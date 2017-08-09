Американские "стратеги" нанесли условный удар по КНДР
Представители военного командования США и Японии сообщают о проведении совместных маневров американских и японских экипажей самолётов близ воздушных границ Корейского полуострова. В учениях были задействованы средства авиации, включая два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer и два истребителя ВВС Японии F-2.
В районе Японского острова Кюсю самолёты провели условную атаку по морским и воздушным целям. При этом отмечено, что в сценарии учений был и пункт о нанесения стратегическими бомбардировщиками США удара по наземным целям с одновременным прикрытием японскими истребителями.
Можно предположить, что условный удар США готовили по территории КНДР, а именно по её объектам ракетно-ядерной программы и инфраструктуры. В частности, речь идёт о полигоне Пунги-Ри, где Пхеньян проводит свои ядерные испытания. Сам факт использования стратегических бомбардировщиков США на фоне напряжённой обстановки на Корейском полуострове иначе как провокацией назвать сложно.
Напомним, что ранее официальные власти КНДР заявили о том, что готовы к самому острому развитию событий в связи с продолжающимися попытками давления со стороны США. В главном военном ведомстве Северной Кореи заявляют, что в качестве целей для ядерного оружия рассматриваются военные объекты США на острове Гуам, фактически оккупированном Вашингтоном.
В районе Японского острова Кюсю самолёты провели условную атаку по морским и воздушным целям. При этом отмечено, что в сценарии учений был и пункт о нанесения стратегическими бомбардировщиками США удара по наземным целям с одновременным прикрытием японскими истребителями.
Можно предположить, что условный удар США готовили по территории КНДР, а именно по её объектам ракетно-ядерной программы и инфраструктуры. В частности, речь идёт о полигоне Пунги-Ри, где Пхеньян проводит свои ядерные испытания. Сам факт использования стратегических бомбардировщиков США на фоне напряжённой обстановки на Корейском полуострове иначе как провокацией назвать сложно.
Напомним, что ранее официальные власти КНДР заявили о том, что готовы к самому острому развитию событий в связи с продолжающимися попытками давления со стороны США. В главном военном ведомстве Северной Кореи заявляют, что в качестве целей для ядерного оружия рассматриваются военные объекты США на острове Гуам, фактически оккупированном Вашингтоном.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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