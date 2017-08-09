04:23 09 августа

СМИ: КНДР готова атаковать базы США на Гуаме

Согласно информации РИА Новости, южнокорейское агентство Ренхап сообщает о рассмотрении КНДР возможности нанесения ракетного удара по военным объектам США, расположенным на острове Гуам в западной части Тихого океана.


ВМБ Апра-Харбор


Указанное интернет-издание ссылается на заявление стратегических сил Северной Кореи, обнародованное Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК). Согласно его содержанию, военные высказали готовность уничтожить американские военные базы на Гуаме при помощи баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12".


СМИ: КНДР готова атаковать базы США на Гуаме

"Хвасон-12"


На данном острове размещены авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.

Резолюция Совбеза ООН, принятая 5 августа, характеризуется в КНДР как "террористический акт". Она предусматривает усиление санкционной политики в отношении КНДР в качестве ответной меры на осуществленные в июле два пуска межконтинентальных баллистических ракет: введение запрета на экспорт из этой страны целого ряда минералов и продукции, в частности угля, железа, свинца и морепродуктов; устанавливается запрет на создание новых совместных предприятий с КНДР и дополнительные инвестиции в уже существующие коммерческие организации.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 3

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  1. Непостижимый Сегодня, 03:57
    И что это даст?
    Только ноготь на пальце поцарапаете.
    Бить надо в голову или в сердце.
    А так будет повод (у нато) стереть вас с лица земли.
    Непостижимый
    1. просто экспл Сегодня, 04:08
      есть такое понятие - неприемлемый ущерб .
      и в случае с КНДР это любой удар с ЯО , который приведет к большим потерям .
      да , КНДР сметут , но большие потери надолго успокоят штаты .
      большие потери это не пара сотен или даже тысяч человек , это пару десятков тысяч человек и несколько сотен единиц техники и кораблей .
      этого можно добиться полностью уничтожив пару баз . а это возможно только с помощью ОМП которое у КНДР есть (правда уровень середина прошлого века).
      просто экспл
    2. igorj 51 Сегодня, 04:19
      И что это даст?
      Только ноготь на пальце поцарапаете.

      две крупнейшие американские военные базы в Тихом океане.. Ни хрена себе "ноготь"..)))
      Бить надо в голову или в сердце.

      Для "головы" и "сердца" у них другой "инструмент" испытан 4го и 28го июля, называется МБР "Хвасон-14". Кстати, сегодня с утра уже появились новости о том что по данным американской разведки северные корейцы таки разработали миниатюрную ядерную боеголовку и теперь ищут способ её установки на свои ракеты. так же по данным американской разведки общее количество ядерных боезарядов у них превышает 60 штук.. Как то так.
      А так будет повод (у нато) стереть вас с лица земли.

      Ну допустим европейские страны НАТО уже высказались что они не намерены ввязываться в военный конфликт с КНДР. Другое дело США, Южная Корея и Япония. Вот только не смотря на грозные слова даже США что то не спешат начинать война с КНДР. Видать сцыкотно..
      igorj 51
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