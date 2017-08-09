День воинской славы России: первая морская победа российского флота в сражении у мыса Гангут

Гангутское сражение, гравюра Маврикия Бакуа

Картина Алексея Боголюбова

По материалам из открытых источников

В ознаменование побед российских войск, которые сыграли решающую роль в истории страны, в России были установлены специальные Дни воинской славы (Дни славы русского оружия). Перечень этих дат был установлен еще в феврале 1995 года. Так, 9 августа в нашей стране отмечается День первой в российской истории морской победы русского регулярного флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут. Морское сражение произошло здесь 27 июля (7 августа по новому стилю) 1714 года.Это сражение стало крупным боевым столкновением парусно-гребного флота Швеции, которым командовал вице-адмирал Густав Ватранг, с гребной флотилией под командованием Фёдора Михайловича Апраксина. Сражение произошло в акватории Балтийского моря недалеко от берегов полуострова Гангут (Ханко, Финляндия). Победа в этом морском сражении навсегда стала первой страницей в книге ярких побед русских моряков и русского оружия и была вписана в эту книгу кровью участников сражения. Сам российский император Пётр I, понимая всю значимость этой первой победы регулярного русского флота, повелел приравнять ее значение к великой Полтавской битве.В 1714 году Великая Северная война шла уже 14-й год. Прорубить знаменитое «окно в Европу» оказалось очень трудным делом. После победы под Полтавой русская армия в течение 1710-1713 годов сумела изгнать войска шведов из Прибалтики, а к исходу зимы 1714 года российские полки сумели захватить весь юг и большую часть центральной Финляндии. Поэтому в вопросе выхода России к Балтийскому морю настала пора ставить жирную точку. При этом на протяжении всех последних лет шведы по праву считали акваторию Балтики своей вотчиной, ощущая себя в этих водах единоличными хозяевами. С этим не был согласен Пётр Великий, конечная военная цель которого была обозначена, как сокрушение казавшегося непобедимым на тот момент времени шведского флота.В конце июня 1714 года русская гребная флотилия во главе с Фёдором Матвеевичем Апраксиным была отправлена в порт Або. Сегодня этот город и порт, расположенный на юго-западе Финляндии у впадения реки Аурайоки в Архипелаговое море (часть Балтийского моря между Ботническим и Финским заливами в пределах финских территориальных вод), носит название Турку. Город до сих пор официально является двуязычным.Целью похода Апраксина была доставка в Або 15-тысячного десанта сухопутных войск. Десант должен был усилить русский гарнизон этого порта. В составе гребной флотилии Апраксина в Або отправились 99 кораблей, в их число входили 32 скампавеи и 67 галер. Скампавея — это военное быстроходное судно русского галерного флота XVIII века. Данные корабли использовались для перевозки войск, высадки десантов, их огневой поддержки, а также охранения и разведки при действиях в шхерах. Длина судна не превышала 30 метров, ширина — до 5,5 метров. В движение скампавея приводилась 12-18 парами весел, помимо этого на борту имелись одна-две мачты с косыми парусами. Вооружение могло состоять из 1-2 малокалиберных пушек, обычно установленных в носовой части корабля. На борт скамповея могла взять до 150 солдат для ведения абордажного боя.В районе северо-западной части полуострова Гангут путь русской флотилии преградил шведский парусно-гребной флот, возглавляемый Густавом Ватрангом. Под началом Ватранга имелось 15 линейных кораблей, 2 бомбардирских галиота, 3 фрегата и 9 больших галер. Предвидя плачевный исход боя со шведской эскадрой, Фёдор Апраксин принял решение отступить, укрыв корабли за островками в Тверминской бухте. Примерно месяц, не имея возможности двинуться в путь, запертая флотилия Апраксина простояла в Тверминне.Спеша на помощь своему флоту, 20 июля из Ревеля прибыл лично Пётр I, который скрывался от врагов под личиной шаутбенахта Петра Михайлова. Именно Пётр стал инициатором дерзкого плана будущей битвы со шведским флотом. Отметив географические особенности полуострова, он решил построить так называемую переволоку. Для перекатывания галер и скампавей по суше в мелководье Рилакс-фьорда был создан специальный бревенчатый настил длиной порядка двух километров. Эта хитроумная уловка позволила русскому флоту улизнуть из-под носа шведских моряков. План русских оказался настолько неожиданным и дерзким, что вице-адмирал Ватранг сначала растерялся. Он решил разделить свой флот на две части, отправив в шхеры Рилакс-фьорда флотилию гребных судов, которой командовал контр-адмирал Эреншельд. В состав отряда вошли 6 больших галер, 3 шхербота и парусно-гребной фрегат Elephant. А на место стоянки флотилии русских в Тверминне Ватранг отправил отряд вице-адмирала Лилье, состоявший из 8 линейных кораблей и двух бомбардирских галиотов.Согласно замыслу шведского командующего его корабли должны были уничтожить флотилию Апраксина в процессе транспортировки по суше. Однако шведские моряки не спешили, поэтому русские корабли успели покинуть Тверминнскую бухту. Используя допущенную Ватрангом ошибку и благоприятные погодные условия (на море установился штиль, и парусные корабли шведского флота лишились подвижности), 26 июля 1714 года по старому стилю русские корабли, обогнув полуостров на веслах, сумели прорваться через шхеры Рилакс-фьорда. В этот момент одна из галер села на мель и была потеряна вместе с экипажем. Несмотря на это, часть шведских кораблей удалось отрезать в Рилакс-фьорде, отделив их от основной боевой группы.Бой грянул на следующее утро. 27 июля 23 русские скампавеи, которыми командовали лично Пётр I и генерал-лейтенант А. А. Вейде, выдвинулись в сторону шведского отряда. Еще до начала сражения на флагман шведского отряда Elephant был отправлен парламентер — генерал-адъютант П. И. Ягужинский. Однако шведы отказались сложить оружие, сражения было не избежать. Сама битва длилась примерно три часа и завершилась победой русского оружия. В ходе ожесточенного абордажного боя русские моряки сумели захватить все корабли контр-адмирала Эреншельда, который будучи раненым 7 раз попал в плен.В ходе сражения шведы потеряла 361 моряка убитыми, 350 человек было ранено, еще 580 попало в плен. Русский флот потерял 127 моряков убитыми, 341 ранеными, еще 186 моряков были взяты в плен, они находились на борту галеры, которая села на мель при прорыве через шхеры. В результате боя были захвачены все 10 судов отряда Эреншельда, включая флагман «Элефант», который и стал главным русским трофеем. Остальная часть шведского флота ушла к Аландским островам. За это сражение Пётр I, который лично участвовал в абордажной схватке, показывая русским морякам пример мужества и героизма, был произведен в вице-адмиралы.Победа, одержанная русским флотом у полуострова Гангут, стала первой победой русского регулярного флота на море, обеспечив России свободу действий в Финском и Ботническом заливах, а также эффективную поддержку русских войск, действовавших в Финляндии. Во время этого сражения командование русского флота смогло использовать преимущества гребных судов в борьбе с линейным парусным флотом Швеции, сумело разгадать маневр противника и навязать ему свою тактику боя, грамотно реагируя на изменения обстановки и погодных условий. При этом Гангутское сражение стало одним из последних крупных морских сражений в мировой истории, победа в котором была достигнута благодаря абордажному бою.Первые празднования этой морской победы состоялись в Петербурге уже в сентябре 1714 года. Победители прошли под триумфальной аркой, на которой был изображен орел, сидевший на спине у слона (аллюзия к названию захваченного шведского фрегата «Элефант»). Здесь же находилась надпись: «Русский орел мух не ловит». Сам «Элефант» никогда больше не принимал участия в боевых действиях, он вместе с другими трофеями русского флота стоял в Кронверкском проливе, который огибал Заячий остров (между современным зданием Адмиралтейства и Петропавловской крепостью). В 1719 году царь отдал приказ отремонтировать данный корабль, в 1724 году — вытащить его на берег у Кронверкской гавани и хранить вечно в качестве боевого трофея. Однако к 1737 году корабль просто сгнил, и его было решено разобрать на дрова.В 1735-1739 годах в Санкт-Петербурге была построена церковь святого Пантелеймона, которая была также памятником героям битвы за Гренгам, произошедшей уже в 1720 году, но в тот же день — 27 июля, день памяти святого Пантелеймона. Спустя 200 лет, в честь юбилея этой славной морской победы по инициативе Императорского Российского военно-исторического общества фасад церкви был украшен мраморными мемориальными плитами, на которых благодарные потомки увековечили имена всех участников сражений при мысе Гангут, а также острове Гренгам.Помимо этого сражение нашло отражение и в российском искусстве. Гангутской баталии были посвящены картины Боголюбова «Сражение при Гангуте 27 июля 1714 года», Зубова «Гангутское сражение 27 июля 1714 года», Яхина «Гангутский бой» и гравюра Маврикия Бакуа «Гангутское сражение». В то же время на русском флоте появилась традиция называть в честь Гангутского сражения корабли. Первым имя «Гангут» получил русский парусный линейный корабль, спущенный на воду в 1719 году.Сражение русского гребного флота у мыса Гангут в 1714 году, Эзельское морское сражение 1719 года и победа в 1720 году при Гренгаме окончательно сломили могущество Швеции на море. В результате 30 августа (10 сентября по новому стилю) 1721 года в городе Ништадте между странами был подписан мирный договор. В результате заключенного мира России были возвращены берега Балтийского моря (Пернов, Рига, Ревель, Нарва, остров Эзель и Даго и другие). Россия вошла в состав крупнейших и могущественных государств Европы и с 1721 года официально начала именоваться Российской империей. При этом именно битва у мыса Гангут стала первой в череде российских морских побед, обеспечивших стране выход к Балтике.