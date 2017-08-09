СМИ: КНДР готова атаковать базы США на Гуаме
Согласно информации РИА Новости, южнокорейское агентство Ренхап сообщает о рассмотрении КНДР возможности нанесения ракетного удара по военным объектам США, расположенным на острове Гуам в западной части Тихого океана.
Указанное интернет-издание ссылается на заявление стратегических сил Северной Кореи, обнародованное Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК). Согласно его содержанию, военные высказали готовность уничтожить американские военные базы на Гуаме при помощи баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12".
На данном острове размещены авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.
Резолюция Совбеза ООН, принятая 5 августа, характеризуется в КНДР как "террористический акт". Она предусматривает усиление санкционной политики в отношении КНДР в качестве ответной меры на осуществленные в июле два пуска межконтинентальных баллистических ракет: введение запрета на экспорт из этой страны целого ряда минералов и продукции, в частности угля, железа, свинца и морепродуктов; устанавливается запрет на создание новых совместных предприятий с КНДР и дополнительные инвестиции в уже существующие коммерческие организации.
ВМБ Апра-Харбор
Указанное интернет-издание ссылается на заявление стратегических сил Северной Кореи, обнародованное Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК). Согласно его содержанию, военные высказали готовность уничтожить американские военные базы на Гуаме при помощи баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12".
"Хвасон-12"
На данном острове размещены авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.
Резолюция Совбеза ООН, принятая 5 августа, характеризуется в КНДР как "террористический акт". Она предусматривает усиление санкционной политики в отношении КНДР в качестве ответной меры на осуществленные в июле два пуска межконтинентальных баллистических ракет: введение запрета на экспорт из этой страны целого ряда минералов и продукции, в частности угля, железа, свинца и морепродуктов; устанавливается запрет на создание новых совместных предприятий с КНДР и дополнительные инвестиции в уже существующие коммерческие организации.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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