И снова – сайт-смертетворец?

Противники государственного переворота на Украине, прошедшего под вывеской «Евромайдана», продолжают уходить из жизни при неоднозначных обстоятельствах. Самые вопиющие случаи – это нашумевшие убийства писателя Олеся Бузины и политика Олега Калашникова. Но за время, прошедшее с момента прихода к власти нынешней киевской хунты, еще несколько деятелей от «Партии регионов» и «Оппоблока» как-то странно «покончили с собой». А в последнее время начались загадочные автокатастрофы…5 августа в Хорватии, на побережье Адриатического моря, между городами Масленица и Поседарье, погибла женщина, которая не только критиковала майданную хунту, но и помогала ее жертвам. Это – яркий юрист и политик, 36-летняя Ирина Бережная, бывший депутат Верховной рады от Партии регионов (сама она в этой партии не состояла, но дважды – в 2007-2012 гг. и в 2012-2014 гг. – представляла ее в парламенте).Согласно предварительной версии, шофер автомобиля, в котором она ехала вместе с дочерью, не справился с управлением и сорвался с горного серпантина. Водитель и Ирина погибли, а ее восьмилетняя дочь Даниэла получила ранения.Казалось бы, ничего криминального в автокатастрофе нет. Конечно, без должного расследования невозможно ничего утверждать точно. Однако интересно следующее –Она резко осуждала так называемую «АТО». По рассказам тех, кто знал Ирину, в те дни, когда бомбили ее родной Луганск, она очень сильно переживала по поводу этих кровавых событий.Бережная, как опытный юрист, занималась правозащитной деятельностью. В частности, боролась за то, чтобы укровласти выплачивали жителям Донбасса пенсии и пособия. Ей даже удалось выиграть суд по этому вопросу. Только вот хунта проигнорировала судебное решение, как, впрочем, игнорирует абсолютно все законы.Экс-депутат резко выступала против тотальных переименований улиц, проспектов, площадей в рамках так называемой «декоммунизации» (на самом деле – дегероизации). «», - заявила она, когда киевская Рада приняла решение назвать проспект Ватутина именем пособника фашистов Шухевича.Она также резко осуждала попытки украинских неонацистов устроить блокаду Крыма, прокомментировав это так: «».Разумеется, подобными высказываниями Ирина нажила себе врагов. Ее данные были опубликованы на скандально известном сайте «Миротворец», который следовало бы назвать «Смертетворец», так как он составляет, по сути, расстрельные списки. Следует вспомнить, что ранее этот зловещий сайт хвастался своей причастностью к гибели Олеся Бузины и Олега Калашникова. Более того –Вот что тогда написал один из «отцов-основателей» сайта Антон Геращенко: «».Можно, конечно, сказать: мол, где Украина, а где Хорватия… Но многие, кто знал Ирину Бережную, предполагают, что ее гибель отнюдь не случайна. Высказываются предположения, что водителя могли ослепить лазерной указкой.Лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталья Витренко полагает, что гибель Ирины – это событие, стоящее в одном ряду с убийствами Бузины и Калашникова. «», - подчеркнула Витренко в интервью телеканалу «Царьград».Реакция на трагическую кончину талантливой женщины отчетливо показывает, кто есть кто. Люди, для которых судьба Украины – не пустой звук, искренне соболезнуют ее родным и близким. Те же, кто способствовал превращению Украины в «УкроИГИЛ», захлебываются слюной ненависти и выражают бурную радость. Дело дошло до того, что на страницу Елены Бережной – матери Ирины – зашли толпы «свидомых», чтобы написать гадости. В ее адрес прозвучали и откровенные угрозы «стать следующей».Ранее, 22 июля, произошла не менее странная автокатастрофа. Под Одессой погибла еще одна женщина, критиковавшая «майдан» - журналистка издания «Страна» Стася Рафал. На ее смерть была примерно такая же реакция всевозможных правосеков и прочих националистов, как и на смерть Ирины Бережной.В связи с этим невольно вспоминается то, что произошло в Турции с 30-летней американской журналисткой Сереной Шим. Она являлась корреспондентом иранского телеканала Press TV и в своих репортажах неоднократно говорила о том, что режим Эрдогана снабжает оружием антисирийских террористов. 19 октября 2014 года на автомобиль, в котором журналистка ехала со своей съемочной группой, наехала бетономешалка…Гибель Серены так до сих пор и не расследована. Точно так же трудно ожидать и нормального расследования трагедий Стаси Рафал и Ирины Бережной. В конце концов,