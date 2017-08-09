07:07 09 августа

На Украине представили Т-72АМТ

Согласно информации блога bmpd, директор украинской информационно-консалтинговой компании DefenseExpress Сергей Згурец выложил в интернет-пространство материал о новой разработке ГП "Киевский бронетанковый завод" – очередной модернизации танка Т-72А, обозначенной как Т-72АМТ. Как утверждается, работы по его созданию предприятие осуществляло за собственные средства, к настоящему времени изготовлен один опытный образец.



Заявляется, что на машину установлены "приборы ночного видения с ЭОП третьего поколения", прибор наблюдения командира ТКН-3УМ, прицел-прибор наведения 1К13-49 "Неман" (от танка Т-72Б) с возможностью ведения огня танковой управляемой ракетой «Комбат», ночной прибор механика-водителя ТНК-72 или ТВН-4БУП, радиостанции турецкой компании Aselsan и "Либидь-К-2РБ" (Motorola сборки киевской фирмы «Доля и Ко.Лтд») вместо Р-123 (Р-173), комплект навигационной аппаратуры ГЛОНАСС/GPS СН-3003 «Базальт» (производства ГП «Оризон-Навигация», Смела, Черниговская область), двигатель В-84-1 вместо В-46, вспомогательный генератор, комплекс динамической защиты по образцу танка Т-72UA (с применением части элементов комплекса "Нож"), защитные решетки в задней части корпуса и башни, ведущие колеса с гусеницами по типу Т-80, неоновые фары, 12,7-мм зенитная пулеметная установка с дистанционным управлением от танка Т-64БВ и дополнительным бронированием, видеокамеры заднего вида и зеркала заднего вида.




Как поясняет блог, в предложенном варианте используются уже достаточно старые приборы наблюдения российского или белорусского производства (примерно уровня Т-72Б/Т-72БА) с возможностью якобы введения в их состав "приборов ночного видения с ЭОП третьего поколения" (что в ВСУ серийно не осуществлялось по экономическим соображениям). Используются российские двигатели В-84-1 вместо попыток совместить машину с харьковскими дизельными силовыми агрегатами.



По мнению блога, в случае, если всё же состоится серийная модернизация парка украинских Т-72А в соответствии с предложенным проектом, то, видимо, с учетом финансовых возможностей страны, следует ожидать улучшения машин фактически до уровня Т-72Б с некоторым усилением защиты и установкой решетчатых экранов.




Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2777174.html
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 06:09
    Модернизация "на лицо"..Брызговики вокруг да ступеньки сзади..
    210окв
    1. Тралл Сегодня, 06:33
      Молодцы конструкторы, даже комплект могильных оградок с собой экипаж везет на бронеsmile
      Тралл
    2. Sharky Сегодня, 06:36
      Ну, ещё покрасили в пиксельный камуфляж. Ещё заметил такую штуку, что если механик-водитель в походном положении и танк резко повернёт башню, то мехводу срежет голову этой юбкой вокгуг башни (или, как минимум, перекроет обзор). То есть, механик-водитель может сидеть в походном положении, если орудие танка смотрит сторого вперёд (+/-). Да и вообще, выбраться через штатный люк механик-водитель вряд ли сможет при каком-либо другом положении башни.
      Sharky
  2. Печенег Сегодня, 06:21
    В любом случае, похвально. Похвально потому что (без политики) не смотря ни на что есть какое то движение.
    Печенег
  3. brasist Сегодня, 06:27
    Что то я не понял там броня башни усиленна транспортёрной лентой?
    brasist
  4. mlad Сегодня, 06:41
    двигатель В-84-1 вместо В-46
    А двигатель где взяли?
    mlad
  5. Монар Сегодня, 06:58
    Так вот он какой Великий Украинский Забор!!!!
    Монар
  6. ИмПерц Сегодня, 06:58
    А утверждали что на Украине нет Т-72. Что Т-72 в народных республиках являются доказательством передачи Россией оружия непризнанным республикам.
    ИмПерц
  7. Nix1986 Сегодня, 07:06
    Все бюджетно, поэтому и комплектующие такие, все понятно, но у меня всего один вопрос. Сзади башни даже не решетка а целый плетенный забор, как с обзорностью назад дело обстоит?! Как там что то видно через такую плетенку?! А если снег или ветер, да она же снегом и мусором от ветра вся забьется. Решетки на башне есть у многих танков, но они всегда чуть ниже крыши башни, а тут такой забор..
    Nix1986
Картина дня