На Украине представили Т-72АМТ
Согласно информации блога bmpd, директор украинской информационно-консалтинговой компании DefenseExpress Сергей Згурец выложил в интернет-пространство материал о новой разработке ГП "Киевский бронетанковый завод" – очередной модернизации танка Т-72А, обозначенной как Т-72АМТ. Как утверждается, работы по его созданию предприятие осуществляло за собственные средства, к настоящему времени изготовлен один опытный образец.
Заявляется, что на машину установлены "приборы ночного видения с ЭОП третьего поколения", прибор наблюдения командира ТКН-3УМ, прицел-прибор наведения 1К13-49 "Неман" (от танка Т-72Б) с возможностью ведения огня танковой управляемой ракетой «Комбат», ночной прибор механика-водителя ТНК-72 или ТВН-4БУП, радиостанции турецкой компании Aselsan и "Либидь-К-2РБ" (Motorola сборки киевской фирмы «Доля и Ко.Лтд») вместо Р-123 (Р-173), комплект навигационной аппаратуры ГЛОНАСС/GPS СН-3003 «Базальт» (производства ГП «Оризон-Навигация», Смела, Черниговская область), двигатель В-84-1 вместо В-46, вспомогательный генератор, комплекс динамической защиты по образцу танка Т-72UA (с применением части элементов комплекса "Нож"), защитные решетки в задней части корпуса и башни, ведущие колеса с гусеницами по типу Т-80, неоновые фары, 12,7-мм зенитная пулеметная установка с дистанционным управлением от танка Т-64БВ и дополнительным бронированием, видеокамеры заднего вида и зеркала заднего вида.
Как поясняет блог, в предложенном варианте используются уже достаточно старые приборы наблюдения российского или белорусского производства (примерно уровня Т-72Б/Т-72БА) с возможностью якобы введения в их состав "приборов ночного видения с ЭОП третьего поколения" (что в ВСУ серийно не осуществлялось по экономическим соображениям). Используются российские двигатели В-84-1 вместо попыток совместить машину с харьковскими дизельными силовыми агрегатами.
По мнению блога, в случае, если всё же состоится серийная модернизация парка украинских Т-72А в соответствии с предложенным проектом, то, видимо, с учетом финансовых возможностей страны, следует ожидать улучшения машин фактически до уровня Т-72Б с некоторым усилением защиты и установкой решетчатых экранов.
Заявляется, что на машину установлены "приборы ночного видения с ЭОП третьего поколения", прибор наблюдения командира ТКН-3УМ, прицел-прибор наведения 1К13-49 "Неман" (от танка Т-72Б) с возможностью ведения огня танковой управляемой ракетой «Комбат», ночной прибор механика-водителя ТНК-72 или ТВН-4БУП, радиостанции турецкой компании Aselsan и "Либидь-К-2РБ" (Motorola сборки киевской фирмы «Доля и Ко.Лтд») вместо Р-123 (Р-173), комплект навигационной аппаратуры ГЛОНАСС/GPS СН-3003 «Базальт» (производства ГП «Оризон-Навигация», Смела, Черниговская область), двигатель В-84-1 вместо В-46, вспомогательный генератор, комплекс динамической защиты по образцу танка Т-72UA (с применением части элементов комплекса "Нож"), защитные решетки в задней части корпуса и башни, ведущие колеса с гусеницами по типу Т-80, неоновые фары, 12,7-мм зенитная пулеметная установка с дистанционным управлением от танка Т-64БВ и дополнительным бронированием, видеокамеры заднего вида и зеркала заднего вида.
Как поясняет блог, в предложенном варианте используются уже достаточно старые приборы наблюдения российского или белорусского производства (примерно уровня Т-72Б/Т-72БА) с возможностью якобы введения в их состав "приборов ночного видения с ЭОП третьего поколения" (что в ВСУ серийно не осуществлялось по экономическим соображениям). Используются российские двигатели В-84-1 вместо попыток совместить машину с харьковскими дизельными силовыми агрегатами.
По мнению блога, в случае, если всё же состоится серийная модернизация парка украинских Т-72А в соответствии с предложенным проектом, то, видимо, с учетом финансовых возможностей страны, следует ожидать улучшения машин фактически до уровня Т-72Б с некоторым усилением защиты и установкой решетчатых экранов.
Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2777174.html
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