их вывод на разного рода уступки от Турции, Ирана и России (причем требуемое может не иметь никакого отношения к Сирии).Так или иначе даже полная ликвидация «халифата» ни в коем случае не означает окончания войны, завершится лишь определенный ее этап. Это касается не только Сирии, но и региона в целом, которому предстоит множество радикальных трансформаций в весьма обозримом будущем.