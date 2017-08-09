07:07 09 августа

Новая власть в Венесуэле

Согласно информации РИА Новости, интернет-издание El Universal сообщает об издании 8 августа Национальным учредительным собранием Венесуэлы указа о возложении на себя контроля на все органы государственной власти страны.

Этот закон — мощнейший инструмент для того, чтобы задушить насилие, ненависть и нетерпимость.

— пояснила глава собрания Делси Родригес.




С её слов, с этого момента ни одна ветвь власти в стране не сможет препятствовать решениям нового законодательного органа. Как заявляется, его задача состоит в подготовке изменений в конституцию страны. Состав собрания был определен по итогам прошедших в стране выборов, инициированных её президентом Николасом Мадуро.

Новая власть в Венесуэле


Оппозиция не признала выборы, сославшись на необходимость проведения предваряющего их референдума. Аналогичную позицию заняли главы дипломатических ведомств и послы некоторых государств Южной и Северной Америк по итогам состоявшейся в перуанской столице встречи, в связи с чем призвали власти Венесуэлы отменить решение о созыве учредительного собрания.

Мы приняли решение собраться с тем, чтобы понять, что можно сделать (для того, чтобы изменить ситуацию в Венесуэле — ред.), в первую очередь обратить вспять создание учредительного собрания, а также для того, чтобы акты, принятые этим учредительным собранием, рассматривались бы как нелегитимные тем сообществом стран, которые здесь собрались. Это не двусторонняя проблема, например, между Бразилией и Венесуэлой или между Перу и Венесуэлой, это особая региональная проблема.

— заявил глава внешнеполитического ведомства Перу Рикардо Луна.

Во встрече приняли участие главы МИД Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гайаны, Гондураса, Ямайки, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу и Сент-Люсии. Уругвай и Гренада направили на неё послов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. Spartanez300 Сегодня, 04:35
    Посмотрим что из этого выйдет , как на это отреагирует оппозиция .
    Spartanez300
  2. Fei_Wong Сегодня, 04:42
    Настолько мутно, что совершенно непонятно.
    Хотя, видимо, в этом-то и соль.
    Fei_Wong
  3. кедр Сегодня, 05:01
    Демократия в Венесуэле не по янкисам, а значит жди либеральный переворот... США либеральные порядки наводят не только в своём латино-американском курятнике. Они и в Сирии, и в России, где только их нет. 800 баз по всему свету следят и поддерживаю либерализм и демократию по американски. В следующем году мы у них на очереди...
    кедр
    1. tamnun Сегодня, 06:06
      Цитата: кедр
      Демократия в Венесуэле не по янкисам, а значит жди либеральный переворот

      Демократия в Венесуэле - это типичная узурпация власти местным царьком , под лозунгом социализма.
      В общем ничего нового,закончит как и все подобные ему борцы за светлое будущее трудового народа.
      tamnun
  4. ланс Сегодня, 05:36
    самое непонятное продолжение рф вкладывание денресурсов в валюте.
    ланс
    1. tamnun Сегодня, 06:03
      Цитата: ланс
      самое непонятное продолжение рф вкладывание денресурсов в валюте.

      "Роснефть" предоставила государственной нефтяной компании Венесуэлы Petroleos de Venezuela SA (PdVSA) 6 млрд долларов в качестве предоплаты по контрактам. Полное погашение ожидается до конца 2019 года. Об этом заявил вице-президент "Роснефти" Александр Крастилевский.

      Подробнее: http://www.newsru.com/finance/08aug2017/rosneftpd
      vsa.html
      tamnun
  5. кедр Сегодня, 06:16
    Цитата: tamnun
    Цитата: кедр
    Демократия в Венесуэле не по янкисам, а значит жди либеральный переворот

    Демократия в Венесуэле - это типичная узурпация власти местным царьком , под лозунгом социализма.
    В общем ничего нового,закончит как и все подобные ему борцы за светлое будущее трудового народа.


    Кто бы сомневался после 1991 года, что светлое будущее народа не в руках каких-то борцов, а в ваших. Ждём-с...
    кедр
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