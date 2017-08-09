Новая власть в Венесуэле

Мы приняли решение собраться с тем, чтобы понять, что можно сделать (для того, чтобы изменить ситуацию в Венесуэле — ред.), в первую очередь обратить вспять создание учредительного собрания, а также для того, чтобы акты, принятые этим учредительным собранием, рассматривались бы как нелегитимные тем сообществом стран, которые здесь собрались. Это не двусторонняя проблема, например, между Бразилией и Венесуэлой или между Перу и Венесуэлой, это особая региональная проблема.

Согласно информации РИА Новости , интернет-издание El Universal сообщает об издании 8 августа Национальным учредительным собранием Венесуэлы указа о возложении на себя контроля на все органы государственной власти страны.— пояснила глава собрания Делси Родригес.С её слов, с этого момента ни одна ветвь власти в стране не сможет препятствовать решениям нового законодательного органа. Как заявляется, его задача состоит в подготовке изменений в конституцию страны. Состав собрания был определен по итогам прошедших в стране выборов, инициированных её президентом Николасом Мадуро.Оппозиция не признала выборы, сославшись на необходимость проведения предваряющего их референдума. Аналогичную позицию заняли главы дипломатических ведомств и послы некоторых государств Южной и Северной Америк по итогам состоявшейся в перуанской столице встречи, в связи с чем призвали власти Венесуэлы отменить решение о созыве учредительного собрания.— заявил глава внешнеполитического ведомства Перу Рикардо Луна.Во встрече приняли участие главы МИД Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гайаны, Гондураса, Ямайки, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу и Сент-Люсии. Уругвай и Гренада направили на неё послов.