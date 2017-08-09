07:08 09 августа

Американские "стратеги" нанесли условный удар по КНДР

Представители военного командования США и Японии сообщают о проведении совместных маневров американских и японских экипажей самолётов близ воздушных границ Корейского полуострова. В учениях были задействованы средства авиации, включая два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer и два истребителя ВВС Японии F-2.

Американские "стратеги" нанесли условный удар по КНДР


В районе Японского острова Кюсю самолёты провели условную атаку по морским и воздушным целям. При этом отмечено, что в сценарии учений был и пункт о нанесения стратегическими бомбардировщиками США удара по наземным целям с одновременным прикрытием японскими истребителями.


Можно предположить, что условный удар США готовили по территории КНДР, а именно по её объектам ракетно-ядерной программы и инфраструктуры. В частности, речь идёт о полигоне Пунги-Ри, где Пхеньян проводит свои ядерные испытания. Сам факт использования стратегических бомбардировщиков США на фоне напряжённой обстановки на Корейском полуострове иначе как провокацией назвать сложно.

Напомним, что ранее официальные власти КНДР заявили о том, что готовы к самому острому развитию событий в связи с продолжающимися попытками давления со стороны США. В главном военном ведомстве Северной Кореи заявляют, что в качестве целей для ядерного оружия рассматриваются военные объекты США на острове Гуам, фактически оккупированном Вашингтоном.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 3

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  1. 210окв Сегодня, 06:54
    Сейчас Ким свое веское слово скажет..Сотрем в порошок..и все такое..
    210окв
  2. Runoway Сегодня, 06:55
    Дык, В-1В бамбёр же fool
    Runoway
  3. Stas157 Сегодня, 06:57
    . Американские "стратеги" нанесли условный удар по КНДР
    Готовятся разнести КНДР. Я уж предрекал, что для штатов огромный соблазн поставить на колени страну с ядерным оружием, обкатать новые приемы и технологии. А потом уже, по результатам, можно будет замахнуться и на более серьезного противника!
    Stas157
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