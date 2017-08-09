. Американские "стратеги" нанесли условный удар по КНДР

Представители военного командования США и Японии сообщают о проведении совместных маневров американских и японских экипажей самолётов близ воздушных границ Корейского полуострова. В учениях были задействованы средства авиации, включая два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer и два истребителя ВВС Японии F-2.В районе Японского острова Кюсю самолёты провели условную атаку по морским и воздушным целям. При этом отмечено, что в сценарии учений был и пункт о нанесения стратегическими бомбардировщиками США удара по наземным целям с одновременным прикрытием японскими истребителями.Можно предположить, что условный удар США готовили по территории КНДР, а именно по её объектам ракетно-ядерной программы и инфраструктуры. В частности, речь идёт о полигоне Пунги-Ри, где Пхеньян проводит свои ядерные испытания. Сам факт использования стратегических бомбардировщиков США на фоне напряжённой обстановки на Корейском полуострове иначе как провокацией назвать сложно.Напомним, что ранее официальные власти КНДР заявили о том, что готовы к самому острому развитию событий в связи с продолжающимися попытками давления со стороны США. В главном военном ведомстве Северной Кореи заявляют, что в качестве целей для ядерного оружия рассматриваются военные объекты США на острове Гуам, фактически оккупированном Вашингтоном.